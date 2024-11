Kinh tế Giống mía KK3 đạt năng suất 1 00 tấn/ha trên đất Nghĩa Đàn Trong các giống mía cho năng suất, chất lượng cao, ít sâu bệnh ở huyện Nghĩa Đàn, hiện có giống KK3. Công ty TNHH Mía đường Nghệ An (NASU) đã triển khai các mô hình trồng giống mía KK3 ở địa phương này và năng suất đạt tới 100 tấn/ha.

Giống mía KK3 trên đất Nghĩa Đàn có tổng diện tích gần 300 ha, được trồng ở nhiều xã. Bà con được Nhà máy đường NASU cho vay giống mía, được sử dụng các dịch vụ từ cày đất đúng kỹ thuật, trồng mía và phun thuốc trừ cỏ bằng máy...

Công ty TNHH Mía đường Nghệ An xây dựng mô hình tại xóm Quán Mít, xã Nghĩa Thành. Gia đình chị Hoàng Thị Thủy là hộ đầu tiên thực hiện với diện tích gần 1,7 ha. Đây là lần đầu tiên chị Thủy trồng giống mía Thái Lan KK3. Chị Thủy cho biết: Giống mía KK3 ít sâu bệnh, lưu gốc được tới 5 năm, năng suất trung bình vụ đầu đạt 106 tấn/ha, vụ thứ 2 đạt 120 tấn/ha, vụ 3, 4 đạt 100 tấn, trữ lượng đường đạt trên 10CCS.

Đối với giống mía KK3, khi xuống giống bà con cần phải xử lý hom giống trước khi trồng; lưu ý về mật độ, khoảng cách trồng, cách chăm sóc để lưu gốc được lâu.

Giống mía KK3 cho năng suất cao trên địa bàn các xã ở huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Minh Thái

Hiện nay, trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn có hơn 7.000 ha mía nguyên liệu, chủ yếu là các giống mía khác nhau. Tuy nhiên, do trồng lâu năm đã có hiện tượng thoái hóa, nhất là bệnh chồi cỏ hiện nay chưa có biện pháp xử lý triệt để. Công ty TNHH Mía đường Nghệ An đang có kế hoạch đưa các giống mía mới, có năng suất cao trồng thay thế các giống mía cũ và giống mía KK3 là một sự lựa chọn tốt cho bà con nông dân với những ưu việt là cho năng suất cao, trữ lượng đường lớn, cùng các chính sách ưu đãi trồng giống mía KK3 vụ xuân, như việc Công ty hỗ trợ 1,5 triệu đồng/ha...

Công ty TNHH Mía đường Nghệ An tổ chức hội thảo đầu bờ về giống mía mới KK3. Ảnh: Minh Thái

Việc khảo nghiệm, so sánh đánh giá giống mía KK3 được Công ty TNHH Mía đường Nghệ An thực hiện từ năm 2011, thông qua dự án hợp tác với Viện Nghiên cứu mía đường. Mục tiêu của dự án là tìm ra giống mía mới, kháng với bệnh chồi cỏ (do Phytoplasma) gây hại, tàn phá vùng nguyên liệu từ năm 2006 làm giảm năng suất và chất lượng, chu kỳ trồng mía ngắn lại..., khiến nhà máy đường thiếu nguyên liệu để hoạt động. Thực hiện khảo nghiệm so sánh, đánh giá diện hẹp và diện rộng từ năm 2011-2014, đưa giống mía KK3 vào hệ thống nhân nhanh theo hệ thống sản xuất giống mía sạch bệnh 3 cấp năm 2015 và đưa ra sản xuất đại trà từ năm 2017.

Ông Ngô Vân Tú - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Mía đường Nghệ An, cho biết, giống mía KK3 trồng ở huyện Nghĩa Đàn có đặc tính chống chịu với bệnh chồi cỏ, do Phytoplasma gây hại trong điều kiện khảo nghiệm diện rộng và diện hẹp. Khống chế hoàn toàn bệnh chồi cỏ gây hại trên cây mía, không cần trích ngân sách Nhà nước hỗ trợ. Công ty đã áp dụng quy trình sản xuất giống mía sạch bệnh 3 cấp, nhân nhanh giống mía sau thời gian khảo nghiệm; hoàn thiện quy trình chăm sóc, khắc phục các nhược điểm về: bệnh cháy lá, sự nẩy mầm của gốc mía; bổ sung Magie (MgO) thông qua bón phân Lân nung chảy. Từ việc áp dụng mô hình cho thấy:

Sản lượng mía giống KK3 tăng thêm gần gấp đôi so với các giống mía khác. Cụ thể, với diện tích 3.224 ha x 10 tấn/ha x 1.150.00 đồng/tấn cho số tiền 37,076 tỷ đồng. Đây là thu nhập tăng thêm cho nông dân khi thực hiện mô hình.

Nông dân huyện Nghĩa Đàn thu hoạch mía KK3 niên vụ 2024-2025. Ảnh: Minh Thái

Từ mô hình nói trên, Công ty có thêm 32.240 tấn mía để ép, giảm chi phí khấu hao; tăng sản lượng đường thêm 3.224 tấn, tăng sản lượng điện được phát lên lưới điện quốc gia, hiệu quả sản xuất, kinh doanh tăng. CCS giống mía KK3 cao hơn so với giống mía LK92-11 là 0,32 CCS; cao hơn giống mía QD93-159.

Từ hiệu quả kinh tế mang lại, nông dân tiếp tục gắn bó hơn với cây mía, góp phần xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm, thu nhập cho nông dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội miền Tây Nghệ An.

Hiện nay, Nhà máy Đường NASU đang có kế hoạch để nhận rộng diện tích mía KK3 trong những niên vụ tiếp theo.