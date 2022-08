Giữ yên vùng biên Tam Hợp

(Baonghean.vn) - Nhiều năm trở lại nay, xã biên giới Tam Hợp không chỉ khởi sắc về kinh tế - văn hóa, mà còn là địa bàn ổn định về an ninh, trật tự. Sự bình yên ấy có được là nhờ cấp ủy, chính quyền, các đơn vị vũ trang đã chung tay phối hợp cùng nhân dân trong đảm bảo an ninh, trật tự, nói không với vi phạm pháp luật.

Ngăn chặn, xử lý kịp thời vi phạm

Những ngày đầu tháng 8, ở các bản, làng của xã biên giới Tam Hợp, huyện Tương Dương học sinh vẫn đang nghỉ Hè, dưới những mái nhà nép dưới tán cây xanh mát, trẻ con chạy nhảy, vui đùa ríu rít. Người lớn hầu hết đã lên nương rẫy, các ông bà cao tuổi ở nhà trông trẻ. Dường như đã quen với hình ảnh các chú Công an, Bộ đội Biên phòng cùng cán bộ xã về thăm bản, lũ trẻ cất tiếng chào lễ phép, thân thiện.

Ông Lê Hồng Thái - Bí thư Đảng ủy xã Tam Hợp cho biết, để giữ được bình yên cho người dân là cả sự nỗ lực không ngừng của các thôn, bản và lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn. Bên cạnh đó, Thường trực Đảng ủy cũng thường xuyên chỉ đạo, nâng cao hiệu quả hoạt động đối với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, nhất là trong phối hợp giải quyết các vụ việc đột xuất, nổi cộm, bức xúc, không để phát sinh điểm nóng.

Bên cạnh đó, lực lượng công an chính quy tại xã cũng đã chủ động phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã, Đồn Biên phòng Tam Hợp nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát địa bàn, giữ bình yên cho người dân an tâm lao động, sản xuất. Gần đây nhất, Công an xã Tam Hợp đã xử lý 1 vụ, 3 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng, xử phạt mỗi đối tượng 1.500.000 đồng.

Là xã biên giới, lại có nhiều diện tích rừng bao phủ cần được bảo vệ, nên việc giữ rừng luôn được chính quyền xã Tam Hợp và người dân quan tâm. Chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm 2022, các lực lượng Công an, Biên phòng, Dân quân tự vệ và các tổ tự quản thôn, bản ở xã Tam Hợp đã phối hợp tổ chức được 44 đợt, 98 ngày tuần tra, kiểm tra rừng, phát hiện xử lý 2 vụ vi phạm lâm luật, thu giữ 2,142 m3 gỗ. Ngoài hoạt động ngăn chặn các vi phạm về bảo vệ rừng, việc sử dụng vũ khí trái phép, vi phạm hành lang ATGT cũng được xử lý kịp thời. Từ đầu năm đến nay, các đoàn thể và lực lượng chức năng trên địa bàn đã vận động người dân giao nộp 15 khẩu súng tự chế, 1 bộ kích điện; vận động 5 hộ gia đình thu dọn vật liệu xây dựng, ký cam kết với 2 hộ gia đình xây dựng nhà ở dọc tuyến đường Văng Môn - Huồi Sơn không lấn chiếm hành lang giao thông.

Mặt khác, với đặc thù địa hình chủ yếu là đồi núi, dốc đứng, có nhiều khe, suối, trên tuyến biên giới giáp biên với nước bạn Lào có nhiều đường tiểu ngạch, lối mòn, tiềm ẩn nguy cơ cho việc thẩm lậu, vận chuyển ma túy qua địa bàn. Với quyết tâm không để khu vực biên giới xã Tam Hợp trở thành địa bàn phức tạp về ma túy, tháng 5/2022, chính quyền xã Tam Hợp đã phối hợp với Công an tỉnh, Công an huyện và xã “khởi động” ra mắt mô hình điểm “Xã biên giới sạch về ma túy”. Đảng ủy, UBND xã đã ban hành nghị quyết và kế hoạch triển khai các nội dung để thực hiện mô hình này.

