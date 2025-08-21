Thứ Năm, 21/8/2025
Google Pixel Buds 2a ra mắt: Tai nghe chống ồn chủ động và AI Gemini

Quốc Duẩn 21/08/2025 11:45

Google Pixel Buds 2a chính thức trình làng với thiết kế gọn nhẹ, chống ồn chủ động, pin lâu hơn và trợ lý AI Gemini, mở bán từ 9/10 với giá chỉ 129 USD.

Thiết kế nhỏ gọn, thoải mái cả ngày

Google Pixel Buds 2a được thiết kế nhỏ hơn, nhẹ hơn so với dòng A-series trước đây, lấy cảm hứng từ Pixel Buds Pro 2. Tai nghe có vòng cố định xoay điều chỉnh và đi kèm 4 kích cỡ nút tai để phù hợp với nhiều người dùng.

Thiết bị đạt chuẩn IP54 chống nước và mồ hôi, giúp an tâm khi luyện tập hoặc đi mưa. Pixel Buds 2a có 2 màu Iris và Hazel, đồng bộ hoàn hảo với các thiết bị Pixel khác.

Chất âm mạnh mẽ nhờ chip Tensor A1

Trái tim của Google Pixel Buds 2a là Tensor A1, chip chuyên xử lý âm thanh, lần đầu mang chống ồn chủ động ANC với Silent Seal 1.5 lên dòng A-series.

Tai nghe trang bị driver tùy chỉnh cùng buồng cộng hưởng tần số cao, cho âm nhạc và podcast sống động. Lớp lưới chắn gió và AI của Google cải thiện đáng kể chất lượng đàm thoại.

Google Pixel Buds 2a cũng có thời lượng pin gấp đôi thế hệ đầu, cho 7 giờ nghe nhạc liên tục với ANC bật và tới 20 giờ cùng hộp sạc. Đặc biệt, lần đầu tiên hộp sạc có thể thay pin để kéo dài tuổi thọ sản phẩm.

AI Gemini: trợ lý thông minh ngay trong tai

Google Pixel Buds 2a được tích hợp Gemini, giúp bạn nghe - hỏi - làm việc rảnh tay. Từ tóm tắt tin nhắn, gợi ý quán cà phê, đến điều khiển bằng giọng nói “Hey Google”, tất cả đều nằm trong tầm tai. Người dùng cũng có thể tùy chỉnh thao tác nhấn giữ để gọi trợ lý.

Pixel Buds 2a ra mắt: Tai nghe chống ồn chủ động và AI Gemini

Kết nối mượt mà với Pixel phone

Tai nghe hỗ trợ Multipoint, dễ dàng chuyển đổi giữa nhiều thiết bị cùng lúc, và Fast Pair để kết nối tức thì với Pixel phone.

Tính năng Find Hub giúp tìm lại tai nghe nhanh chóng, hiển thị vị trí chính xác trên bản đồ hoặc phát âm báo khi ở gần.

Giá bán và ngày mở bán

Google Pixel Buds 2a đã mở đặt trước với giá 129 USD và sẽ chính thức bán ra từ ngày 9/10 tại Google Store cùng các nhà bán lẻ.

