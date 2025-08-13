Khỏe & Đẹp Gợi ý món ngon giúp bé hết biếng ăn, mẹ làm nhanh Món ngon giúp bé hết biếng ăn: Tôm xào thập cẩm với màu sắc bắt mắt, hương vị thanh mát và dinh dưỡng dồi dào sẽ kích thích bé ăn ngon, giúp bổ sung đầy đủ chất cho con mà không lo ngấy.

Vào những ngày nóng, trẻ thường chán ăn, dễ mất hứng thú với bữa cơm. Tôm xào thập cẩm là lựa chọn lý tưởng giúp bé ngon miệng hơn nhờ màu sắc bắt mắt, hương vị thanh mát và nguồn dinh dưỡng phong phú. Món ăn kết hợp tôm tươi, cà rốt, ngô ngọt và đậu Hà Lan – vừa đủ chất đạm, chất xơ, vitamin, lại ít dầu mỡ, phù hợp cho trẻ đang phát triển.

Nguyên liệu

150g tôm tươi hoặc tôm đông lạnh

½ bát ngô ngọt tươi hoặc đông lạnh

½ bát đậu Hà Lan tươi hoặc đông lạnh

½ củ cà rốt

1 nhánh hành lá, 2 lát gừng, 2 tép tỏi

Gia vị: muối, đường, nước cốt gà, bột năng, dầu ăn

Cách làm



Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Cà rốt gọt vỏ, thái hạt lựu.

Tôm bóc vỏ, bỏ chỉ, cắt khúc, ướp muối, tiêu, bột năng và chút dầu ăn trong 10 phút.

Ngô tươi luộc chín rồi tách hạt (nếu dùng ngô đông lạnh hoặc đóng hộp thì để ráo).

Bước 2: Chần rau củ

Đun sôi nước với chút dầu ăn và muối, chần cà rốt 1 phút, tiếp tục cho ngô và đậu Hà Lan chần 30 giây.

Vớt ra ngâm nước lạnh, để ráo.

Bước 3: Xào tôm



Làm nóng dầu ăn, cho tôm vào xào nhanh đến khi chuyển màu. Thêm hành, gừng, tỏi băm phi thơm.

Bước 4: Xào thập cẩm



Cho cà rốt, ngô, đậu Hà Lan vào đảo đều. Nêm muối, đường, nước cốt gà. Hòa bột năng với nước, đổ vào để tạo độ sánh. Xào nhanh trên lửa lớn rồi tắt bếp.

Thành phẩm



Món tôm xào thập cẩm có màu đỏ, vàng, xanh bắt mắt, hương vị tươi ngọt, giòn mát. Tôm dai, rau củ mềm giòn sẽ kích thích bé ăn ngon miệng. Đây là món ăn giàu protein, vitamin A, lutein và chất xơ, hỗ trợ thị lực, tiêu hóa và sức đề kháng của trẻ.