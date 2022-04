Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Tại hội nghị, các đại biểu đều thống nhất việc xem xét, thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, nhằm bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, tính đồng bộ, khả thi.

Luật Sở hữu trí tuệ được hoàn thiện sẽ khuyến khích, tạo động lực cho sự sáng tạo, thúc đẩy những nỗ lực, cống hiến của nhiều cá nhân vào hoạt động cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu khoa học nhằm tạo ra sản phẩm vật chất và tinh thần cho xã hội cũng như bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ và ngăn chặn, chấm dứt hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.



Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Đ.C

Theo đó, nhiều ý kiến tập trung thảo luận, làm rõ trách nhiệm của chủ thể trung gian trên internet trong lĩnh vực quyền tác giả và quyền liên quan tại Việt Nam; việc sửa đổi, bổ sung quy định về cơ chế, tỷ lệ phân chia lợi ích đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước là rất cần thiết, giải quyết được những bất cập trong thực tiễn liên quan đến vấn đề này; phương án chỉnh lý quy định của dự thảo Luật về nhãn hiệu nổi tiếng; quy định của điều ước quốc tế về ngoại lệ quyền tác giả và kinh nghiệm cho Việt Nam...



Các đại biểu tham gia ý kiến góp ý. Ảnh: Đ.C Tiến sĩ Đinh Văn Liêm - Trưởng khoa Luật, Trường Đại học Vinh, cho rằng tại Điều 25, các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả, đại biểu này cho rằng không đồng ý một phần nội dung điều khoản này trong dự thảo. Nội dung này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến các quyền như quyền công bố, quyền sao chép tác phẩm của chủ sở hữu, đặc biệt là đối với các tác phẩm khoa học, cụ thể là sách giáo khoa, giáo trình, sách chuyên khảo, tham khảo…



Bởi vì, đối tượng sử dụng các tác phẩm khoa học nói chung chủ yếu là các nhà nghiên cứu, cán bộ giảng dạy và người học. Vì vậy, việc cho phép các nhà nghiên cứu khoa học, người học dù chỉ được sao chép 1 bản tác phẩm và không vì mục đích thương mại cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ. Với quy định này có thể sẽ khiến cho tác giả, chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ không đảm bảo được việc bù đắp chi phí cho hoạt động sáng tạo, điều này sẽ không khuyến khích được sự sáng tạo - ý nghĩa quan trọng của việc bảo hộ quyền tác giả. So với thu nhập trung bình của người Việt Nam hiện nay thì số tiền phải trả để mua 1 quyển sách không phải là cao. Hiện nay tình trạng sách in lậu phổ biến rất nhiều, các địa điểm photo mọc khắp nơi in ấn tài liệu thì quyền tác giả bảo hộ như thế nào…

Ngoài ra, nhiều ý kiến cho rằng, cần sửa đổi các quy định của pháp luật hiện nay về định giá giống, cây trồng mới, bởi còn gây khó khăn, không phù hợp với thực tế, dẫn đến giá sản phẩm giống, cây trồng mới hiện nay thường thấp hơn giá trị thực tế...