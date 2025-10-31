Góp ý vào Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Bước phát triển lý luận của Đảng về sức mạnh nhân dân trong kỷ nguyên mới

Lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh: Mọi thắng lợi của dân tộc ta đều bắt nguồn từ sức mạnh của nhân dân, từ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Đó là chân lý mang giá trị bền vững, là nền tảng cho tư tưởng “Dân là gốc”, “Dân là chủ thể của mọi thành quả phát triển”, được Đảng ta kiên định và phát triển qua các thời kỳ.

Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIV của Đảng tiếp tục kế thừa và phát triển tư tưởng đó, đồng thời, có bước tiến lớn về tầm lý luận - khi lần đầu tiên đề ra chủ trương “Xây dựng và triển khai Chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc đến năm 2035, tầm nhìn 2045”. Đây là điểm nhấn mang tính lý luận mới, phản ánh bước trưởng thành trong tư duy của Đảng về vai trò, vị trí và sức mạnh nhân dân trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập sâu rộng và phát triển bền vững đất nước.

Trong quá trình tham gia góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tổ chức lấy ý kiến dân chủ, rộng rãi, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, đội ngũ trí thức, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng. Phần lớn các ý kiến đều đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, khoa học của Dự thảo, đặc biệt là cách tiếp cận toàn diện, hệ thống, phản ánh tư duy đổi mới của Đảng. Điều đáng chú ý là, trong toàn bộ Dự thảo Báo cáo Chính trị, cụm từ “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” được nhắc đến 12 lần - một con số không chỉ mang tính biểu trưng, mà phản ánh tầm cao lý luận mới: Đảng coi Mặt trận không chỉ là tổ chức tập hợp, vận động nhân dân, mà là chủ thể tích cực trong giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền và hoàn thiện thể chế phát triển đất nước. Đây cũng là sự khẳng định tầm quan trọng chiến lược của Mặt trận trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tính minh bạch, công khai, đồng thuận trong toàn xã hội.



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan gian hàng trưng bày các sản phẩm đặc trưng các địa phương trong tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Từ góc độ thực tiễn, việc Dự thảo Văn kiện đề cập đậm nét đến vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho thấy sự nhất quán trong tư duy lãnh đạo của Đảng về cơ chế quyền lực trong hệ thống chính trị: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ; Mặt trận là cầu nối giữa ý chí của nhân dân và đường lối của Đảng. Chính sự khẳng định này mở ra không gian thực tiễn rộng lớn để Mặt trận các cấp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò trung tâm đoàn kết trong giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên, thực tiễn cũng chỉ ra rằng, hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội vẫn còn nhiều hạn chế. Một số nơi còn hình thức, nặng tính thủ tục, chưa gắn với các vấn đề dân sinh cụ thể. Cơ chế phản hồi, tiếp thu kiến nghị của Mặt trận từ phía các cơ quan Nhà nước chưa rõ ràng; thiếu hành lang pháp lý và điều kiện thực thi đủ mạnh. Vì thế, “phản biện” đôi khi chưa tạo chuyển biến thực chất trong chính sách. Những hạn chế này, như Dự thảo Báo cáo Chính trị đã thẳng thắn chỉ rõ, chính là “điểm nghẽn” cần được tháo gỡ trong quá trình xây dựng Chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc, để Mặt trận thực sự trở thành “tai mắt của dân, tiếng nói của dân”, xứng đáng với vai trò trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.