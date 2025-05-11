Gió ngang khoảng trời xanh tập 38: Mỹ Anh bắt đầu nghi ngờ Những hành động bất thường và sự lo lắng thái quá của Linh dành cho Đăng đã khiến Mỹ Anh nhận ra mối quan hệ giữa chồng mình và nữ đối tác không hề đơn giản.

Mỹ Anh nhận ra dấu hiệu bất thường

Trong tập 38 phim "Gió ngang khoảng trời xanh", những nghi ngờ của Mỹ Anh (Phương Oanh) về mối quan hệ giữa chồng mình, Đăng (Doãn Quốc Đam), và đối tác làm ăn, Linh (Lan Phương), ngày càng trở nên rõ ràng. Đỉnh điểm là khi Đăng vô tình bị thương ở tay trong lúc khoan tường, phản ứng hoảng hốt và vội vã chăm sóc của Linh đã khiến Mỹ Anh sững sờ.

Linh có phản ứng thái quá khi Đăng bị thương, khiến Mỹ Anh bất ngờ.

Tình huống này càng củng cố những lời cảnh báo trước đó của người bạn thân Ngân. Trước đó, trong một bữa ăn, Mỹ Anh đã chứng kiến Đăng viện cớ đau bụng để tránh dùng bữa chung với Linh, trong khi Linh lại tỏ rõ sự thất vọng. Sự việc này, cùng với việc Đăng bất ngờ trở về từ chuyến công tác và tỏ ra lúng túng khi thấy Linh ở nhà mình, đã gieo vào lòng Mỹ Anh những hoài nghi đầu tiên.

Mỹ Anh mời Linh đến nhà ăn tối trong lúc chồng đi công tác.

Trong một cuộc tâm sự với bố vợ, Đăng cũng úp mở hỏi về việc liệu ông có bao giờ làm mẹ vợ thất vọng không. Điều này khiến bố vợ của anh nhận ra con rể đang có tâm sự và khuyên anh nên thành khẩn để nhận được sự khoan hồng.

Chuyện tình cảm của Ngân và Dũng tiến triển

Trái ngược với không khí căng thẳng trong gia đình Mỹ Anh, mối quan hệ giữa Ngân (Việt Hoa) và Dũng (Đức Hiếu) lại có những bước tiến triển tích cực. Sau hai lần hẹn hò không suôn sẻ, buổi gặp gỡ thứ ba của họ diễn ra trong không khí vui vẻ và hòa hợp hơn.

Ngân và Dũng có buổi hẹn hò vui vẻ sau hai lần gặp mặt không mấy ấn tượng.

Cả hai đã có cơ hội hiểu thêm về nhau. Dũng thể hiện sự thấu hiểu khi nhận xét về tính cách ngang bướng của Ngân, điều này khiến cô khá bất ngờ. Theo lời khuyên của Dũng, Ngân đã quyết định đăng ký một lớp học đầu bếp. Trong lúc cô nhắn tin báo cho Dũng, Lam đã vô tình trêu chọc về "con bác Bơ", khiến Dũng nghe thấy và cả hai có một phen ngượng ngùng nhưng cũng đầy thú vị.

Lam và nỗi nhớ chồng

Về phần Lam (Quỳnh Kool), cô ngày càng nhớ chồng da diết. Nghe lời khuyên của Ngân, Lam quyết định gạt bỏ sĩ diện để gọi điện cho Toàn. Tuy nhiên, cô lại gọi đúng lúc anh đang dẫn chương trình trực tiếp, khiến cuộc gọi bị cắt ngang trong sự bực bội và ấm ức của Lam.