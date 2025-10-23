Chuyển đổi số Google tăng cường bảo mật cho người dùng Android với 2 tính năng chống lừa đảo mới Google vừa bổ sung 2 công cụ bảo mật mới nhằm bảo vệ người dùng trước các liên kết lừa đảo.

Google đang trải qua giai đoạn cải tiến mạnh mẽ trong vài tháng gần đây, với trọng tâm là nâng cao khả năng bảo vệ người dùng trước các hình thức lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi. Mới đây, Google tiếp tục công bố 2 bản nâng cấp bảo mật quan trọng là Key Verifier và Scam Link Alerts, cả hai đều đã chính thức được triển khai.

Trong đó, công cụ Key Verifier đóng vai trò như một lớp bảo mật bổ sung, giúp người dùng xác minh danh tính của người gửi bằng cách kiểm tra khóa mã hóa đầu cuối để đảm bảo tin nhắn thực sự đến từ đối tượng đáng tin cậy.

Trong khi đó, công cụ cảnh báo lừa đảo tự động (Scam Link Alerts) sẽ chủ động quét các liên kết được chia sẻ trong cuộc trò chuyện và hiển thị cảnh báo ngay khi phát hiện dấu hiệu khả nghi, giúp người dùng tránh bấm vào các đường dẫn độc hại hoặc trang web giả mạo.

Theo Google, cảnh báo liên kết lừa đảo hiện khả dụng cho toàn bộ người dùng Google Messages. Trong khi đó, Key Verifier mới chỉ được kích hoạt trên các thiết bị chạy Android 10 trở lên, và công ty cho biết đang lên kế hoạch mở rộng thêm nhiều biện pháp bảo vệ khác dựa trên nền tảng công nghệ này.

Trong thông báo chính thức, Google nhấn mạnh mối đe dọa ngày càng gia tăng của các vụ gian lận kỹ thuật số. Công ty chia sẻ: “Gần 60% dân số toàn cầu đã từng là nạn nhân của lừa đảo trong năm qua. Việc kết nối Internet ngày càng phổ biến góp phần khiến các vụ việc này tăng mạnh, nhưng yếu tố đáng lo ngại hơn là sự phổ biến của công nghệ tiên tiến đang khiến các chiêu trò lừa đảo trở nên tinh vi và nguy hiểm hơn bao giờ hết”.

Để đối phó, Key Verifier được xem là tính năng nổi bật nhất. Ra mắt lần đầu vào tháng 5 và được cập nhật chi tiết vào tháng 8 năm ngoái, công cụ này được thiết kế để “thêm một lớp tin cậy” vào các cuộc trò chuyện cá nhân giữa hai người dùng. Cụ thể, người dùng có thể quét mã QR của đối phương để xác minh khóa mã hóa đầu cuối, đảm bảo rằng tin nhắn nhận được thực sự đến từ người mà họ tin tưởng.

Để sử dụng Key Verifier, người dùng chỉ cần mở cuộc trò chuyện trực tiếp, chạm vào tên liên hệ ở đầu màn hình, cuộn xuống và chọn “Xác minh khóa” → “Quét mã QR của liên hệ”. Lưu ý rằng cả hai bên đều cần thực hiện thao tác này để hoàn tất quá trình xác thực.

Người dùng có thể quét mã QR của đối phương để xác minh khóa mã hóa đầu cuối, đảm bảo rằng tin nhắn nhận được thực sự đến từ người mà họ tin tưởng.

Song song đó, Scam Link Alerts hoạt động như một hệ thống cảnh báo sớm, chủ động quét và đánh giá các đường dẫn được gửi trong tin nhắn. Nếu phát hiện liên kết có dấu hiệu khả nghi, chẳng hạn dẫn đến trang web giả mạo hoặc chứa phần mềm độc hại thì Google Messages sẽ ngay lập tức hiển thị cửa sổ cảnh báo bật lên, giúp người dùng kịp thời nhận biết và tránh truy cập.

Google khẳng định sẽ tiếp tục đầu tư mạnh vào bảo mật người dùng: “Chúng tôi liên tục đổi mới và bổ sung các tính năng bảo vệ được tích hợp trực tiếp trong sản phẩm của mình. Những sáng kiến này được thiết kế để giúp người dùng nhận diện, ngăn chặn và tránh xa các hình thức lừa đảo trước khi chúng gây thiệt hại”.

Với định hướng này, nhiều chuyên gia dự đoán Google sẽ còn mở rộng hệ thống bảo vệ của mình trong tương lai, nhằm tạo nên môi trường nhắn tin an toàn và minh bạch hơn cho hàng tỷ người dùng toàn cầu./.