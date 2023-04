Góp ý bản thảo tài liệu tuyên truyền, học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ phù hợp với đồng bào dân tộc thiểu số Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm chào mừng Đại hội Hội Sinh viên các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, khách trong nước đổ xô đi du lịch nước ngoài, nguyên nhân một phần do giá vé máy bay đắt đỏ.

(Baonghean.vn) - Theo bảng xếp hạng PCI 2022, tỉnh Nghệ An đạt 66,60 điểm, xếp thứ 23/63 tỉnh, thành trong cả nước, tăng 7 bậc so với năm 2021 (30/63).

(Baonghean.vn) - Việc thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Nghệ An do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Nghệ An trong công tác cải cách hành chính.