Giáo viên vùng cao Nghệ An ‘quên’ nghỉ hè lao vào tham gia chống dịch

Hơn 400 cán, bộ giáo viên tự nguyện tham gia chống dịch



Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tương Dương, ngay khi xuất hiện những ca nhiễm Covid-19 đầu tiên ở bản Chăm Puông, nhận thấy dịch bệnh đã có nhiều diễn biến phức tạp và có thể lây lan ra diện rộng nếu như không kịp thời dập dịch. Huyện Tương Dương đã “thần tốc” huy động lực lực gồm công an, y tế, quân sự…vào tâm dịch để triển khai công tác lấy mẫu xét nghiệm, truy vết, trực các chốt kiểm soát…

Để “chia lửa” với các lực lượng tuyến đầu chống dịch, ngành đã kêu gọi cán bộ, giáo viên các trường học trên địa bàn cùng chung tay tiếp sức trong công tác phòng, chống dịch. Hiện đã có trên 400 cán bộ, giáo viên tự nguyện đăng ký tham gia nấu ăn cho các lực lượng tại tâm dịch, ở các khu cách ly; vận chuyển gạo, nhu yếu phẩm vào tâm dịch.

Trong hơn 400 cán, bộ giáo viên tự nguyện đang ký tham gia chống dịch thì có nhiều giáo viên quanh năm xa nhà, xa vợ con. Tuy thời gian nghỉ hè chưa lâu, nhưng khi xảy ra dịch bệnh họ vẫn “gác” lại thời gian nghỉ hè để tham gia lên tuyến đầu phòng, chống dịch.

Thầy Xây, thầy Thương cùng các cô chuẩn bị bữa ăn cho các lực lượng tuyến đầu phòng,chống dịch ở bản Chăm Puông, xã Lượng Minh (Tương Dương). Ảnh: Đình Tuân

Gia đình hiện ở làng Mỏ Than, xã Tam Quang, để đến trường thầy Đào Như Kiều - giáo viên Trường Tiểu học Lượng Minh phải vượt qua quãng đường gần 100 km. Do đường xa, nên cứ 2 - 3 tuần thầy Kiều mới về thăm nhà một lần. Những thời điểm mưa bão, hay công việc nhiều thì còn lâu hơn. Nhưng khi hay tin bản Chăm Puông (nơi thầy Kiều đang giảng dạy) xảy ra dịch Covid -19. Không chút do dự, thầy Kiều đã tự nguyện viết đơn vào tâm dịch để “chia lửa” cùng các lực lượng.

Thầy Kiều chia sẻ “Tôi công tác tại bản Chăm Puông đã một thời gian dài, người dân ở đây tuy khó khăn, vất vả nhưng rất tình cảm. Ở đây chúng tôi được bà con đùm bọc, che chở như con em của họ. Chính vì thế mà tôi xem đây là quê hương thứ 2 của mình. Khi nghe tin trong bản có trường hợp dương tính với Covid – 19, tôi tự nguyện viết đơn vào tâm dịch. Vào đây tôi được giao nấu ăn cho các lực lượng tuyến đầu. Những suất ăn được mọi người vui vẻ tiếp nhận, chúng tôi như được tiếp thêm động lực để làm tốt hơn phần việc của mình”.