Google Pixel 9a: Thiết kế phẳng độc đáo, tạo bản sắc riêng Với thiết kế phẳng hoàn toàn, pin lớn hơn và camera cải tiến, Pixel 9a không còn là phiên bản rút gọn mà đã trở thành một lựa chọn độc lập, khác biệt trong dòng sản phẩm của Google.

Google Pixel 9a đánh dấu một bước chuyển mình quan trọng của dòng A-Series. Thay vì là một phiên bản rút gọn của dòng flagship, Pixel 9a năm 2025 đã khẳng định bản sắc riêng với thiết kế độc đáo và những nâng cấp phần cứng đáng kể, mang đến một lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc tầm trung.

Sự lột xác trong thiết kế: Tạm biệt cụm camera lồi

Thay đổi lớn nhất và ấn tượng nhất trên Pixel 9a chính là thiết kế. Google đã loại bỏ hoàn toàn cụm camera lồi đặc trưng kể từ năm 2021, tạo ra một mặt lưng gần như phẳng tuyệt đối. Quyết định này không chỉ mang lại sự đối xứng, gọn gàng mà còn cải thiện đáng kể cảm giác cầm nắm.

Với trọng lượng chỉ 185.9 gram, nhẹ hơn đáng kể so với Pixel 9 (198 g) và 9 Pro (199 g), chiếc điện thoại cho cảm giác nhẹ nhàng và thoải mái khi sử dụng trong thời gian dài. Khung viền phẳng và được làm nhám giúp ổn định máy trong tay và không bám vân tay. Mặt lưng sử dụng chất liệu composite (nhựa) mờ, giúp phân biệt dễ dàng với mặt kính bóng phía trước và tăng độ bền so với mặt lưng kính dễ vỡ.

Thiết kế mặt lưng phẳng của Pixel 9a (trái) khác biệt hoàn toàn so với cụm camera ngang của Pixel 8a (phải).

Thiết kế tối giản này giúp người dùng tập trung hoàn toàn vào màn hình, mang lại trải nghiệm cầm nắm giống như chỉ đang cầm một tấm nền hiển thị. Đây là một sự khác biệt rõ rệt, tạo nên một bản sắc riêng cho Pixel 9a trong toàn bộ dòng sản phẩm của Google.

Màn hình và hiệu năng: Nâng cấp đáng giá

Pixel 9a được trang bị màn hình pOLED 6.3 inch, lớn hơn một chút so với màn hình 6.1 inch của thế hệ trước. Nâng cấp quan trọng nằm ở độ sáng, với màn hình Actua mới sáng hơn 35% so với Pixel 8a, giúp cải thiện khả năng hiển thị ngoài trời.

Thông số Pixel 8a Pixel 9a Độ sáng HDR 1400 nits 1800 nits Độ sáng tối đa 2000 nits 2700 nits

Về hiệu năng, Pixel 9a sử dụng chip Tensor G4, tương tự như các mẫu flagship Pixel 9 và 9 Pro. Dù chỉ có 8GB RAM, máy vẫn xử lý tốt các tác vụ hàng ngày, các ứng dụng chạy nền ít khi phải tải lại. Google cho biết tốc độ duyệt web nhanh hơn 30% so với Pixel 8a. Trải nghiệm thực tế cho thấy tốc độ khởi chạy ứng dụng và xử lý tương đương với Pixel 9 Pro.

Một nâng cấp đáng chú ý khác là khả năng kháng bụi và nước đạt chuẩn IP68, cao hơn so với chuẩn IP67 trên Pixel 8a, mang lại sự yên tâm hơn trong quá trình sử dụng.

Thời lượng pin và tốc độ sạc: Vượt trội hơn mong đợi

Với viên pin 5,100 mAh, lớn nhất từ trước đến nay trên một chiếc điện thoại Pixel, Google tự tin công bố thời lượng sử dụng của Pixel 9a có thể đạt "hơn 30 giờ". Thử nghiệm thực tế cho thấy máy có thể hoạt động trong 1.5 ngày với các tác vụ thông thường. Với khoảng 4 giờ sử dụng màn hình mỗi ngày, máy vẫn còn khoảng 40% pin vào cuối ngày.

Pixel 9a được trang bị viên pin dung lượng lớn 5,100 mAh.

Tốc độ sạc có dây đã được nâng cấp từ 18W lên 23W, trong khi sạc không dây vẫn giữ ở mức 7.5W. Mặc dù tốc độ sạc không dây chưa thực sự ấn tượng, nhưng thời lượng pin xuất sắc đã bù đắp cho điểm yếu này.

Hệ thống camera: Sắc nét hơn, thông minh hơn

Pixel 9a được trang bị cảm biến chính mới 48MP, tương tự như trên Pixel Fold nhưng có kích thước nhỏ hơn một chút. Nâng cấp này giúp ảnh chụp từ Pixel 9a có độ sắc nét cao hơn và khả năng kiểm soát vùng sáng tốt hơn đáng kể so với Pixel 8a, giữ lại nhiều chi tiết và màu sắc hơn ở các khu vực sáng của ảnh.

Ảnh chụp từ Pixel 9a (trái) cho thấy độ sắc nét và khả năng kiểm soát vùng sáng tốt hơn so với Pixel 8a (phải).

Một tính năng mới đáng chú ý là Macro Focus, được tích hợp thẳng vào hệ thống lấy nét tự động của camera chính. Tính năng này sẽ tự động kích hoạt khi người dùng đưa máy lại gần vật thể ở khoảng cách 5 cm, cho phép chụp những bức ảnh cận cảnh chi tiết. Các tính năng AI quen thuộc như Best Take vẫn được giữ lại, giúp tạo ra những bức ảnh nhóm hoàn hảo.

Tuy nhiên, có một số cắt giảm như việc loại bỏ tính năng quay video HDR. Dù vậy, các chế độ chụp ảnh quan trọng như Night Sight (Chụp đêm) và Astrophotography (Thiên văn) vẫn có mặt, mang lại trải nghiệm nhiếp ảnh toàn diện.

Phần mềm và những giới hạn về AI

Pixel 9a chạy Android 15 QPR1 khi xuất xưởng. Một điểm đáng tiếc là do giới hạn 8GB RAM, máy không được trang bị một số tính năng AI mới yêu cầu phần cứng mạnh hơn như Pixel Screenshots. Tuy nhiên, các tính năng AI cốt lõi và các ứng dụng độc quyền như Pixel Studio, Recorder và Call Screen vẫn hoạt động hiệu quả.

Người dùng Pixel 9a vẫn được hưởng lợi từ các tính năng AI xử lý trên máy chủ của Google, ví dụ như quyền truy cập miễn phí vào Gemini Live. Điều này đảm bảo rằng dù có một số hạn chế về phần cứng, trải nghiệm thông minh đặc trưng của dòng Pixel vẫn được duy trì.

Kết luận: Một bản sắc riêng trong dòng sản phẩm Google

Với mức giá 499 USD, Google Pixel 9a không còn là một chiếc điện thoại chỉ đơn thuần "tốt trong tầm giá". Nó đã trở thành một sản phẩm có bản sắc riêng, nổi bật với thiết kế phẳng độc đáo, thời lượng pin ấn tượng và hệ thống camera chất lượng. Đây là một lựa chọn khác biệt, hướng đến những người dùng ưu tiên sự thoải mái, tính thực dụng và một thiết kế tối giản, gọn gàng. Thay vì là cái bóng của dòng flagship, Pixel 9a đã tự tin đứng vững như một lựa chọn độc lập và đáng cân nhắc.