Theo đó, các lực lượng đã bắt 8 trường hợp đi cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Cai nghiện huyện Tương Dương; gọi hỏi răn đe, giáo dục 30 trường hợp có nghi vấn trộm cắp, gây rối trật tự công cộng và có liên quan hành vi vi phạm pháp luật về ma túy trên địa bàn. Đồn Biên phòng Tam Hợp cũng đã đồng chủ trì với Công an huyện Tương Dương, phòng PC04 (Công an tỉnh Nghệ An) phá thành công Chuyên án mang bí số “2122M”, đồng loạt ra quân triệt xóa 5 điểm bán lẻ chất ma túy, bắt 8 vụ, 9 đối tượng, thu 25,9 gam herôin, 105 viên hồng phiến, 4 súng tự chế, 3 cân tiểu ly, 5 dao các loại.

Giữ yên vùng biên

Xác định, việc bảo vệ biên giới không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn là trách nhiệm của toàn dân, cấp ủy, chính quyền xã Tam Hợp luôn coi trọng việc phối hợp, hỗ trợ lực lượng Biên phòng trong công tác tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc, an ninh biên giới.

Thiếu tá Ngô Văn Thiện - Chính trị viên Đồn Biên phòng Tam Hợp cho biết: Đơn vị luôn nhận được sự phối hợp từ cấp ủy, chính quyền xã và các lực lượng Công an, dân quân tự vệ, các tổ tự quản thôn, bản trong quản lý, kiểm soát chặt chẽ, xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh trên biên giới cũng như quản lý cửa khẩu, làm thủ tục xuất, nhập cảnh cho người qua lại biên giới.

Nửa đầu năm 2022, Đồn Biên phòng Tam Hợp đã xây dựng kế hoạch và triển khai 5 lượt tuần tra bảo vệ đường biên, mốc giới với sự tham gia của 28 cán bộ, chiến sỹ và 14 đồng chí công an, dân quân tự vệ. Đồng thời, ban hành kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án “Bộ đội Biên phòng tham gia xây dựng cơ sở chính trị các xã, khối, xóm, bản khu vực biên giới tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2022-2026 và những năm tiếp theo” của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Tam Hợp còn thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền tuyên truyền lưu động bằng tiếng Mông về các chính sách, pháp luật liên quan đến phòng, chống mua bán người, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, các quy định về bảo vệ biên giới. Đặc biệt, trong vài năm trở lại đây, khi bản đồng bào Mông ở Phá Lõm xuất hiện một số đối tượng lén lút truyền đạo Tin lành trái pháp luật làm xáo trộn đời sống của nhân dân.

Đồn Biên phòng Tam Hợp cũng đã phối hợp với các đoàn thể địa phương tuyên truyền nâng cao nhận thức cho bà con nêu cao tinh thần cảnh giác, không tham gia tiếp tay cho kẻ xấu tuyên truyền phát triển đạo trái pháp luật; tập trung sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc mình; kết hợp chi ủy, ban quản lý thôn, bản, già làng, người có uy tín, trưởng dòng họ đấu tranh, phản đối quyết liệt việc truyền đạo trái pháp luật, vận động các hộ đã theo đạo Tin lành từ bỏ các hoạt động truyền đạo trái pháp luật tại địa bàn. Đồng thời, triển khai nhiều hoạt động giúp đỡ bản Phá Lõm xây dựng nông thôn mới. Hiện bản Phá Lõm đã đạt 8/13 tiêu chí và đang phấn đấu đạt bản nông thôn mới trong năm 2022.

“Cấp ủy, chính quyền thường xuyên phối hợp với Đồn Biên phòng và lực lượng Công an xã duy trì nghiêm túc tổ công tác tại bản Phá Lõm theo dõi, giám sát không để tập trung sinh hoạt đạo Tin lành trái phép. Đồng thời phối hợp dòng họ Lầu tuyên truyền, vận động được hộ Lầu Sông Lềnh từ bỏ đạo lập lại bàn thờ tổ tiên. Phối hợp tuyên truyền, vận động hộ Xồng Đà Xử di dời lán trại ra khỏi khu vực dốc cây Đào (thuộc phạm vi rừng phòng hộ). Sự đoàn kết, đồng lòng, chung tay giữa cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị vũ trang cũng như người dân đã tạo động lực cho bản Phá Lõm nói riêng, các bản, làng ở xã Tam Hợp nói chung vươn lên từng bước thoát khỏi đói nghèo, đảm bảo an ninh, trật tự và giữ yên vùng biên” - Bí thư Đảng ủy xã Tam Hợp Lê Hồng Thái khẳng định.