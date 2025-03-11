Thứ Hai, 3/11/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:

Gió ngang khoảng trời xanh tập 37: Kế hoạch của 'tiểu tam'

CTVX03/11/2025 10:23

Linh vừa khẳng định không xen vào hôn nhân của Đăng, vừa chủ động kết thân với Mỹ Anh và chuyển đến ở cùng tòa nhà trong tập 37 Gió ngang khoảng trời xanh.

Trong tập 37 phim Gió ngang khoảng trời xanh, Linh (Lan Phương) có những hành động khó lường khi cố tình tiếp cận Mỹ Anh (Phương Oanh) dù đã nói rõ sẽ không xen vào cuộc sống của Đăng (Doãn Quốc Đam). Đáng chú ý, Linh còn thuê một căn hộ ngay dưới nhà của vợ chồng Đăng, đẩy mối quan hệ phức tạp này lên một nấc thang căng thẳng mới.

Kế hoạch tiếp cận hai mặt của Linh

Dù đã tỏ ra cao thượng trước mặt Đăng, khẳng định rằng đêm qua đêm giữa hai người sẽ không tồn tại và khuyên anh nên trân trọng vợ mình, nhưng hành động của Linh lại hoàn toàn trái ngược. Cô không chỉ chủ động làm quen và đi ăn cùng Mỹ Anh mà còn đề xuất trở thành bạn bè thân thiết.

Gió ngang khoảng trời xanh - Tập 37: 'Tiểu tam' chuyển đến làm hàng xóm của Mỹ Anh (Phương Oanh) - Ảnh 1.
Linh chủ động kết thân với Mỹ Anh, vợ của Đăng.

Chấp nhận lời đề nghị của Linh, Mỹ Anh không hề hay biết về ý đồ đằng sau. Đỉnh điểm của kế hoạch là khi Linh quyết định chuyển đến sống tại cùng tòa nhà với gia đình Đăng, một động thái cho thấy cô chưa sẵn sàng từ bỏ mối quan hệ này.

Những cuộc gặp gỡ định mệnh khác

Bên cạnh tuyến truyện chính, tập phim cũng hé lộ những tình tiết mới của các nhân vật phụ. Trong một diễn biến bất ngờ, Ngân (Việt Hoa) đã gặp lại Dũng (Đức Hiếu) khi cô lên thành phố tham dự lễ khai trương quán trà của Mỹ Anh. Trớ trêu thay, Dũng lại chính là nhân viên tại quán trà này.

Gió ngang khoảng trời xanh - Tập 37: 'Tiểu tam' chuyển đến làm hàng xóm của Mỹ Anh (Phương Oanh) - Ảnh 2.
Cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa Ngân và Dũng tại quán trà.

Mối quan hệ đồng nghiệp khó đoán

Trong khi đó, mối quan hệ giữa Lam (Quỳnh Kool) và Lâm (Hà Thành) cũng có những chuyển biến lạ. Sau khi vạch rõ ranh giới chỉ là đồng nghiệp, Lam bất ngờ mua trà tặng và nói rằng cô quý mến Lâm. Hành động này khiến Lâm cảnh giác, nghi ngờ rằng cô đồng nghiệp đang muốn nhờ vả mình một việc gì đó, có thể liên quan đến Toàn.

Diễn biến chi tiết của các tình huống sẽ có trong tập 37 phim Gió ngang khoảng trời xanh, phát sóng lúc 20h thứ Hai, ngày 03/11, trên kênh VTV3.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Gió ngang khoảng trời xanh tập 36: Kịch tính leo thang

Gió ngang khoảng trời xanh tập 36: Kịch tính leo thang

Gió ngang khoảng trời xanh tập 31: Đăng suýt thú tội ngoại tình

Gió ngang khoảng trời xanh tập 31: Đăng suýt thú tội ngoại tình

Gió ngang khoảng trời xanh tập 35: Đăng dứt khoát với Linh

Gió ngang khoảng trời xanh tập 35: Đăng dứt khoát với Linh

Phương Oanh xuất hiện cùng con song sinh trên phim trường

Phương Oanh xuất hiện cùng con song sinh trên phim trường

Hậu trường cảnh phim 3 triệu view 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Hậu trường cảnh phim 3 triệu view 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Đọc tiếp

Gió ngang khoảng trời xanh tập 36: Kịch tính leo thang

Gió ngang khoảng trời xanh tập 36: Kịch tính leo thang

Gió ngang khoảng trời xanh tập 31: Đăng suýt thú tội ngoại tình

Gió ngang khoảng trời xanh tập 31: Đăng suýt thú tội ngoại tình

Gió ngang khoảng trời xanh tập 35: Đăng dứt khoát với Linh

Gió ngang khoảng trời xanh tập 35: Đăng dứt khoát với Linh

Phương Oanh xuất hiện cùng con song sinh trên phim trường

Phương Oanh xuất hiện cùng con song sinh trên phim trường

Hậu trường cảnh phim 3 triệu view 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Hậu trường cảnh phim 3 triệu view 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Xem thêm Showbiz

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Showbiz
      Gió ngang khoảng trời xanh tập 37: Kế hoạch của 'tiểu tam'

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO