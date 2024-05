Giống lúa lai ba dòng SYN8: Thêm sự lựa chọn cho bà con nông dân

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Nhằm đánh giá toàn diện về năng suất, chất lượng và hiệu quả của mô hình sản xuất giống lúa lai ba dòng SYN8, mới đây tại Diễn Châu, Công ty Syngenta đã tổ chức hội thảo “Đánh giá tổng kết mô hình trình diễn và Lễ ra mắt hạt giống lúa lai ba dòng SYN8".

Hội thảo có sự tham dự của các đồng chí: Nguyễn Đức Cường - Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Võ Thị Nhung - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đại diện lãnh đạo phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng đông đảo bà con nông dân các huyện trọng điểm trồng lúa Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Nam Đàn, Thanh Chương, Anh Sơn, Con Cuông, Tân Kỳ, Yên Thành, Nghi Lộc...

Bà con nông dân tham quan mô hình sản xuất giống lúa SYN8 tại Diễn Châu. Ảnh: Phú Hương

Những ưu thế vượt trội

Vụ Xuân năm 2024, được sự cho phép của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An, Công ty Syngenta đã phối hợp cùng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện thực hiện mô hình trình diễn giống lúa lai 3 dòng SYN8. Hiện nay mô hình chuẩn bị bước vào giai đoạn thu hoạch.

Giống lúa đưa vào sản xuất trong điều kiện nhiệt độ thấp đầu vụ, áp lực bệnh đạo ôn lớn, nắng nóng giai đoạn cuối vụ, đổ ngã giai đoạn đầu vụ và đặc biệt là áp lực chuyển vụ. Trong điều kiện đó, SYN8 vẫn phát triển rất tốt với những ưu thế vượt trội: Mạ khoẻ, chịu rét tốt giúp đảm bảo thời vụ, đẻ nhánh khoẻ, sinh trưởng và phát triển khoẻ, trỗ thoát trỗ tập trung, chống chịu tốt với bệnh đạo ôn và sọc lá vi khuẩn, tỷ lệ hạt chắc cao từ 84,6- 94,5%, cao hơn đối chứng từ 2-9%; khả năng chống đổ ngã tốt, thời gian sinh trưởng trung bình.

Lãnh đạo Cục Trồng trọt và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra chất lượng gạo SYN8. Ảnh: Phú Hương

Nhờ những đặc điểm đó, SYN8 cho năng suất cao và ổn định, trên diện rộng đạt 7-8 tấn/ha, có thể 9- 10 tấn/ha trong điều kiện thâm canh cao; chất lượng gạo tốt, cơm ngon và đậm vị, tỷ lệ thu hồi gạo nguyên cao, giá trị thương phẩm cao. Theo thống kê, chênh lệch năng suất giữa SYN8 với giống đối chứng từ 3-8% ở vụ xuân và 1- 14% ở vụ mùa.

Trong kế hoạch nghiên cứu và phát triển sản phẩm, Syngenta luôn mong muốn giới thiệu các giống cây trồng mới có năng suất, chất lượng cũng như có các đặc tính nổi bật so với các giống đang lưu hành trên thị trường bao gồm các giống ngô và lúa lai. Giống lúa lai ba dòng SYN8 do Tập đoàn Syngenta nghiên cứu, chọn tạo là giống lúa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận theo Quyết định số 442/QĐ-TT-CLT ngày 28/11/2023. Đây là giống lúa lai ba dòng với nhiều tính trạng vượt trội.

Chịu rét tốt, năng suất cao và ổn định

Phát biểu đánh giá tại hội thảo, ông Nguyễn Đức Cường - Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nêu rõ: Sản xuất nông nghiệp tại Nghệ An nói riêng, khu vực miền Bắc Trung bộ nói chung chịu rất nhiều tác động bất lợi của thời tiết. Công ty Syngenta đã rất nhanh nhạy, nghiên cứu và chọn tạo những giống lúa bên cạnh chất lượng và năng suất tốt, còn đặc biệt phù hợp với điều kiện thời tiết, thiên tai trên địa bàn.

Ông Nguyễn Đức Cường - Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ghi nhận những ưu điểm vượt trội của giống lúa SYN8. Ảnh: Phú Hương

"Thời gian tới, đơn vị cần tiếp tục quan tâm công tác tuyển chọn dòng bố mẹ để duy trì và phát triển sản phẩm SYN8 ngày càng tốt hơn, có thể đồng hành lâu dài cùng bà con nông dân trong quá trình tổ chức sản xuất. Đồng thời, tiếp tục đầu tư, tạo những sản phẩm tốt hơn, hiệu quả hơn, có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu; đồng hành cùng địa phương trong chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ một cách nhanh chóng và bền vững”, ông Nguyễn Đức Cường nhấn mạnh.

Những năm qua, Công ty Syngenta đã rất bài bản trong công tác nghiên cứu, chọn tạo, xây dựng mô hình trình diễn các giống lúa thực sự chất lượng để đem vào sản xuất, nâng cao giá trị và thu nhập, tạo được niềm tin cho bà con nông dân trên địa bàn. Không những vậy, Công ty đã luôn đồng hành cùng Nghệ An trong lĩnh vực an sinh xã hội, nhất là các chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn do tỉnh phát động.

Giống lúa SYN8 phát triển rất tốt với những ưu thế vượt trội. Ảnh: Phú Hương

Bà Võ Thị Nhung - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chia sẻ: Tỉnh Nghệ An có những đặc thù khó khăn về điều kiện thời tiết, rét đậm, rét hại, nắng mưa, hạn hán, bão lụt, thiên tai dịch bệnh xảy ra thường xuyên, áp lực về khung thời vụ rất nặng nề so với nhiều tỉnh khác.

Bà Võ Thị Nhung - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nêu rõ: Qua 2 vụ sản xuất, bước đầu cho thấy SYN8 là giống lúa phù hợp, có phổ thích ứng rộng, thích nghi được điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của Nghệ An, đáp ứng được yêu cầu về cơ cấu mùa vụ ở vụ xuân. Ảnh: Phú Hương

Bởi vậy, trong chỉ đạo sản xuất, chúng tôi phải cực kỳ thận trọng trong lựa chọn các loại giống cây trồng vật nuôi, xây dựng khung thời vụ, bằng mọi cách lách khó khăn, tổ chức sản xuất đạt năng suất, chất lượng và giá trị cao nhất. Hiện tại có 80 giống lúa có thể sản xuất trong vụ xuân nhưng thực tế, Nghệ An chỉ cơ cấu chủ lực 7 giống lúa lai và 5 giống lúa thuần.