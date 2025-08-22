Kinh tế Giống lúa TBR97 viết nên kỳ tích trên đồng ruộng sau mưa bão Vụ Hè Thu năm 2025, Hợp tác xã Nông nghiệp Sịa 2 (huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế) gieo sạ 15 ha giống lúa TBR97 với nhiều kỳ vọng. Thế nhưng, chỉ 17 ngày sau (từ ngày 30/5 đến 16/6), bão số 1 đổ bộ, gây mưa lớn kéo dài khiến toàn bộ diện tích bị ngập chìm trong nước lũ suốt 6 ngày liên tiếp.

Thông thường, lúa mới gieo nếu ngập úng lâu ngày gần như chắc chắn phải gieo lại. Nỗi lo mất mùa bao trùm khắp cánh đồng. Nhưng thực tế đã chứng minh sức sống khác biệt của giống TBR97: ngay khi nước rút, lúa bén rễ nhanh, hồi phục mạnh, vươn xanh đồng đều, xua tan lo lắng về thiệt hại.

Lúa TBR97 thời điểm ngập trong nước do bão số 1. Ảnh: P.V

Không dừng lại ở đó, đến giai đoạn làm đòng - trổ bông, ruộng lúa tiếp tục đối mặt đợt sâu cuốn lá phát sinh mạnh. Song giống lúa TBR97 vẫn duy trì khả năng chống chịu vượt trội, hạn chế rõ rệt hư hại do sâu bệnh, sinh trưởng ổn định.

Sau 90 ngày đầy thử thách, những bông lúa TBR97 đã trĩu hạt, mang lại niềm vui lớn cho nông dân. Năng suất thu hoạch đạt từ 350 - 370kg/500m², tương đương 70 - 75 tạ/ha, một con số rất ấn tượng trong điều kiện thiên tai và dịch hại liên tiếp.

Sau mưa bão, giống lúa TBR97 đã sinh trưởng tốt. Ảnh: ThaiBinh Seed

Từ lo âu ban đầu, người nông dân Sịa 2 giờ đây đã có thể mỉm cười trước thành quả. Vụ lúa Hè Thu năm nay không chỉ mang lại sản lượng cao, mà còn để lại niềm tin mạnh mẽ vào khả năng thích nghi và sức sống bền bỉ của giống lúa TBR97.

Giống lúa TBR97 đạt năng suất, hiệu quả cao. Ảnh: ThaiBinh Seed

Giống lúa TBR97 không chỉ khẳng định ưu thế về năng suất, mà còn minh chứng rõ ràng cho sự kiên cường, bền bỉ trong điều kiện khắc nghiệt, góp phần giúp nông dân an tâm hơn trước biến đổi khí hậu và dịch hại trên đồng ruộng.

Không chỉ ở thành phố Huế, giống lúa TBR97 của ThaiBinh Seed cho thấy hiệu quả cao ở nhiều tỉnh, thành như Nghệ An, Thanh Hóa, một số tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Giống lúa TBR97 chịu thâm canh, đẻ nhánh khỏe, cứng cây, chiều cao cây vừa phải, tỷ lệ chắc trên bông cao, phù hợp sản xuất cả 2 vụ/năm. Đặc biệt, giống TBR97 chịu nắng nóng, hạn chế đổ ngã, rất thích hợp cho sản xuất vụ Hè Thu. Giống lúa TBR97 ít nhiễm các loại sâu bệnh hại và rất ít sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.