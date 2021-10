Giữ vững thành quả chống dịch, tranh thủ tối đa thời gian ổn định để tăng tốc sản xuất

Sáng 18/10, tại TP. Vinh, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra sau 1 buổi làm việc. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu bế mạc đánh giá lại kết quả kỳ họp, đồng thời nhấn mạnh các nội dung trọng tâm sau kỳ họp. Báo Nghệ An đăng toàn văn bài phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ ba của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Thành Duy

Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh!

Thưa quý vị đại biểu!

Sau gần một buổi làm việc nghiêm túc, khẩn trương, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Tại Kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua 7 Nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trình. Những nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh vừa thông qua tạo cơ sở pháp lý quan trọng để sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ triển khai, xây dựng các công trình, nhất là công trình giao thông trọng điểm; thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng miền Tây của tỉnh; phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Các nghị quyết được thông qua trong bối cảnh phải thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo tinh thần của Nghị quyết số 128 ngày 11/10/2021 của Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh rà soát, đánh giá tình hình, kịp thời bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp trong quá trình chỉ đạo, triển khai thực hiện bảo đảm đồng bộ và khả thi cao.



Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh!

Thưa quý vị đại biểu!

Với những kết quả tích cực đã đạt được, tỉnh ta và cả nước đang dần chuyển sang chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tạo điều kiện để khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội. Tuy vậy, dịch bệnh vẫn còn tiềm ẩn những rủi ro, phức tạp, khả năng phục hồi kinh tế còn nhiều thách thức, áp lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 trong 3 tháng còn lại là rất lớn.

Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và Nhân dân toàn tỉnh cần tiếp tục phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, quyết liệt triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp kiểm soát, giữ vững thành quả phòng, chống dịch Covid-19. Tranh thủ tối đa thời gian ổn định để tăng tốc sản xuất, nhất là các sản phẩm chủ yếu còn dư địa để tăng sản lượng, bù đắp thiếu hụt cho các sản phẩm, ngành hàng, lĩnh vực chịu tác động của dịch bệnh. Tích cực hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người lao động.

Quan tâm bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống của Nhân dân, chính sách cho người có công, người nghèo. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn. Giữ vững quốc phòng, an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch của năm 2021 ở mức cao nhất, tạo tiền đề để khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội những năm tiếp theo.

Để chuẩn bị cho kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh cuối năm, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị, bộ phận liên quan tích cực chuẩn bị hồ sơ, tài liệu trình Kỳ họp đúng quy định; nội dung nào đã chuẩn bị xong thì chủ động tổ chức thẩm tra sớm. Các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm rà soát tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, ý kiến, kiến nghị của cử tri tại địa phương để chuẩn bị đề xuất các nội dung chất vấn của Kỳ họp cuối năm có chất lượng, sát với tình hình thực tế. Các đại biểu dự Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII. Ảnh: Thành Duy Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh!



Thưa quý vị đại biểu!

Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan đã chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, trách nhiệm về những nội dung trình kỳ họp; chân thành cảm ơn các vị khách mời, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí, các đơn vị phục vụ đã góp phần vào thành công của kỳ họp.

Nhân kỳ họp diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh trân trọng gửi tới toàn thể nữ đại biểu HĐND các cấp và phụ nữ tỉnh nhà những tình cảm thắm thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Chúc các vị khách quý, các vị đại biểu luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Tôi tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Xin trân trọng cảm ơn!

(Đầu đề do Báo Nghệ An đặt)