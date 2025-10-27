Gió ngang khoảng trời xanh tập 34: Kế hoạch bất ngờ của Linh Trong tập 34, Đăng (Doãn Quốc Đam) bất ngờ khi thấy vợ mình, Linh (Lan Phương), đang ngồi cùng Mỹ Anh (Phương Oanh) tại điểm hẹn. Cuộc gặp tay ba này báo hiệu một âm mưu mới.

Cuộc gặp mặt "tay ba" đầy kịch tính

Tập 34 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" phát sóng tối 27/10 trên VTV3 đẩy cao trào lên một nấc thang mới khi Đăng (Doãn Quốc Đam) rơi vào tình huống khó xử. Theo kế hoạch, anh đến điểm hẹn ăn trưa cùng Mỹ Anh (Phương Oanh) nhưng sững người khi thấy vợ mình, Linh (Lan Phương), đã ngồi sẵn ở đó và đang trò chuyện cùng cô.

Đăng (Doãn Quốc Đam) sững sờ khi thấy vợ và nhân tình gặp mặt.

Sự xuất hiện bất ngờ của Linh cùng thái độ bình thản của cả hai người phụ nữ khiến Đăng phải miễn cưỡng tham gia cuộc trò chuyện trong sự bối rối và hoài nghi. Tình huống này đặt ra câu hỏi lớn về mục đích thực sự của Linh: liệu đây có phải là một kế hoạch được tính toán trước để dằn mặt chồng và nhân tình?

Những diễn biến đáng chú ý khác

Mối quan hệ của Lam và Toàn có tiến triển

Trong một diễn biến khác, mối quan hệ giữa Lam (Quỳnh Kool) và Toàn (Hoàng Triều Dương) có dấu hiệu được hàn gắn. Dù không trực tiếp gặp mặt, Toàn vẫn thể hiện sự quan tâm khi nhờ em trai sang sửa lại căn bếp cho Lam. Nhận được lời khuyên từ em chồng, Lam dường như đang cân nhắc việc chủ động liên lạc với Toàn để giải quyết những hiểu lầm.

Ngân rời đi và những lời khuyên chân thành

Tập phim cũng chứng kiến cảnh chia tay của nhân vật Ngân (Việt Hoa) khi cô quyết định trở về quê. Trước khi đi, Ngân đã có những cuộc trò chuyện riêng và đưa ra lời khuyên chân thành cho Lam và Mỹ Anh. Cô khuyên Lam không nên để mất Toàn nếu còn tình cảm, đồng thời nhắc nhở Mỹ Anh phải biết yêu thương và chăm sóc bản thân mình nhiều hơn.

Hậu trường thú vị của đoàn phim

Bên cạnh các tình tiết chính, nhà sản xuất cũng chia sẻ nhiều clip hậu trường thú vị, thu hút sự quan tâm của khán giả. Các video ghi lại cảnh quay hồi tưởng thời 18 tuổi của Đăng và Mỹ Anh, hay những khoảnh khắc đời thường khi diễn viên Phương Oanh đưa các con đến phim trường.

Hình ảnh Phương Oanh đưa con đến phim trường gây chú ý.

Những thước phim phía sau máy quay cho thấy không khí làm việc chuyên nghiệp nhưng cũng không kém phần vui vẻ của dàn diễn viên và ê-kíp sản xuất "Gió ngang khoảng trời xanh".

Hậu trường một cảnh quay giữa hai nhân vật do Lan Phương và Doãn Quốc Đam thủ vai.

Diễn biến chi tiết của "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 34 sẽ lên sóng VTV3 vào 20h tối nay, 27/10.