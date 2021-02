Gom hơn 10 tấn mỡ hôi thối từ Nghệ An ra Bắc tiêu thụ

Vào hồi 19h30 ngày 20/2/2021, tại xóm 9, xã Quỳnh Yên (Quỳnh Lưu), tổ công tác Công an huyện Quỳnh Lưu tiến hành dừng, kiểm tra xe ô tô tải mang biển kiểm soát 29C - 72266 do Vũ Quang Tiến, trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên xe chở 116 bì mỡ động vật đã bốc mùi hôi thối và chuyển màu, có khối lượng khoảng hơn 10 tấn.