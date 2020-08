Góp ý cuốn sách lịch sử 90 năm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An (1930-2020)

Chiều 20/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức Hội thảo lịch sử Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An (1930-2020). Ảnh: Lê Thanh Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Nghệ An tổ chức tái bản cuốn sách “Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt nam tỉnh Nghệ An giai đoạn 1930-2020” trên nền của cuốn “Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An giai đoạn 1930-2009” đã xuất bản nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An. Việc tái bản cuốn sách nhằm phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận trong sự nghiệp hội nhập và phát triển, đồng thời tri ân các thế hệ đi trước có đóng góp cho công tác mặt trận. Ông Nguyễn Quốc Hồng - Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Nghệ An phát biểu giới thiệu về cuốn sách Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An. Ảnh: Lê Thanh

Ngoài phần mở đầu và kết luận, cuốn sách có 6 chương. Phần mở đầu viết lại trên cơ sở tiếp cận nguồn tư liệu và số liệu mới về điều kiện tự nhiên, quá trình hình thành dân cư và bản sắc văn hóa.

Trên cơ sở đó hình thành truyền thống đoàn kết, yêu nước và cách mạng của nhân dân các dân tộc Nghệ An trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ quê hương.

Ông Nguyễn Hồng Nhị - nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu góp ý tại hội thảo. Ảnh: Lê Thanh

Từ chương I đến chương V (1930-2009), dựa trên nền của cuốn “Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An giai đoạn 1930- 2009” đã xuất bản nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An. Chương VI (chương mới soạn thảo) về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An trong thời kỳ hội nhập và phát triển giai đoạn 2009-2020.

Tại hội thảo, ý kiến các đại biểu đề xuất cần làm rõ hơn vai trò của công tác mặt trận trong từng giai đoạn, bổ sung một số sự kiện và biên tập về câu, chữ cho phù hợp với nội dung biên soạn mới của phần mở đầu.

Nhiều ý kiến đề nghị bổ sung một số nội dung chương VI (chương mới soạn thảo) về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An trong thời kỳ hội nhập và phát triển giai đoạn 2009-2020 cần làm rõ hơn vai trò Mặt trận Tổ quốc trong công tác đoàn kết tôn giáo; vai trò giám sát phản biện xã hội; đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với nhân dân; cập nhật đầy đủ hơn các phong trào sự kiện của công tác mặt trận; việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp.



Ngoài ra, ý kiến thảo luận của các đại biểu đề nghị phần kết luận và bài học kinh nghiệm cần làm rõ hơn bài học về tinh thần đoàn kết trong Ủy ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc từ đó tạo sức lan tỏa xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.