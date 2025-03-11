Gió ngang khoảng trời xanh tập 37: Kế hoạch của 'tiểu tam' Linh vừa khẳng định không xen vào hôn nhân của Đăng, vừa chủ động kết thân với Mỹ Anh và chuyển đến ở cùng tòa nhà trong tập 37 Gió ngang khoảng trời xanh.

Trong tập 37 phim Gió ngang khoảng trời xanh, Linh (Lan Phương) có những hành động khó lường khi cố tình tiếp cận Mỹ Anh (Phương Oanh) dù đã nói rõ sẽ không xen vào cuộc sống của Đăng (Doãn Quốc Đam). Đáng chú ý, Linh còn thuê một căn hộ ngay dưới nhà của vợ chồng Đăng, đẩy mối quan hệ phức tạp này lên một nấc thang căng thẳng mới.

Kế hoạch tiếp cận hai mặt của Linh

Dù đã tỏ ra cao thượng trước mặt Đăng, khẳng định rằng đêm qua đêm giữa hai người sẽ không tồn tại và khuyên anh nên trân trọng vợ mình, nhưng hành động của Linh lại hoàn toàn trái ngược. Cô không chỉ chủ động làm quen và đi ăn cùng Mỹ Anh mà còn đề xuất trở thành bạn bè thân thiết.

Linh chủ động kết thân với Mỹ Anh, vợ của Đăng.

Chấp nhận lời đề nghị của Linh, Mỹ Anh không hề hay biết về ý đồ đằng sau. Đỉnh điểm của kế hoạch là khi Linh quyết định chuyển đến sống tại cùng tòa nhà với gia đình Đăng, một động thái cho thấy cô chưa sẵn sàng từ bỏ mối quan hệ này.

Những cuộc gặp gỡ định mệnh khác

Bên cạnh tuyến truyện chính, tập phim cũng hé lộ những tình tiết mới của các nhân vật phụ. Trong một diễn biến bất ngờ, Ngân (Việt Hoa) đã gặp lại Dũng (Đức Hiếu) khi cô lên thành phố tham dự lễ khai trương quán trà của Mỹ Anh. Trớ trêu thay, Dũng lại chính là nhân viên tại quán trà này.

Cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa Ngân và Dũng tại quán trà.

Mối quan hệ đồng nghiệp khó đoán

Trong khi đó, mối quan hệ giữa Lam (Quỳnh Kool) và Lâm (Hà Thành) cũng có những chuyển biến lạ. Sau khi vạch rõ ranh giới chỉ là đồng nghiệp, Lam bất ngờ mua trà tặng và nói rằng cô quý mến Lâm. Hành động này khiến Lâm cảnh giác, nghi ngờ rằng cô đồng nghiệp đang muốn nhờ vả mình một việc gì đó, có thể liên quan đến Toàn.

Diễn biến chi tiết của các tình huống sẽ có trong tập 37 phim Gió ngang khoảng trời xanh, phát sóng lúc 20h thứ Hai, ngày 03/11, trên kênh VTV3.