Gió ngang khoảng trời xanh tập 32: Ngân sụp đổ vì bị bán đứng Tập 32 'Gió ngang khoảng trời xanh' hé lộ tình tiết kịch tính khi Ngân phát hiện Trường 'bán' cô cho Đại. Cùng lúc, hôn nhân của Lam và Mỹ Anh cũng gặp sóng gió.

Trong tập 32 của bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh" phát sóng tối 21/10, nhân vật Ngân (Việt Hoa) phải đối mặt với một sự thật phũ phàng khi biết mình bị người yêu là Trường (Denis Đặng) bán đứng.

Sự thật phũ phàng được phơi bày

Tình tiết cao trào xảy ra khi Ngân đang đi cùng Trường thì bất ngờ vợ của Đại (Thương Cin) tìm đến. Người phụ nữ này đã thẳng thừng vạch trần bộ mặt thật của Trường bằng cách cho người đọc to đoạn tin nhắn anh ta gửi cho Đại: "Em Ngân kháu quá. Anh thích cứ nói em bố trí cho. Em với anh có tiếc gì nhau đâu. 1 Ngân chứ 10 Ngân em cũng cho anh được. Hay là đêm nay em bố trí luôn cho anh nhé". Ngân hoàn toàn sững sờ và bàng hoàng trước thông tin này.

gió ngang 32

Hôn nhân của Lam và Toàn bên bờ vực thẳm

Cũng trong tập phim này, cuộc hôn nhân của Lam (Quỳnh Kool) và Toàn (Tô Dũng) tiếp tục gặp sóng gió. Khi đang đi cùng bạn bè, Lam sốc khi thấy chồng đăng ảnh khoác vai thân mật với một đồng nghiệp nữ. Dù phủ nhận mình đang ghen, Lam vẫn tỏ ra vô cùng bức xúc vì cho rằng hành động của Toàn là không thể chấp nhận khi cả hai vẫn chưa chính thức ly hôn.

"Quá đáng thật sự luôn, còn chưa ly hôn, chưa ra tòa cơ mà! Ở nhà với nhau lúc nào cũng cau có nhưng ở cơ quan thân mật thế này", Lam nói với bạn bè. Sự việc này càng khoét sâu thêm những rạn nứt trong mối quan hệ của họ.

Nghi ngờ gia tăng trong gia đình Mỹ Anh và Đăng

Trong một diễn biến khác, mối quan hệ giữa Mỹ Anh (Phương Oanh) và Đăng (Doãn Quốc Đam) cũng trở nên căng thẳng. Mỹ Anh bắt gặp Đăng phải trốn vào nhà vệ sinh để nghe điện thoại một cách lén lút từ Linh (Lan Phương). Thái độ lí nhí và câu nói "Nếu không phải là công việc tốt nhất đừng gọi cho anh" của Đăng càng làm dấy lên sự nghi ngờ trong lòng Mỹ Anh, khiến cô chờ sẵn để chất vấn chồng ngay khi anh bước ra.

Thông tin bên lề và hậu trường phim

Bên cạnh những tình tiết kịch tính, nhà sản xuất cũng chia sẻ những clip hậu trường thú vị. Một đoạn clip ghi lại cảnh Phương Oanh đưa hai con đến phim trường đã thu hút sự chú ý của khán giả. Ngoài ra, hậu trường một cảnh quay tình cảm giữa hai nhân vật do Lan Phương và Doãn Quốc Đam thủ vai cũng được tiết lộ, mang đến những góc nhìn mới mẻ cho người xem.

Hình ảnh Phương Oanh đưa con đến phim trường gây chú ý

Hậu trường cảnh nóng gây sốc trên phim VTV của Lan Phương và Doãn Quốc Đam

Liệu Ngân sẽ đối mặt với sự phản bội này như thế nào? Mối quan hệ của các cặp đôi khác sẽ đi về đâu? Diễn biến chi tiết sẽ có trong tập 32 phim "Gió ngang khoảng trời xanh", lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.