Giáo viên mầm non vùng cao Nghệ An quay clip hỗ trợ trẻ học ở nhà mùa dịch

Thực hiện chỉ đạo của Phòng GD&ĐT huyện Tương Dương về đảm bảo an toàn, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ tại gia đình trong thời gian tạm nghỉ phòng, chống dịch Covid - 19, nhiều trường học mầm non trên địa bàn huyện đã có nhiều giải pháp để hỗ trợ phụ huynh hướng dẫn cho con em mình học tập tại nhà trong thời gian chưa thể tựu trường vị dịch Covid- 19. Trong đó, hình thức quay clip hay in bài học phát cho phụ huynh để phụ huynh xem, nghiên cứu rồi hướng dẫn cho con em mình học, chơi tại nhà đã được phụ huynh phản hồi rất tích cực.

Phụ huynh đến nhận bài học được giáo viên hướng dẫn cụ thể cách thức truyền đạt cho con em học tại nhà. Ảnh: Đình Tuân Nhận thấy trẻ mầm non phải ở nhà trong thời gian dài, ảnh hưởng không chỉ nền nếp sinh hoạt mà còn cả ý thức của các cháu, Trường Mầm non Xá Lượng, thuộc xã Xá Lượng (Tương Dương) đã tổ chức in ấn các bài học phù hợp với các độ tuổi rồi phát miễn phí cho phụ huynh để phụ huynh hướng dẫn cho trẻ "học mà chơi, chơi mà học tại nhà".



Theo đó, tất cả phụ huynh đều được phát bộ tài liệu gồm các bài học phù hợp với từng lứa tuổi để củng cố kiến thức và kỹ năng cho trẻ, các bài học gồm: làm quen với Toán, làm quen với chữ cái (trẻ 5 tuổi), làm quen với tác phẩm văn học, giáo dục âm nhạc, truyền thông dinh dưỡng và sức khỏe dinh dưỡng trong mùa dịch…

Cô giáo Vang Thị Thảo - Trường Mầm non Hòa Bình (thị trấn Thạch Giám, Tương Dương) quay clip hướng dẫn học sinh mùa dịch. Ảnh: Đình Tuân Chị Nguyễn Thị Hà Trang, trú tại bản Cửa Rào 2, xã Xá Lượng cho biết “Các con chưa thể đến trường vì dịch bệnh. Ở nhà suốt ngày ngồi trước màn hình ti vi, bản thân tôi cũng cũng cảm thấy lo vì sợ xem nhiều sẽ ảnh hưởng đến mắt của cháu. Lo vậy, nhưng cũng đành chịu vì không cho cháu xem tivi thì cháu đi chơi lại càng nguy hiểm hơn. Trong khi, muốn bày cho con học, nhưng thú thật cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu và dạy như thế nào cho phù hợp nên cũng rất lúng túng. Không chỉ riêng tôi mà nhiều phụ huynh cũng trong tình cảnh như tôi. Rất may nhà trường đã in bài học rồi hướng dẫn cụ thể cho từng phụ huynh để các phụ huynh dạy cho con em mình ở nhà. Trên cơ sở bài học của nhà trường phát, tôi hướng dẫn cho con học bài. Bài nào không hiểu tôi lại vào nhóm Zalo hay Facebook của lớp, của trường hay gọi điện trực tiếp để được các cô bổ cứu thêm. Với cách làm này, tôi thấy rất hiệu quả. Bởi, không chỉ củng cố kiến thức, kỹ năng sống mà còn góp phần hạn chế thời gian cho trẻ xem ti vi và còn tạo được sự gắn kết rất tốt giữa phụ huynh, học sinh và giáo viên nhà trường".



Những phụ huynh ở gần thì trực tiếp đến trường nhận, còn nhưng phụ huynh nhà xa trường được các giáo viên mang đến tận nhà. Ảnh: Đình Tuân “Thời gian qua, nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với các bậc phụ huynh để hướng dẫn phụ huynh cách chăm sóc con em mình tại gia đình thật an toàn và khoa học như thời gian học, chơi, ăn, ngủ, theo đúng chế độ sinh hoạt hàng ngày của trẻ mầm non. Cùng với đó, các cô giáo đã song hành cùng với phụ huynh để hướng dẫn trẻ học củng cố kiến thức và kỹ năng sống tại nhà. Bên cạnh in, phát bài cho phụ huynh, nhà trường còn tổ chức quay clip gửi cho các bậc phụ huynh qua các hội, nhóm tương tác giữa giáo viên, phụ huynh để phụ huynh xem và hướng dẫn cho con em mình học, chơi tại nhà”, cô Lê Hồng Quang - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Xá Lượng cho biết.



Cũng như Trường Mầm non Xá Lượng, dịp này Trường Mầm non Hòa Bình, thị trấn Thạch Giám cũng tổ chức quay clip gửi phụ huynh để hướng dẫn cho con em mình học tập tại nhà.

Cách làm này nhận được sự phản hồi rất tích cực từ tự huynh. Ảnh: Đình Tuân Cô Trần Thị Hiền - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hòa Bình cho biết “Với phương châm "tạm đến trường, nhưng không ngừng học", thời gian qua, Ban Giám hiệu nhà trường đã lựa chọn những giáo viên vừa dạy giỏi vừa hoạt ngôn để quay clip hỗ trợ phụ huynh hướng dẫn cho cho trẻ học tập tại nhà. Nội dung chủ yếu là giáo dục kỹ năng sống, giúp trẻ củng cố kiến thức cũng như nền nếp sinh hoạt, cách làm các đồ chơi đơn giản, chủ yếu từ nguồn liệu sẵn có tại địa phương. Những nội dung này yêu cầu phải xây dựng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhận biết và đặc biệt là phù hợp với lứa tuổi. Khi quay xong clip, BGH sẽ kiểm duyệt chặt chẽ nội dung mà giáo viên truyền đạt, nếu đạt yêu cầu mới gửi cho phụ huynh. Hiện cách làm này của nhà trường đang nhận được sự phản hồi rất tích cực của các bậc phụ huynh”.



Được biết, đến thời điểm hiện tại, chỉ mỗi bậc mầm non là chưa tựu trường, còn tất cả các bậc học trên địa bàn huyện Tương Dương đã trở lại trường để học trực tiếp. Tuy vậy, công tác phòng, chống dịch Covid-19 được các trường thực hiện rất nghiêm túc. Theo đó, các trường đã áp dụng các hình thức học phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.