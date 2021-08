Giám sát chặt chẽ người dân và phương tiện ra, vào TP.Vinh

Thiếu tá Dương Thế Anh - Đội CSGT - TT, Công an TP.Vinh làm nhiệm vụ tại chốt số 14 chia sẻ: Do đặc thù là chốt vận chuyển hàng hóa nên lượng xe tập kết tại đây rất đông. Từ tờ mờ sáng đã có người đến giao, nhận hàng, chỉ tính riêng trong sáng nay đã có trên 100 lượt xe dừng tại chốt để giao, nhận hàng hóa. Do chốt này nằm xa khu dân cư, không có cây xanh nên anh em làm việc rất vất vả dưới trời nắng gắt. Dù vậy, để đảm bảo an toàn cho thành phố nên ai cũng cố gắng vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: Quang An