Góp sức xây dựng báo Đảng Nghệ An ngày càng lớn mạnh

Chiều 3/1, Báo Nghệ An tổ chức Hội nghị gặp mặt cộng tác viên tiêu biểu năm 2020. Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Nghệ An chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Khôi - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện một số cơ quan báo chí, các ban Tuyên giáo và trung tâm VHTT-TT trên địa bàn tỉnh và hơn 100 cộng tác viên tiêu biểu của Báo Nghệ An trong và ngoài tỉnh.

Hơn 700 cộng tác viên hàng ngày

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Nghệ An chủ trì hội nghị.

Bày tỏ sự tri ân của Báo Nghệ An đối với đội ngũ cộng tác viên (CTV), đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng biên tập gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc đến đội ngũ hơn 700 CTV, trong đó có 19 CTV đặc biệt, 10 CTV có chế độ. Có thể khẳng định, những năm qua, đội ngũ CTV đã trở thành “những cánh tay nối dài” tạo nên sức sống mới, diện mạo mới cho báo Đảng tỉnh nhà. Chỉ tính riêng năm 2019, Báo Nghệ An đã nhận được hơn 10.420 tin, bài qua email; 240 tin, bài, ảnh của CTV qua bưu điện; Báo Nghệ An điện tử nhận được bình quân 150 tin, bài/ngày qua email.

Đội văn nghệ Báo Nghệ An biểu diễn chào mừng hội nghị các cộng tác viên tiêu biểu.

Nhờ đó, đã góp phần tạo cho Báo Nghệ An luôn có nguồn thông tin phong phú, đa dạng, hấp dẫn, giàu thực tiễn và mang tính thời sự cao. Trong số đó, có nhiều CTV có tác phẩm xuất hiện trên báo một cách đều đặn, xây dựng được “thương hiệu” trong lòng bạn đọc.

Đặc biệt, đối với những sự kiện đột xuất xảy ra trên diện rộng, tại nhiều địa bàn như bão lụt, hạn hán, dịch tả… thì chính CTV đã trở thành lực lượng nòng cốt cung cấp những thông tin “đầu nguồn” nóng hổi, đảm bảo tiêu chí “ nhanh, đúng, trúng, hay” đầy ắp hơi thở cuộc sống về tòa soạn. Báo Nghệ An sẽ tăng cường bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, CTV; không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng các ấn phẩm Báo Nghệ An.

Các cộng tác viên và cán bộ, phóng viên Báo Nghệ An trao đổi bên lề hội nghị.

Chung sức xây dựng thương hiệu Báo Nghệ An

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Tổng biên tập khẳng định, đội ngũ CTV của Báo Nghệ An là những người giúp mang hơi thở cuộc sống từ những làng quê ngõ phố, từ những đất nước xa xôi, giúp Báo Nghệ An có những trang tin, bản dịch nóng hổi với nhiều góc nhìn sinh động. Những dịp được gặp mặt CTV, Báo Nghệ An mong muốn được lắng nghe những góp ý, chia sẻ của các CTV để xây dựng tờ báo Đảng tỉnh nhà ngày một thêm lớn mạnh.

Cộng tác viên Thanh An "hiến kế" các giải pháp tăng lượt tương tác của báo Nghệ An điện tử.

Phát biểu tại hội nghị, CTV tiêu biểu của Báo Nghệ An với quãng thời gian cộng tác đã 7 năm khi đang còn ngồi trên ghế nhà trường, CTV Nguyễn Nhật Minh - du học sinh tại Vương Quốc Anh, cho biết em luôn được cán bộ, phóng viên Báo hỗ trợ, chia sẻ kịp thời. Qua đó Nhật Minh thấy được tinh thần, phong thái làm việc của cán bộ, phóng viên Báo Nghệ An đã giúp bản thân học được nhiều bài học quý trong công việc, trong sự nhanh nhạy bắt kịp các xu hướng thời đại nhất là những chuyên mục mới, hình thức thể hiện phong phú…

Công tác viên Phương Anh bày tỏ sự hào hứng trong cộng tác với Báo Nghệ An về mảng kỹ thuật làm báo đa phương tiện.

Bởi vậy Nhật Minh mong muốn sẽ được cộng tác với Báo Nghệ An lâu dài, hiệu quả hơn nữa. Hội nghị cũng được lắng nghe những chia sẻ của CTV Vân Khánh - Ban Văn nghệ Đài Tiếng nói Việt Nam cộng tác ở mảng văn hóa văn nghệ; CTV An Thanh đến từ Hà Nội cộng tác về mảng thể thao; CTV Lữ Phú ở Trung tâm VHTT huyện Kỳ Sơn; sinh viên Phương Anh cộng tác về mảng kỹ thuật; CTV Đức Vũ ở mảng an ninh trật tự… Bên cạnh đó, hội nghị cũng nghe ý kiến chia sẻ của đồng chí Đào Hồng Vân - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quỳ Hợp về sự phối hợp cùng Báo Nghệ An trong tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng đến với cán bộ, nhân dân ở cơ sở.

Cộng tác viên Nhật Minh chia sẻ kinh nghiệm cộng tác các bài dịch từ tiếng Anh đăng trên báo Nghệ An.

CTV An Thanh bày tỏ “Báo Nghệ An đã lôi kéo chúng tôi chạy theo các bước phát triển của Báo”. Và CTV An Thanh có 3 kiến nghị: phòng Văn xã nên xây dựng đề cương hàng tháng, chủ đề hàng năm đối với các nội dung thể thao, nhằm tránh “lọt” những đề tài không chất lượng và giúp nắm bắt đúng thời điểm. Và Báo Nghệ An cần làm sớm và làm gấp việc “SEO báo” để giúp các bài báo lượt tiếp cận bạn đọc tốt nhất, đồng thời mong muốn Báo Nghệ An phát triển mạnh hơn nữa về mảng báo điện tử.

Chia sẻ về thời gian cộng tác với Báo Nghệ An về mảng kỹ thuật, nhất là về thiết kế Emagazine, phát triển kênh YouTube, Báo Nghệ An đã giúp mang lại cho Phương Anh những cảm xúc mới mẻ, những niềm vui trong cuộc sống, nhất là niềm vui được góp phần vào sự phát triển của tờ báo Đảng tỉnh nhà.

Báo Nghệ An trao thưởng 15 cộng tác viên tiêu biểu năm 2019.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan trao thưởng các cộng tác viên tiêu biểu. Dịp này, Hội đồng Biên tập Báo Nghệ An khen thưởng 15 CTV tiêu biểu; khen thưởng các tác phẩm chất lượng, tác phẩm có hiệu ứng tốt trên Báo Nghệ an điện tử; tác phẩm có nội dung hay, trình bày ấn tượng; các trang báo đẹp năm và số báo chất lượng năm 2019.