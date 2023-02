Giao lưu thơ nhạc 'Mùa Xuân ơn Đảng - Bác Hồ' tại Nghệ An

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Buổi giao lưu gồm nhiều tiết mục thơ, nhạc ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu; về mảnh đất, con người Nghệ An, bày tỏ cảm xúc lạc quan, hy vọng về mùa xuân, về tương lai tươi sáng.

Sáng 1/2, Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức buổi giao lưu thơ nhạc “Mùa Xuân ơn Đảng – Bác Hồ”.

Chương trình văn nghệ có sự tham gia của các nghệ sỹ của Phòng Nghiệp vụ Văn hóa (Trung tâm Văn hóa tỉnh) và các nhà thơ, tác giả thơ đến từ 4 câu lạc bộ thơ gồm: Câu lạc bộ thơ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Câu lạc bộ thơ Đường luật Hồng Lam, Câu lạc bộ Di sản thơ văn truyền thống và Hán Nôm tỉnh Nghệ An và Câu lạc bộ Tao đàn mùa xuân Nghệ An.

Các nghệ sĩ, tác giả đã đem đến 26 tiết mục thơ, nhạc ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, về mảnh đất, con người Nghệ An, bày tỏ cảm xúc lạc quan, hy vọng về mùa xuân, về tương lai tươi sáng, qua đó giáo dục cho các thế hệ trẻ lòng yêu quê hương đất nước, lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, với Bác.

Đây là hoạt động thiết thực mừng Xuân Quý Mão 2023, kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2023), hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2023.