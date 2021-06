Giáo viên vùng cao Nghệ An thay phụ huynh đưa học sinh đi thi

Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường PTDTBT THCS Yên Tĩnh (Tương Dương) có 40 thi sinh tham gia dự thi, đa phần các em đều là con em các đồng bào dân tộc thiểu số và có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Trong số 40 thí sinh, có nhiều em phụ huynh đi làm ăn xa, phụ huynh không có phương tiện, không quen địa bàn thị trấn…

Nhận thấy, nếu nhà trường phó mặc các em cho phụ huynh thì rất nhiều em không thể tham gia dự thi vì nhiều lý do khác nhau. Trước thực tế đó, nhà trường đã tổ chức họp phụ huynh để tìm ra giải pháp tối ưu nhất để các em đều được tham gia dự thi.

Các giáo viên Trường PTDTNT THCS Yên Tĩnh lấy xe cá nhân đưa đón học sinh đến điểm thi. Ảnh: Đình Tuân

Sau khi bàn bạc giữa nhà trường và phụ huynh, gần như đa số phụ huynh đều mong muốn nhà trường đưa con em mình đi thi. Theo đó, nhà trường đã huy động giáo viên nhà trường đưa các em đi thi. Từ trường đến khu vực dự thi phải đi quãng đường khoảng hơn 50km. Do vậy, nhà trường đã huy động xe ô tô của giáo viên chở các em từ trường ra phòng nghỉ và từ chỗ nghỉ đến điểm dự thi, điểm về phòng nghỉ để đảm bảo an toàn cho các em trong lúc di chuyển. Các em được bố trí ăn nghỉ tại khách sạn. Kinh phí chi trả ăn nghỉ của học sinh phụ huynh hỗ trợ 1 phần, số còn lại là nguồn kinh phí của nhà trường. Kinh phí xăng dầu đi lại, ăn, nghỉ đều do giáo viên tự nguyện đóng góp.