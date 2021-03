Giữ nguyên mức án 12 năm tù với đối tượng âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân

Trước đó, sáng 15/12/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Đức Thạch. Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên sơ thẩm, cho thấy, Trần Đức Thạch cùng một số đối tượng khác đã thảo luận và thống nhất lập “Hội Anh em dân chủ” nhằm xây dựng chế độ chính trị dân chủ “đa nguyên, đa đảng” với hệ thống chính trị “tam quyền phân lập” ở Việt Nam. Khi mới thành lập, Trần Đức Thạch được phân công giữ chức vụ “Trưởng đại diện miền Trung” của “Hội Anh em dân chủ”.

Với vai trò là thành viên cốt cán thành lập “Hội Anh em dân chủ”, Trần Đức Thạch đã tiến hành các hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân như: Tham gia họp, hội luận các thành viên; tiến hành xây dựng cơ cấu, tổ chức; tham gia góp ý kiến để xây dựng “cương lĩnh vắn tắt của Hội Anh em dân chủ”.

Bị cáo Trần Đức Thạch tại phiên tòa. Ảnh: PV

Thông qua trang facebook cá nhân, Trần Đức Thạch còn soạn thảo, đăng tải nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc các sự kiện kinh tế, chính trị - xã hội; bôi nhọ, xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Những tài liệu này được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An thu thập và trưng cầu giám định.