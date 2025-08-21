Công nghệ Google Pixel 10 ra mắt: Bước tiến lớn của Google với AI và camera zoom 100x Google giới thiệu Pixel 10 series với chip Tensor G5, AI Gemini Nano, camera zoom đến 100x và nhiều cải tiến đột phá, mở bán từ 28/8.

Tóm tắt nhanh: Google ra mắt Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL với chip Tensor G5. Camera cải tiến mạnh, Pro và Pro XL zoom đến 100x nhờ AI. Tính năng Magic Cue tự động gợi ý thông tin trong tin nhắn và cuộc gọi. Camera Coach hỗ trợ học chụp ảnh nhờ AI Gemini. Giá khởi điểm 799 USD, mở bán từ 28/8.

Bộ ba Pixel 10 chính thức trình làng

Google vừa ra mắt thế hệ thứ 10 của dòng Pixel gồm Pixel 10, Pixel 10 Pro và Pixel 10 Pro XL. Tất cả được trang bị chip Tensor G5 hoàn toàn mới, đi kèm AI Gemini Nano giúp mang lại trải nghiệm cá nhân hóa và hỗ trợ chủ động hơn bao giờ hết.

Thiết kế của Pixel 10 series được tinh chỉnh với khung kim loại mờ, mặt lưng kính bóng và thanh camera đặc trưng. Máy có bốn màu: Obsidian, Frost, Indigo và Lemongrass. Màn hình Actua 6,3 inch đạt độ sáng 3000 nits, kết hợp âm thanh cải thiện với dải bass mạnh mẽ.

Camera nâng cấp mạnh mẽ

Google Pixel 10 được trang bị ống kính tele 5x lần đầu tiên xuất hiện trên dòng Pixel tiêu chuẩn, hỗ trợ lấy nét nhanh, zoom quang học 10x và Super Res Zoom đến 20x.

Với Pixel 10 Pro và Pixel 10 Pro XL, người dùng có hệ thống camera ba ống kính cao cấp nhất từ trước đến nay. Tính năng độc quyền Pro Res Zoom cho phép zoom đến 100x, sử dụng mô hình AI tạo sinh mới để tái tạo chi tiết hình ảnh rõ nét ngay cả ở khoảng cách xa.

Sức mạnh từ Tensor G5 và AI Gemini

Tensor G5 được đánh giá là nâng cấp quan trọng nhất kể từ khi dòng chip Tensor ra mắt. Nhờ hợp tác cùng Google DeepMind, Gemini Nano chạy trực tiếp trên chip, mang lại trải nghiệm AI tạo sinh trên thiết bị, giúp máy phản hồi nhanh, thông minh và an toàn.

Tính năng mới Magic Cue tích hợp sâu vào các ứng dụng như Google Messages hay Phone. Nó tự động gợi ý thông tin phù hợp, ví dụ khi gọi cho hãng hàng không, Pixel 10 có thể hiển thị ngay chi tiết chuyến bay từ email để hỗ trợ trong cuộc gọi.

Camera Coach: huấn luyện viên nhiếp ảnh AI

Google Pixel 10 không chỉ có camera mạnh mà còn được tích hợp Camera Coach. AI Gemini sẽ gợi ý cách chụp, từ bố cục đến khung hình, giúp người mới học nhiếp ảnh nâng cao kỹ năng.

Giá bán và ngày mở bán

Pixel 10: từ 799 USD

Pixel 10 Pro: từ 999 USD

Pixel 10 Pro XL: từ 1.199 USD

Tất cả đã mở đặt trước từ hôm nay và sẽ lên kệ vào 28/8 tại Google Store cùng các nhà bán lẻ. Đặc biệt, người mua Pixel 10 Pro và Pro XL sẽ được tặng 1 năm Google AI Pro.