Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An kỷ niệm 10 năm thành lập

Dự lễ có các vị: Hòa thượng Thích Thanh Đàm – Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực GHPG Việt Nam, Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Nghệ An; Hòa thượng Taizi – Hội trưởng Hội Tịnh Độ Tông Nhật Bản; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương; Thượng tọa Thích Đức Thiện – Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký GHPG Việt Nam; Thượng tọa Thích Thọ Lạc – Trưởng ban Văn hóa Trung ương, Phó Ban Thường trực Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Nghệ An và các chư tôn đức, giáo phẩm cùng tăng ni, phật tử trên địa bàn. Đại biểu tham dự có các đồng chí: Vũ Chiến Thắng – Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ; Lê Doãn Hợp – nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh. Quang cảnh Lễ kỷ niệm. Ảnh: Công Kiên

Đồng hành và phát triển cùng quê hương

Ngày 23/9/2011, được sự đồng ý của Trung ương Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam, tăng ni, phật tử tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ nhất, thành lập Ban Trị sự Tỉnh hội. Tại Đại hội lần thứ nhất (năm 2011), toàn tỉnh có 15 tăng ni, 45 nghìn phật tử, 11 ngôi chùa. Các hoạt động của Phật giáo Nghệ An lúc đó chỉ phục vụ chính cho nhu cầu tín ngưỡng, tâm linh trong Tự viện.

Đến nay, toàn tỉnh có hơn 100 vị tăng ni, 65 ngôi chùa và 168 nghìn phật tử quy tụ ở 328 đạo tràng, bản hội, hội quy. Tăng ni, phật tử đoàn kết xây dựng GHPG tỉnh vững mạnh, triển khai thành công xuất sắc các nhiệm vụ được giao, làm tròn bổn phận công dân, thực hiện hữu hiệu phương châm “Đạo Pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh ghi nhận những đóng góp của GHPG Việt Nam tỉnh Nghệ An trong những năm qua trong việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đồng hành và phát triển cùng quê hương. Ảnh: Công Kiên Tăng ni, phật tử luôn coi GHPG Việt Nam tỉnh Nghệ An là ngôi nhà chung của mọi người con Phật, góp phần xây dựng quê hương văn minh, giàu đẹp. Ban Trị sự GHPG Nghệ An đã kêu gọi nguồn lực xã hội hóa thực hiện nhiều dự án phục hồi, trùng hưng tôn tạo, quy hoạch xây dựng mới tại các chùa và cơ sở thờ tự có nguồn gốc đạo Phật.



Thường xuyên phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Tôn giáo tỉnh, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh mở hội nghị phổ biến chính sách, pháp luật, phát động các phong trào ích nước, lợi dân như: Phong trào tăng ni, phật tử bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng khu dân cư văn hóa; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; chung tay phòng, chống đại dịch Covid-19.

Đại diện GHPG Việt Nam tặng Bằng Tuyên dương công đức cho các tập thể thuộc Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Nghệ An. Ảnh: Công Kiên

Tham gia cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai, đóng góp Quỹ "Vì người nghèo", Quỹ Khuyến học, Quỹ Bảo trợ trẻ em mồ côi, tàn tật. Xây dựng hơn 100 nhà "Đại đoàn kết", nhà nghĩa tình cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong và ngoài tỉnh, ủng hộ xây dựng một số trường học mầm non kiên cố.

Nhiều vị tăng ni tỉnh Nghệ An đã tham gia các tổ chức như: HĐND, Ủy ban MTTQ, Hội Khuyến học, Hội Chữ thập đỏ, Hội Nạn nhân chất độc da cam, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi, góp sức vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đồng chí Vũ Chiến Thắng – Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích hoạt động. Ảnh: Công Kiên Phát huy truyền thống “Hộ quốc an dân”



Phát huy thành tựu đã đạt được trong 10 năm qua, thời gian tới GHPG Việt Nam tỉnh Nghệ An tiếp tục tăng cường sự đoàn kết trong tăng ni, phật tử, các sơn môn hệ phái vùng miền trong tỉnh. Từ đó, xây dựng giáo hội không ngừng trưởng thành, phát triển trong lòng dân tộc và hội nhập quốc tế.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Công Kiên



Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận những đóng góp của GHPG Việt Nam tỉnh Nghệ An trong những năm qua trong việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đồng hành và phát triển cùng quê hương. Nhất là từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát đến nay, GHPG tỉnh và các tăng ni, phật tử đã tích cực ủng hộ công tác phòng, chống dịch, chung sức cùng chính quyền ngăn ngừa, kiểm soát dịch bệnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cũng bày tỏ mong muốn GHPG Việt Nam tỉnh Nghệ An thể hiện vai trò trong việc phát huy truyền thống “Hộ quốc an dân”, góp phần củng cố, xây dựng và phát triển khối đại đoàn kết dân tộc. Tích cực vận động phật tử tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện lộ trình thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; chung tay, góp sức xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu mạnh…

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Võ Thị Minh Sinh đã trao tặng GHPG Việt Nam tỉnh Nghệ An dòng chữ “Phật giáo Nghệ An đồng hành và phát triển cùng quê hương”.