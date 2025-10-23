GM trước 'tốc độ Trung Quốc': Mark Reuss chọn đổi mới Chủ tịch General Motors khẳng định không sao chép công nghệ Trung Quốc mà phải làm tốt hơn, ưu tiên pin giá rẻ để mở rộng xe điện và song hành cùng động cơ đốt trong.

“Chúng tôi phải tốt hơn xe Trung Quốc.” Thông điệp súc tích của Chủ tịch General Motors (GM) Mark Reuss trong cuộc trò chuyện với InsideEVs cho thấy cách hãng xe Mỹ chọn đối đầu với áp lực cạnh tranh: không sao chép, mà vượt lên bằng đổi mới. Trọng tâm là hạ giá thành pin để mở rộng danh mục xe điện, đồng thời duy trì sức mạnh của các mẫu xe động cơ đốt trong, tạo dòng tiền cho nghiên cứu và phát triển.

Chủ tịch GM, Mark Reuss, bên mẫu xe đua Chevrolet Corvette Stingray. Ảnh: GM

Đổi mới thay vì sao chép: định hướng từ thượng tầng GM

Từ năm 2019, Mark Reuss cùng CEO Mary Barra dẫn dắt GM trong bối cảnh ngành ôtô cạnh tranh khốc liệt, đặc biệt ở mảng xe điện. Reuss nhấn mạnh doanh nghiệp không tìm cách sao chép công nghệ châu Á mà phải vượt lên bằng cách tiếp cận tốt hơn. Theo ông, chỉ lặp lại giải pháp có sẵn sẽ không đủ để tạo lợi thế bền vững.

Pin giá rẻ: đòn bẩy mở rộng danh mục xe điện

GM tiếp tục rót vốn mạnh cho R&D với một mũi nhọn cụ thể: pin giá rẻ hơn. Reuss cho biết đây là hướng đi then chốt để hãng có thể mở rộng danh mục xe điện trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt. Dự án pin này sử dụng cùng công nghệ mà Ford cũng đang nghiên cứu. Khi chi phí pin giảm, xe điện có thể tiếp cận nhiều khách hàng hơn và củng cố vị thế của GM.

Không bỏ ICE: chiến lược song hành để nuôi R&D

Dù ưu tiên điện khí hóa, GM không từ bỏ động cơ đốt trong. Reuss cho rằng hãng “rất may mắn” khi sở hữu danh mục vừa xe điện vừa xe chạy xăng, dầu. Hiệu suất kinh doanh của xe động cơ đốt trong tiếp tục đóng vai trò quan trọng, giúp tạo nguồn lực tái đầu tư cho công nghệ và R&D, phục vụ mục tiêu thành công song hành ở cả hai mũi nhọn.

Áp lực “tốc độ Trung Quốc” và vòng đời sản phẩm

Theo Reuss, điều đáng học hỏi từ Trung Quốc là tốc độ. Các hãng tại thị trường này tung mẫu mới, bản nâng cấp giữa vòng đời và thế hệ kế tiếp nhanh hơn đáng kể so với thông lệ của châu Âu, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản. Chu kỳ ra mắt thế hệ mới ở các thị trường truyền thống thường 6–8 năm, với bản cập nhật lớn sau 3–4 năm; còn tại Trung Quốc, thời gian này thường rút ngắn một nửa.

Tốc độ cao giúp xe Trung Quốc phản hồi nhu cầu người dùng nhanh hơn và cập nhật công nghệ kịp thời, khiến các đối thủ lâu đời dễ trở nên lạc hậu về cảm nhận công nghệ. Reuss đồng thời lưu ý tốc độ ấy một phần đến từ việc các hãng “đánh giá kỹ lưỡng lẫn nhau rồi sao chép”, tạo nên vòng lặp phát triển rất nhanh, nhưng điều đó không nhất thiết tốt cho thị trường.

Khu vực/Thương hiệu Chu kỳ phát triển nêu trong nguồn Châu Âu/Mỹ/Hàn/Nhật Thế hệ mới: 6–8 năm; nâng cấp lớn: 3–4 năm Trung Quốc Khoảng một nửa thời gian so với trên Audi (TT thế hệ tiếp theo) Mục tiêu ra mắt sau 30 tháng từ khi phê duyệt dự án BMW (Neue Klasse) Cam kết 40 mẫu mới và nâng cấp trong 2 năm tới

Làn sóng tăng tốc toàn cầu: các đối thủ đã phản ứng

Không chỉ GM, những tên tuổi lớn tại châu Âu cũng bước vào quỹ đạo tăng tốc. Tháng trước, Audi công bố chiến lược đặt mục tiêu đưa TT thế hệ mới ra thị trường chỉ 30 tháng sau phê duyệt. Ít lâu sau, BMW tuyên bố ngay cả các hãng Trung Quốc cũng khó sánh kịp tốc độ phát triển của dòng Neue Klasse, đồng thời cam kết tung 40 mẫu xe mới và bản nâng cấp trong vòng hai năm.

Hàm ý cho thị trường và người dùng

Reuss dự đoán xe điện sẽ phổ biến và có giá phải chăng hơn khi chi phí giảm. Nếu chiến lược pin giá rẻ của GM đi đúng hướng, người dùng có thể chứng kiến danh mục xe điện mở rộng nhanh, với mức giá cạnh tranh hơn. Trong khi đó, việc duy trì xe động cơ đốt trong bảo đảm nguồn lực để tái đầu tư công nghệ, giảm rủi ro cho lộ trình điện khí hóa.

Kết luận: Vượt lên bằng tốc độ của chính mình

Thông điệp của Mark Reuss rõ ràng: GM chọn đổi mới thay vì sao chép, đặt cược vào pin giá rẻ và mô hình phát triển nhanh, song hành cùng động cơ đốt trong để nuôi dưỡng R&D. Trong cuộc đua mà “tốc độ Trung Quốc” đang đặt ra tiêu chuẩn mới, thành công của GM sẽ phụ thuộc vào việc biến ưu tiên chiến lược thành tốc độ triển khai thực tế trên thị trường.