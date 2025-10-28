Gió ngang khoảng trời xanh tập 35: Đăng dứt khoát với Linh Trong tập 35 'Gió ngang khoảng trời xanh', Đăng hẹn gặp để chấm dứt mối quan hệ mập mờ với Linh, trong khi mâu thuẫn giữa Lam và Toàn ngày càng căng thẳng.

Đăng chấm dứt quan hệ mập mờ với Linh

Trong diễn biến mới nhất của phim 'Gió ngang khoảng trời xanh' tập 35, phát sóng tối 28/10, Đăng (Doãn Quốc Đam) đã chủ động hẹn gặp Linh (Lan Phương) để giải quyết dứt điểm những hiểu lầm. Cảm thấy không thể tiếp tục trốn tránh, anh đã đối mặt trực diện với cô.

Khi Linh đặt vấn đề về việc hợp đồng giữa hai công ty bị trì hoãn và bóng gió về "mối quan hệ" giữa họ, Đăng đã thẳng thừng phủ nhận. Anh khẳng định giữa họ không có bất kỳ mối quan hệ nào, một lời tuyên bố dứt khoát khiến Linh bất ngờ và đặt ra nhiều câu hỏi về những hành động tiếp theo của cô.

Hậu trường cảnh nóng gây sốc trên phim VTV của Lan Phương và Doãn Quốc Đam

Mâu thuẫn của Lam và Toàn leo thang

Ở một diễn biến khác, mối quan hệ giữa Lam (Quỳnh Kool) và Toàn (Tô Dũng) cũng gặp sóng gió. Trong cuộc gọi đầu tiên sau chuyến công tác của Toàn, anh đã gay gắt mắng mỏ Lam. Bị tổn thương và tức giận, Lam đã cúp máy và tỏ thái độ dỗi hờn, nhắc đến việc Toàn chụp ảnh thân thiết với đồng nghiệp nữ.

Sự xuất hiện của Lâm (Hà Thành) đúng lúc này vô tình biến anh thành nơi để Lam trút giận. Cô một lần nữa vạch rõ ranh giới, khẳng định họ chỉ là đồng nghiệp và yêu cầu anh không làm phiền mình nữa. Tình tiết này đẩy mối quan hệ tay ba vào một tình thế phức tạp hơn.

Hình ảnh Phương Oanh đưa con đến phim trường gây chú ý

Ngân và những cuộc gặp gỡ ở quê

Trong khi đó, tuyến truyện của Ngân (Việt Hoa) có những diễn biến nhẹ nhàng hơn khi cô về quê và gặp lại Trí (Lâm Đức Anh). Trí đã hẹn sẽ mang gà sang nhà Ngân để "phục thù" sau bữa rượu trước đó. Vợ mới cưới của Trí cũng xuất hiện và dành nhiều lời khen cho nhan sắc của Ngân, hé lộ những mối quan hệ mới tại quê nhà của cô.

Những tình tiết trong tập 35 hứa hẹn sẽ mở ra nhiều kịch tính mới. Phản ứng của Linh sau khi bị Đăng từ chối sẽ ra sao? Mâu thuẫn giữa Lam và Toàn sẽ được giải quyết như thế nào? Diễn biến chi tiết sẽ có trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' phát sóng trên VTV3.