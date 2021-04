Giới nhà giàu Ấn Độ thuê phi cơ trốn chạy 'bão' Covid-19

Tuần trước, Ấn Độ đã trở thành tâm chấn mới của đại dịch Covid-19 trên thế giới. Số ca mắc tăng vọt đẩy hệ thống y tế quốc gia trên bờ vực sụp đổ. Các bệnh viện đều bị quá tải, không thể tiếp nhận thêm bệnh nhân điều trị cùng với tình trạng khan hiếm oxy y tế đã khiến nhiều ca bệnh tử vong ngay bên ngoài hay trên đường tới bệnh viện.

Các nhà xác và lò hỏa táng đang phải hoạt động hết công suất, nhưng vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu khi cơn bão dịch bệnh càn quét đất nước.

Giá vé máy bay và nhu cầu thuê phi cơ riêng ra nước ngoài tăng vọt ở Ấn Độ trong những ngày qua. Ảnh: Reuters

Trang Worldometers thống kê, số ca nhiễm mới ở Ấn Độ trong vòng 24 giờ qua lên tới 354.531 người, ngày thứ 5 liên tiếp lập kỷ lục thế giới về số ca mắc trong một ngày. Tổng số trường hợp tử vong vì dịch hiện là 195.116 người, tăng 2.806 trường hợp so với một ngày trước đó. Chỉ tính riêng tại thủ đô New Delhi, ước tính cứ 4 phút lại có một người thiệt mạng vì virus.

Nhiều quốc gia tuyên bố sẽ áp hạn chế đi lại đối với các du khách đến từ Ấn Độ.

Các diễn biến tiêu cực khiến những người giàu có ở đất nước đông dân thứ hai thế giới vội vã tìm mọi cách bắt các chuyến bay cuối cùng hoặc thuê máy bay riêng rời đất nước đi lánh nạn, trước khi những lệnh "cấm cửa" có hiệu lực. Theo trang Gulf News, một trong những điểm đến ưa thích của họ là Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE), nơi chỉ cách Ấn Độ một quãng đường ngắn và thường có hàng trăm chuyến bay đến và đi mỗi ngày.

UAE đã thông báo cấm những du khách xuất phát từ Ấn Độ nhập cảnh trong 10 ngày, kể từ ngày 25/4. Bảng giá niêm yết trên các trang web cho thấy, giá vé cho các chuyến bay thương mại một chiều từ Mumbai đến Dubai trong ngày 23 - 24/4 là khoảng 80.000 rupee (hơn 1.000USD), gấp 10 lần so với mức thông thường. Giá vé cho tuyến New Delhi - Dubai là hơn 50.000 rupee (xấp xỉ 700USD), gấp 5 lần so với cách đây một tuần.

Báo Economic Times ngày 23/4 dẫn lời phát ngôn viên của công ty Dịch vụ cho thuê máy bay Ấn Độ tiết lộ, nhu cầu thuê phi cơ riêng cũng "leo thang khủng khiếp". Chỉ trong ngày 24/4, công ty có tới 12 chuyến bay tới Dubai và mọi chuyến đều kín chỗ.

Một hãng cung cấp máy bay tư nhân khác là Enthral Aviation cho hay, công ty cũng bị quá tải vì hàng trăm yêu cầu đặt chỗ trong những ngày gần đây. Điều đó buộc hãng phải thuê thêm máy bay từ nước ngoài để đáp ứng nhu cầu.

Chi phí thuê một máy bay 13 chỗ ngồi từ Mumbai tới Dubai là 38.000USD và một máy bay 6 chỗ cho cùng hành trình là 31.000USD. Để tiết kiệm chi phí, một số người lập nhóm để thuê máy bay cùng nhau. Enthral Aviation cũng nhận được một số yêu cầu tới Thái Lan, nhưng điểm đến được đặt trước nhiều nhất vẫn là Dubai.

Theo tờ Sunday Times, ít nhất 8 máy bay riêng từ Ấn Độ đã tới Anh trong ngày 24/4 trước khi London áp lệnh cấm nhập cảnh với quốc gia Nam Á. Một ngày trước đó, giá vé cho các chuyến bay thương mại một chiều từ Mumbai hoặc New Delhi đến thủ đô Anh vào khoảng 100.000 - 150.000 rupee (1.337 - 2.007USD), tăng gấp đôi so với bình thường, nhưng cũng đã hết chỗ.

Chỗ ngồi trên các chuyến bay thương mại từ Ấn Độ đến Mỹ hồi cuối tuần vẫn có thể đặt được, nhưng giá nhìn chung cũng gấp đôi bình thường.