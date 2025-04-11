Gió ngang khoảng trời xanh tập 37: Ngân phát hiện điều bất ổn Tập 37 chứng kiến sự tinh ý của Ngân khi nhận ra mối quan hệ không bình thường giữa Đăng và Linh. Cùng lúc đó, Linh có bước đi táo bạo khi chuyển đến ở cùng chung cư.

Dấu hiệu bất thường từ một ánh nhìn

Trong tập 37 của bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh", những diễn biến kịch tính tiếp tục xoay quanh các mối quan hệ phức tạp. Sau khi tham dự lễ khai trương quán trà của Mỹ Anh (Phương Oanh), Ngân đã tinh ý nhận ra những dấu hiệu bất thường trong mối quan hệ giữa Đăng (Doãn Quốc Đam) và Linh (Lan Phương).

Từ tình trường đau thương, Ngân liếc mắt đã 'đọc vị' được Linh - Đăng.

Ngân tâm sự với bạn thân là Lam (Quỳnh Kool) rằng cô cảm thấy "hơi gợn" và bất an. Cô nhận thấy khi Linh đến, "ánh mắt và thần sắc anh Đăng khác hẳn, anh ấy tỏ vẻ không thoải mái và rời đi". Ngược lại, ánh mắt của Linh khi chứng kiến Đăng chăm sóc vợ cũng không hề bình thường. Từ những quan sát này, Ngân kết luận mối quan hệ giữa Linh và Đăng có vấn đề.

Khi mang sự lo lắng này chia sẻ với Mỹ Anh, Ngân đã bị gạt đi. Mỹ Anh tỏ ra rất tự tin về sự thấu hiểu chồng mình và khẳng định giữa Đăng và Linh chỉ là quan hệ đối tác thông thường.

Sự xuất hiện bất ngờ của người hàng xóm mới

Trớ trêu thay, khi Đăng trở về chung cư, anh đã "tái mặt" khi gặp Linh tại đây. Linh không chỉ thuê một căn hộ trong cùng tòa nhà mà còn ở ngay tầng trên. Sự việc này khiến Đăng lo lắng và lập tức gọi điện chất vấn Linh, cho rằng cô đang cố tình "lật kèo". Tuy nhiên, Linh vẫn giữ thái độ bình thản và khẳng định họ chỉ là đối tác.

Linh chuyển đến ở cùng chung cư với gia đình Đăng.

Sáng hôm sau, Mỹ Anh thản nhiên kể cho chồng về việc Linh mới chuyển đến và còn dặn chồng hỏi thăm, giúp đỡ người hàng xóm mới. Chính lúc này, cô nhận ra vẻ bần thần của Đăng khi nhắc đến Linh, khiến cô không khỏi chột dạ và nhớ lại những lời cảnh báo của Ngân.

Những mối quan hệ bên lề thú vị

Bên cạnh tuyến truyện chính, tập phim còn có những tình tiết thú vị về các nhân vật phụ. Tại quán trà, Ngân bất ngờ gặp lại Dũng (Đức Hiếu) - người được bà Nga mai mối cho cô. Những màn đối đáp hài hước, không ai chịu nhường ai giữa hai người tiếp tục nhận được sự yêu thích của khán giả.

Cuộc gặp gỡ giữa Ngân và Dũng tại quán trà hứa hẹn nhiều tình tiết thú vị.

Trong khi đó, Lam vì ghen tuông đã tìm mọi cách để điều tra về Quỳnh Trang, một nữ đồng nghiệp của Toàn. Sau khi nhờ em trai kết bạn và xem trang cá nhân của cô gái này, Lam mới tạm thời yên tâm rằng giữa họ không có gì.

Diễn biến tiếp theo

Trở lại quán trà sau ngày khai trương, Linh đã khéo léo gợi ý để được Mỹ Anh mời đến nhà dùng bữa. Với sự quý mến dành cho đối tác, Mỹ Anh đã không ngần ngại mời Linh đến ăn tối cùng gia đình. Diễn biến này hứa hẹn sẽ mang đến nhiều tình huống khó xử trong các tập tiếp theo.

Tập 38 của bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh" sẽ được phát sóng lúc 20h thứ Ba (04/11) trên kênh VTV3.