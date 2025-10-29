Gió ngang khoảng trời xanh tập 36: Kịch tính leo thang Trong tập 36 phim Gió ngang khoảng trời xanh, Linh (Lan Phương) ghen tuông khi chứng kiến Đăng chăm sóc Mỹ Anh. Cùng lúc đó, mối quan hệ giả của Dũng và Ngân bị bại lộ.

Căng thẳng tình cảm lên đến đỉnh điểm

Trong tập 36 của bộ phim Gió ngang khoảng trời xanh, phát sóng tối 29/10, mâu thuẫn giữa các nhân vật tiếp tục được đẩy lên cao. Tình huống đáng chú ý nhất là cuộc gặp gỡ giữa Linh (Lan Phương) và Mỹ Anh (Phương Oanh). Dù thống nhất coi nhau là bạn bè, không khí vẫn vô cùng căng thẳng.

Khi trời đổ mưa, Đăng (Doãn Quốc Đam) đã lái xe đến đón vợ. Hành động anh ân cần che ô cho Mỹ Anh và đưa cô lên xe đã khiến Linh, người chứng kiến toàn bộ sự việc, không thể che giấu ánh mắt ghen tuông. Cảm giác hụt hẫng của Linh càng tăng lên khi cô gọi điện cho đối tác và bị từ chối lời mời đi ăn.

Hai nữ diễn viên Phương Oanh và Lan Phương đảm nhận hai vai diễn có mối quan hệ phức tạp trong phim.

Mối quan hệ giả của Dũng và Ngân bị bại lộ

Ở một diễn biến khác, kế hoạch giả vờ hẹn hò của Ngân (Việt Hoa) và Dũng (Phùng Đức Hiếu) nhằm làm hài lòng gia đình đã bị phát hiện. Trước mặt phụ huynh, cặp đôi đã xảy ra tranh cãi và thừa nhận toàn bộ giao kèo chỉ để đổi lấy sự yên ổn.

Dù ban đầu rất tức giận vì bị lừa dối, hai bà mẹ sau đó đã đưa ra một yêu cầu dứt khoát: Ngân và Dũng phải nghiêm túc tìm hiểu nhau, nếu không sẽ không nhìn mặt. Điều này đẩy cả hai vào một tình thế khó xử mới.

Một phân cảnh trong phim Gió ngang khoảng trời xanh tập 36.

Những diễn biến tiếp theo đáng chú ý

Tập phim khép lại với nhiều câu hỏi bỏ ngỏ, hứa hẹn những tình tiết hấp dẫn. Liệu Dũng và Ngân có chấp nhận thử hẹn hò thật sự để làm vui lòng mẹ? Về phía Linh, cô sẽ có những hành động nào tiếp theo để xen vào cuộc hôn nhân của Đăng và Mỹ Anh?

Theo thống kê, Gió ngang khoảng trời xanh đã dẫn đầu bảng xếp hạng phim Việt trên sóng VTV trong tuần từ 20/10 đến 26/10/2025, cho thấy sức hút lớn của bộ phim đối với khán giả. Diễn biến chi tiết sẽ có trong tập 36, lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.