Làm đẹp Gợi ý phối đồ màu đỏ - vàng tinh tế cho dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 Cách pha trộn sắc đỏ và vàng khéo léo sẽ tạo nên hình ảnh trẻ trung, hợp mốt mà vẫn trang trọng, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Nguyên tắc vàng trong phối đồ màu đỏ - vàng

Đỏ và vàng luôn được xem là hai gam màu quyền lực, mang đậm tính biểu tượng. Khi tham dự các sự kiện ngoài trời, việc phối hai sắc thái này cần vừa nổi bật vừa trang trọng, đồng thời vẫn đảm bảo sự thoải mái.

Các chuyên gia thời trang cho rằng quy tắc 80/20 hoặc 70/30 là “chìa khóa vàng” khi kết hợp hai sắc thái mạnh mẽ này. Một màu nên được chọn làm chủ đạo, trong khi màu còn lại chỉ đóng vai trò điểm nhấn.

Bảng tóm tắt cách phối đồ đỏ - vàng theo từng dáng người:

Dáng người Gợi ý phối đồ màu đỏ - vàng Chất liệu đề xuất Cao Veston đỏ + váy dài vàng Lụa, len Nhỏ nhắn Áo sơ mi vàng + quần đỏ Cotton pha linen Curvy Đầm xòe đỏ - vàng họa tiết nhỏ Chiffon Người lớn tuổi Áo dài đỏ + khăn choàng vàng Lụa mềm

Bảng tóm tắt cách phối đồ đỏ - vàng theo từng phong cách

Phong cách Trang phục chính Phụ kiện gợi ý Sang trọng - Veston Veston đỏ + váy vàng Giày nude, clutch vàng Thanh lịch - Maxi Đầm maxi đỏ – vàng Sandal quai hậu, vòng cổ vàng Quyền lực - Blazer Váy vàng + blazer đỏ Túi đỏ đô, giày block heel Truyền thống - Áo dài Áo dài đỏ thêu vàng + quần trắng/đen Khăn choàng vàng, clutch hộp cứng Tối giản - Đầm đơn sắc Váy đỏ đơn sắc Clutch vàng kim, giày cao gót đen

1. Veston đỏ - váy vàng: Sang trọng và chuẩn mực

Áo sơ mi hoặc veston đỏ phối cùng quần tây/váy chữ A màu vàng kem mang lại sự thanh lịch.

Trong khi đó, bộ vest đỏ kết hợp váy vàng ánh nhẹ sẽ giúp người mặc nổi bật mà vẫn giữ khí chất chuẩn mực.

2. Đầm dài đỏ - vàng: Tinh tế và uyển chuyển

Một chiếc maxi lụa hoặc chiffon kết hợp họa tiết đỏ - vàng là lựa chọn vừa thoải mái vừa thời thượng.

Ngoài ra, váy công chúa màu vàng phối blazer đỏ cũng tạo điểm nhấn quyền lực, rất phù hợp với sự kiện mang tính quốc gia.

3. Trung tính để cân bằng sắc độ

Để giảm bớt sự rực rỡ, có thể thêm áo khoác màu be, xám hoặc trắng. Phụ kiện trung tính như túi xách, giày màu đen hoặc kem giúp tổng thể trở nên hài hòa hơn.

4. Phụ kiện tinh giản nhưng đắt giá

Một chiếc túi clutch vàng kim hoặc đỏ đô đủ để tạo điểm nhấn sang trọng. Trang sức vàng, ngọc trai hoặc đá ruby nhỏ gọn sẽ nâng tầm bộ trang phục mà không gây rối mắt.

5. Lưu ý khi chọn trang phục ngoài trời

Chất liệu: Lụa, linen, chiffon để thấm hút tốt.

Kiểu dáng: Ưu tiên kín đáo, hiện đại, tránh rườm rà.

Màu sắc: Đỏ đô, vàng kem hoặc vàng gold thay vì tông quá chói.

6. Dress code và ứng phó thời tiết

Nếu sự kiện có dress code quốc kỳ, có thể chọn đầm đỏ dài kết hợp áo khoác vàng. Trong trường hợp cần sự sang trọng, đầm body đỏ phối túi vàng và giày gót thấp là gợi ý an toàn.

Ngoài ra, áo khoác mỏng trung tính và giày block heel sẽ giúp thoải mái hơn khi di chuyển ngoài trời.