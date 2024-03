Giao ban báo chí Nghệ An tháng 3/2024: Tăng cường tuyên truyền về hoạt động quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị văn hóa lịch sử

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Chiều 4/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị Giao ban báo chí tháng 3/2024.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: TL



Trong tháng 1 và tháng 2/ 2024 các cơ quan báo chí đã phản ánh các hoạt động thăm và làm việc của các đồng chí lãnh đạo Trung ương tại Nghệ An; các hoạt động của lãnh đạo tỉnh; những nội dung trọng tâm tại các phiên họp thường kỳ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã được các cơ quan báo, đài cập nhật kịp thời, đầy đủ.

Các ấn phẩm của báo Xuân các cơ quan báo chí đã tập trung phản ánh không khí hào hứng, tươi mới, niềm tin về đất nước, quê hương vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển, phồn vinh và thịnh vượng. Các bài viết, chương trình được đầu tư công phu cả về nội dung, hình thức có chiều sâu tư tưởng, tính định hướng cao.

Đồng chí Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo công tác báo chí tháng 1 và tháng 2 năm 2024. Ảnh: TL

Các cơ quan báo chí có nhiều tin, bài, hình ảnh thông tin lễ giao nhận quân năm 2024 trên địa bàn tỉnh; ghi nhận công tác tổ chức được các cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo, bảo đảm chặt chẽ, chu đáo, trang trọng, nhanh, gọn và mang tính giáo dục cao.

Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, các cơ quan báo chí đã có nhiều bài viết, chương trình với các góc nhìn đa chiều đã đề cập sâu sắc, đánh giá toàn diện kết quả đạt được; thông tin, tuyên truyền đậm nét thông tin nổi bật tích cực trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ; hoạt động văn hóa, lễ hội đầu xuân.

Bên cạnh đó, một số cơ quan báo chí, trang mạng xã hội đã phản ánh vụ việc nghi vấn biển thủ tiền công đức tại Đền Ông Hoàng Mười (Hưng Nguyên).

Các đồng chí: Phạm Ngọc Cảnh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Trần Minh Ngọc - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An chủ trì hội nghị. Ảnh: TL

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hường đề nghị các cơ quan báo chí đặc biệt quan tâm, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền việc triển khai Chương trình hành động số 68 ngày 11/11/2023 về thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tăng cường thông tin, tuyên truyền làm nổi bật kết quả, thành tựu đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực của 3 năm thực hiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng tuyên truyền trong thời gian tới. Ảnh: TL

Tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong cán bộ và nhân dân về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính; việc triển khai trình cấp thẩm quyền Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh. Tăng cường tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2024; Tích cực quảng bá tiềm năng, lợi thế; quảng bá các di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh, văn hóa ẩm thực, trải nghiệm thực tế của Nghệ An gắn với du lịch và lễ hội để thu hút du khách trong nước và quốc tế đến tham quan.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần quan tâm tuyên truyền về hoạt động quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị văn hóa lịch sử của các di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh; đồng thời nhằm đảm bảo hoạt động lễ hội diễn ra văn minh, an toàn, phù hợp với thuần phong, mỹ tục, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

Quang cảnh hội nghị giao ban báo chí. Ảnh: TL

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền hoạt động kỷ niệm 76 năm Công an Nhân dân học tập, thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy và Công an Nghệ An đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.