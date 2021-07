Giáo viên Nghệ An 'giải mã' đề thi môn tổ hợp

Ở đây không so sánh về câu khó nhất giữa đề này với đề kia hoặc so với đề năm trước, vì mức độ tương đương. Nhưng đối chiếu với đề thi tham khảo và đề thi thử của Sở GD&ĐT Nghệ An, thì số lượng câu vận dụng cao của đề thi Vật lý chính thức năm nay nhiều hơn. Điều này khiến cho đề thi không phân hóa được học sinh giỏi và học sinh khá. Vì sẽ có nhiều thí sinh không kịp thời gian, cùng “đoán mò” phần câu hỏi vận dụng cao.