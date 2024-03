Giở chiêu 'trộm long tráo phụng' nhưng không thoát

Cường đến chợ gửi xe của mình rồi trộm xe của chị C. đem về nhà cất giấu. Khi Cường quay lại chợ lấy xe của mình thì bị Công an bắt giữ…

Ngày 23/3, Thượng tá Trương Nhật Minh, Trưởng Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết, đã ra quyết định bắt tạm giam Phạm Lâm Quốc Cường (SN 1987, ngụ huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) để xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Cường và tang vật.

Theo đó, trưa 21/3, Cường chạy xe từ Thủ Thừa đến Bến Lức tìm người để tài sản sơ hở ra tay trộm. Khi đến chợ Nhựt Chánh (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức) phát hiện nơi đây nhiều người để xe sơ hở, Cường đem xe của mình vào bãi xe trong chợ gởi rồi đi bộ dạo quanh chợ.

Khi ra phía sau chợ, phát hiện xe gắn máy của chị T.T.K.C. (SN 1990) dựng trước cửa phòng trọ vẫn còn cắm chìa khóa, Cường tiếp cận trộm và điều khiển xe chị C. về nhà cất giấu rồi trở lại chợ lấy xe máy của mình.

Về phần chị C., sau khi mất xe đã đến Công an trình báo. Công an xã đã bố trí các tổ công tác mật phục và đến tối cùng ngày, khi Cường đến bãi xe lấy xe mình đi, Công an xã đã ập vào khống chế.