Gió ngang khoảng trời xanh tập 38: Linh nhắc lại bí mật cũ Linh cố tình nhắc lại kỷ niệm 'câu mực' trước mặt Mỹ Anh khiến Đăng lo sợ, trong khi mối quan hệ của cặp đôi phụ Ngân và Dũng có những tiến triển tích cực.

Trong những diễn biến mới nhất của phim Gió ngang khoảng trời xanh tập 38, căng thẳng giữa các nhân vật chính tiếp tục leo thang khi Linh (Lan Phương) có hành động khiêu khích trực diện vợ chồng Đăng và Mỹ Anh.

Linh cố tình gợi lại chuyện quá khứ

Sau khi chuyển đến sống cùng tòa chung cư, Linh đã nhờ vợ chồng Đăng sang phụ giúp sắp xếp đồ đạc. Tại đây, cô dường như cố ý tạo ra những đụng chạm thân mật với Đăng khi anh đang treo tranh.

Linh cố tình có những hành động thân mật với Đăng trước mặt Mỹ Anh.

Đáng chú ý, Linh còn thẳng thắn nhắc lại bí mật giữa hai người bằng một câu nói ẩn ý: "Để em xem lúc anh khoan, tay của anh có khéo giống lúc anh câu mực không nhé". Câu nói này khiến Đăng vô cùng hoảng sợ vì Mỹ Anh đang đứng ngay gần đó. Tình tiết này đặt ra câu hỏi liệu Mỹ Anh có nghe thấy và hiểu được ẩn ý đằng sau từ khóa "câu mực" hay không.

Đăng tỏ ra lo lắng sau câu nói của Linh.

Mối quan hệ của Ngân và Dũng có bước tiến mới

Trái ngược với không khí căng thẳng của tuyến nhân vật chính, mối quan hệ của cặp đôi phụ lại có những diễn biến tích cực. Trong một cuộc trò chuyện, Lam (Quỳnh Kool) đã vô tư "tra khảo" Ngân (Việt Hoa) về chuyện hẹn hò ngay tại quán trà.

Lam vô tư hỏi chuyện hẹn hò của Ngân.

Do không biết Dũng (Đức Hiếu) - quản lý quán - chính là người mà Ngân đang tìm hiểu, Lam đã nói rất to, khiến Dũng nghe được toàn bộ câu chuyện. Tình huống này làm Ngân ngượng ngùng nhưng cũng vô tình thúc đẩy mối quan hệ của cô và Dũng phát triển, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều tình tiết thú vị.

Ngân ngượng ngùng khi Dũng nghe được cuộc trò chuyện.

Tập 38 phim Gió ngang khoảng trời xanh sẽ được phát sóng lúc 20h thứ Ba, ngày 04/11, trên kênh VTV3.