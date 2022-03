Giáng My, Diễm My từng lỡ cơ hội thi Hoa hậu Việt Nam

Năm 1988, Hoa hậu Toàn quốc do báo Tiền Phong tổ chức và trở thành cuộc thi nhan sắc lớn. Thời điểm này, Giáng My được nhà trường cử đi thi nhưng cô từ chối. Nguyên nhân là vì cuộc thi diễn ra vào tháng 11, trùng lịch học của Giáng My khiến cô sợ bị ảnh hưởng. ''Ngày xưa, kết quả học tập lẫn hạnh kiểm rất quan trọng. Tôi ưu tiên mùa thi hơn là việc thi hoa hậu", cô nói.

Thông tin này của Giáng My khiến nhiều người tiếc nuối. Bởi lẽ cô có nhan sắc cuốn hút, rạng rỡ ở thời thanh xuân và có thể làm nên chuyện tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam ngày ấy.

Tuy nhiên, duyên số vẫn đưa Giáng My đến ngôi vị Hoa hậu Đền Hùng năm 1992 và giữ danh hiệu duy nhất này đến hiện tại.

Diễn viên Diễm My bõ lỡ cơ hội thi Hoa hậu Toàn quốc 1988 vì không đáp ứng điều kiện. Cuộc thi nhan sắc thời đó quy định thí sinh tối đa 23 tuổi và cao từ 1,55m đến 1,65m, trong khi Diễm My 26 tuổi, cao 1,73m.

Sau đó một năm, khi Hoa hậu TP. HCM lần đầu được tổ chức, Diễm My cũng bỏ không thể dự thi vì không đủ tiêu chuẩn theo quy định của ban tổ chức về độ tuổi. Thông tin này khiến không ít khán giả bất ngờ bởi vào thập niên 80, Diễm My đã nổi tiếng về nhan sắc với danh hiệu "Nữ hoàng ảnh lịch" đồng thời tham gia một số bộ phim điện ảnh. Do đó, nhiều khán giả cho rằng cô dễ dàng đoạt giải cao nếu có thể ghi danh.

Tuy nhiên, ngẫm về quá khứ, chị không cảm thấy tiếc nuối vì bỏ lỡ cơ hội tham dự Hoa hậu Việt Nam.

Diễm My và Giáng My đều trở thành hai trong số những "đại mỹ nhân" của showbiz Việt. Giáng My cho biết thêm, tuy hai chị em có vẻ đẹp khác biệt - người nét Tây, người Á Đông - nhưng hầu hết ai cũng nhầm lẫn họ với nhau.