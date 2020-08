Giao lưu, tuyên dương các điển hình Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2015 - 2020

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020 khai mạc phiên trù bị (Baonghean.vn) - Chiều 6/8, tại thành phố Vinh, diễn ra phiên trù bị Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2015 - 2020. Tham dự Đại hội có 523 đại biểu, trong đó 188 đại biểu là điển hình tiến tiến được các ngành, các cấp, cơ quan, đơn vị bầu chọn, suy tôn vì những đóng góp quan trọng vào thành tích chung của tỉnh. Nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020, tối 6/8, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình giao lưu: “Những bông hoa trên quê hương Bác Hồ”.

Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và 188 đại biểu là điển hình tiến tiến.

Các đại biểu tham dự chương trình giao lưu “Những bông hoa trên quê hương Bác Hồ”. Ảnh: Phạm Bằng

Những mô hình điển hình

Những năm qua, từ các phong trào thi đua yêu nước và phong trào người tốt, việc tốt, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trên các lĩnh vực.

Đó là những con ngoan, trò giỏi, những thầy cô tâm huyết, yêu nghề; những nông dân xuất sắc đến những giám đốc doanh nghiệp, công nhân sáng tạo, làm giàu cho tập thể, cá nhân và xã hội; những bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, trưởng ban công tác Mặt trận hay những người công giáo vừa tận tụy với việc đạo vừa trách nhiệm với việc đời, hăng say phát triển kinh tế đến những chiến sĩ dũng cảm, không quản gian khổ, hy sinh, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân…

Ông Mong Phò Ngọc – Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) và bà Kha Thị Hiền - Chủ tịch UBND xã Tam Quang (Tương Dương) chia sẻ kinh nghiệm trong lãnh đạo, vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới ở các địa phương miền núi khó khăn của tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Chương trình giao lưu “Những bông hoa trên quê hương Bác Hồ” nhằm tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, những điển hình tiên tiến trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Bằng những câu chuyện về người thật, việc thật được chia sẻ càng giúp chúng ta cảm phục hơn những con người ưu tú luôn không ngừng học tập, lao động cống hiến và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại buổi giao lưu, các đại biểu đã được gặp gỡ, trao đổi, học tập những cách làm hay, những sáng kiến, kinh nghiệm với những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, các ngành nghề đại diện cho hàng nghìn tấm gương điển hình trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2015 - 2020.

Bác sỹ Nguyễn Trọng Di - Phó trưởng Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và đoàn viên Chu Thị Hải Yến- Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh chia sẻ về tinh thần, nhiệt huyết, việc xác định trách nhiệm với xã hội của những người trẻ. Ảnh: Phạm Bằng

Đó là: Ông Lương Văn Hữu - nông dân thị xã Thái Hòa; bác sỹ Nguyễn Trọng Di - Phó trưởng Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; đoàn viên Chu Thị Hải Yến - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh; ông Trịnh Xuân Giáo - Doanh nghiệp sản xuất dây cáp điện, chủ trang trại cam Thiên Sơn, Chủ tịch Hội đồng mục vụ Giáo xứ Yên Đại, xã Nghi Phú (TP Vinh); ông Mong Phò Ngọc – Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) và bà Kha Thị Hiền - Chủ tịch UBND xã Tam Quang (Tương Dương).

Mỗi người một việc, mỗi người một vị trí, cương vị công tác khác nhau, nhưng tất cả đều cần sự tận tâm, nhiệt huyết, lạc quan và có ý chí vươn lên để khẳng định bản thân, cùng chung sức xây dựng quê hương, đất nước.

Những tấm gương điển hình trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2015 - 2020 chính là những bông hoa đẹp trong vườn hoa ngát hương kính dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu.

Ông Trịnh Xuân Giáo - Doanh nghiệp sản xuất dây cáp điện, chủ trang trại cam Thiên Sơn, Chủ tịch Hội đồng mục vụ Giáo xứ Yên Đại, xã Nghi Phú - TP Vinh; ông Lương Văn Hữu - nông dân thị xã Thái Hòa chia sẻ về tâm huyết, đam mê sản xuất, kinh doanh. Ảnh: Phạm Bằng

Từ đây, sẽ tiếp tục tạo nên những phong trào thi đua mới, lan tỏa những điều tốt đẹp, nhân văn trong cuộc sống, thúc đẩy sự phát triển bền vững, xây dựng xã hội ngày càng văn minh, giàu đẹp hơn.

Động lực từ các phong trào thi đua yêu nước

Tổng kết giai đoạn 2015 - 2020, toàn tỉnh có 6 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc; hơn 170 tập thể và cá nhân được tặng thưởng Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động và Huân chương Dũng cảm; hơn 700 tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen và Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với đó, gần 630 tập thể và gần 600 cá nhân, được UBND tặng Cờ Thi đua; gần 600 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cùng với trên 27.100 tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Thành tích của các tập thể, cá nhân trên đã góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đặc biệt, tại đại hội lần này có 188 đại biểu là các tập thể, cá nhân điển hình nhất, được các ngành, các cấp, cơ quan, đơn vị bầu chọn, suy tôn vì những đóng góp quan trọng vào thành tích chung của tỉnh.

Tại cuộc giao lưu, Ban Tổ chức chỉ trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho 14 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2019 của tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho các tập thể. Ảnh: Phạm Bằng

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, 5 năm qua, nhiều phong trào thi đua yêu nước đã được tỉnh Nghệ An phát động.

Các phong trào thi đua yêu nước đã phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo động lực góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Phiên chính thức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 -2020 diễn ra vào sáng 7/8 với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm của vùng Bắc Trung Bộ”.



Toàn cảnh cuộc giao lưu “Những bông hoa trên quê hương Bác Hồ”. Ảnh: Phạm Bằng