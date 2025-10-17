Quốc tế Giữa căng thẳng tên lửa Tomahawk, ông Putin và ông Trump bất ngờ điện đàm, chốt địa điểm thượng đỉnh mới Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump hôm 16/10 đã có cuộc điện đàm kéo dài gần 2,5 giờ. Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí sẽ sớm tổ chức một hội nghị thượng đỉnh mới tại Budapest, Hungary, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước leo thang liên quan đến khả năng Mỹ cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: RIA Novosti

Cuộc điện đàm, được cả hai bên mô tả là "rất hiệu quả" và "hữu ích", đánh dấu lần liên lạc đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ sau hội nghị thượng đỉnh ở Anchorage, Alaska vào giữa tháng 8.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Donald Trump là người đầu tiên thông báo về cuộc gọi "đang diễn ra" và "kéo dài". Ông cho biết hai bên đã đạt được "tiến bộ lớn" và bày tỏ hy vọng cuộc gặp sắp tới với ông Putin có thể đưa đến một giải pháp chấm dứt xung đột Ukraine.

Theo thông báo từ cả hai phía, Nga và Mỹ sẽ ngay lập tức bắt đầu chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh tiếp theo. Cố vấn của Tổng thống Putin, ông Yury Ushakov, xác nhận các đại diện hai nước sẽ "bắt đầu làm việc về một hội nghị thượng đỉnh mới mà không trì hoãn".

Ông Trump đã đề xuất Budapest làm địa điểm tổ chức và ông Putin đã ngay lập tức ủng hộ ý tưởng này. Thủ tướng Hungary Viktor Orban cũng tuyên bố nước ông sẵn sàng đăng cai hội nghị, gọi đây là "tin tuyệt vời cho những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới".

Dự kiến, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov sẽ có cuộc điện đàm trong vài ngày tới để thảo luận về công tác chuẩn bị. Tuần sau, các cố vấn cấp cao của hai nước cũng sẽ có một cuộc gặp.

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Moskva-Washington trở nên căng thẳng. Nguyên nhân xuất phát từ việc ông Trump đề cập đến khả năng cung cấp tên lửa Tomahawk tầm xa cho Ukraine trước thềm cuộc gặp dự kiến của ông với Tổng thống Vladimir Zelensky vào ngày 17/10. Đây là loại vũ khí có khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Moskva đã lên án mạnh mẽ động thái tiềm tàng này, cảnh báo rằng nó sẽ phá hủy thiện chí ngoại giao đã được thiết lập giữa hai nước mà không làm thay đổi tình hình trên chiến trường. Điện Kremlin cũng tuyên bố sẽ buộc phải có các biện pháp trả đũa cần thiết.

Mặc dù hội nghị thượng đỉnh gần nhất tại Alaska không đạt được đột phá, cả hai bên đều coi cuộc đối thoại là vẫn đang tiếp diễn. Ngoại trưởng Lavrov hôm 15/10 cho biết "tinh thần Anchorage" vẫn còn "sống" và Nga vẫn đang chờ đợi phản hồi của Mỹ đối với lộ trình hòa bình cho Ukraine mà Moskva đã trình bày tại Alaska.

Cuộc điện đàm và kế hoạch thượng đỉnh mới được xem là một nỗ lực nhằm phá vỡ thế bế tắc và giảm leo thang căng thẳng, mở ra hy vọng mới cho các giải pháp ngoại giao.