Giết người tại đám cưới vì… trải chiếu

(Baonghean.vn) -Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy, Công an huyện Con Cuông đồng chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện Tương Dương vừa phá thành công chuyên án ma túy, bắt 02 đối tượng, thu giữ 26.000 viên ma túy tổng hợp.