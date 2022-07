Giáo viên xứ Nghệ cho rằng đề thi Toán sẽ không có nhiều điểm 10

(Baonghean.vn) - Đề thi Toán năm nay thực hiện được 2 mục đích vừa công nhận tốt nghiệp, vừa để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng

Môn Toán được thi theo hình thức trắc nghiệm với 50 câu hỏi và được nhiều thí sinh đánh giá là khó. Nhận định về đề thi năm nay, nhiều giáo viên cho rằng, đề thi hay bởi đã phân hóa được thí sinh.

Nói về đề thi, thầy giáo Đỗ Văn Bình - giáo viên Toán, Trường THPT Hoàng Mai (thị xã Hoàng Mai) cho rằng: Đề thi năm nay phù hợp đúng cấu trúc đề minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nằm trong phạm vi kiến thức chương trình sách giáo khoa. Vì thế, chắc chắn các dạng câu hỏi trong đề các em đã được làm quen, và ôn tập trong thời gian học ở trường.

Phân tích chi tiết, thầy Bình cho rằng: Từ câu 1 đến câu 35, là phạm vi mức độ đề dành cho những em thi để xét tốt nghiệp THPT, rơi vào mức độ nhận biết, thông hiểu. Tuy nhiên, trong phần câu hỏi này, mức độ nhận biết có vẻ “rắn” hơn so với đề thi thử trước đó. Ví dụ, câu 1 của mã đề 106 hỏi về thể tích khối trụ và khối chóp. Bản chất câu hỏi không khó, và đúng là mang tính nhận biết. Nhưng đã nghiêng sang phần thông hiểu một chút. Vì vậy, những em học non có thể sẽ cảm thấy khó hơn so với những đề và các em làm quen, tự luyện tập ở nhà.

Phần từ câu 35 trở đi đến câu 40 là các câu bắt đầu sang phần vận dụng nhưng chưa phân hóa cao và học sinh học lực khá, ôn tập đầy đủ có thể xử lý được.

Riêng câu 40 đến câu 50 độ phân hóa mạnh. Trong đó, 3 câu phân hóa mạnh nhất là câu hình học, tọa độ không gian Oxyz, sau đó là câu số phức, hàm số mũ và hàm số logarit. Trong đó, “câu chốt” chính là câu tọa độ Oxyz. Thầy Bình cũng nói rằng: Với những câu này phải là những em học rất giỏi Toán, thông minh, rèn luyện nhiều, tốc độ xử lý bài nhanh mới có thể làm được.

Với đề thi Toán năm nay, thầy Bình nhận xét có mức độ phân hóa rõ ràng cho từng nhóm học sinh, đạt 2 mục tiêu vừa xét tốt nghiệp THPT, vừa lấy kết quả xét tuyển đại học. Số thí sinh đạt điểm 10 tuyệt đối sẽ không nhiều.

Tương tự, thầy Nguyễn Hữu Thanh - Trường THPT Bắc Yên Thành cũng đánh giá, 50 câu hỏi của đề Toán năm nay nằm hoàn toàn trong chương trình sách giáo khoa, bám sát đề thi minh họa.

Các dạng Toán này, giáo viên phụ trách ôn thi môn Toán của các trường THPT chắc chắn đã dạy ôn luyện kỹ càng, nhiều lần cho học sinh từ mức độ nhận biết cho đến thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Bên cạnh đó, các dạng Toán này cũng được ra nhiều trong đề thi thử, ngân hàng đề thi do tổ bộ môn Toán xây dựng. Vì vậy, học sinh nhận đề sẽ thấy “quen thuộc” và tạo tâm lý tự tin khi làm bài. Với đề thi này, học sinh đại trà sẽ không quá vất vả để kiếm 5 - 6 điểm. Còn học sinh khá, nắm vững kiến thức cơ bản, có quá trình ôn tập nghiêm túc, chăm chỉ, có định hướng dùng kết quả môn thi Toán để xét tuyển đại học, thì sẽ làm được 70%, tức là đến khoảng câu 37-38.



Nói về đề thi năm nay, thầy Thanh cũng cho rằng, có nhiều điều đặc biệt bởi những câu hỏi ở mức độ vận dụng và vận dụng cao, các dạng Toán đều quen, câu hỏi rõ ràng, không đánh đố.

Tuy nhiên, thí sinh sẽ phải mất khá nhiều thời gian, đặt bút ra giải Toán để tìm đáp án chính xác. Trong đó, 5 câu hỏi ở mức độ vận dụng cao quét hết toàn bộ chương trình giải tích và hình học lớp 12, bao gồm số phức, tọa độ không gian Oxyz, hàm số mũ, logarit: Có thể về phương pháp, định hướng giải câu hỏi, thí sinh sẽ xác định được, nhưng do mất thời gian nên sẽ có em thấy tiếc vì không đủ thời gian làm bài. Khả năng phán đoán để trả lời đúng là không có. Các em sẽ phải trả lời nhanh, đúng ở các câu hỏi trước và dành thời gian cho nhóm câu hỏi cuối này.

Với kinh nghiệm của mình, thầy Thanh nói rằng: Tâm lý thí sinh thi môn Toán sẽ cẩn trọng để làm tới đâu chắc đúng tới đó, không vội vàng. Do đó, với đề này, phần lớn học sinh chỉ có thể giải quyết được 2 - 3 câu hỏi trong số 5 câu hỏi vận dụng cao. Với đề thi này, phổ điểm 8-9 sẽ nhiều, nhưng để đạt điểm 10 thì khó và chắc chắn không có mưa điểm 10.

Theo tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo, buổi thi thứ hai, môn thi Toán có tổng số 36.389 thí sinh đăng ký dự thi. Số thí sinh vắng thi không có lý do là 21 thí sinh. Không có thí sinh vi phạm quy chế thi, không có sự cố bất thường xảy ra. Buổi thi diễn ra bình thường, an toàn./.