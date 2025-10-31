Góp ý vào Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Bước phát triển lý luận của Đảng về sức mạnh nhân dân trong kỷ nguyên mới
Trong không khí cả nước đang sôi nổi tham gia góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, với trách nhiệm của người làm công tác Mặt trận - nơi hội tụ ý chí và khát vọng của nhân dân, đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An đã có những góp ý sâu sắc về chủ trương: “Xây dựng và triển khai Chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc đến năm 2035, tầm nhìn 2045”.
Lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh: Mọi thắng lợi của dân tộc ta đều bắt nguồn từ sức mạnh của nhân dân, từ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Đó là chân lý mang giá trị bền vững, là nền tảng cho tư tưởng “Dân là gốc”, “Dân là chủ thể của mọi thành quả phát triển”, được Đảng ta kiên định và phát triển qua các thời kỳ.
Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIV của Đảng tiếp tục kế thừa và phát triển tư tưởng đó, đồng thời, có bước tiến lớn về tầm lý luận - khi lần đầu tiên đề ra chủ trương “Xây dựng và triển khai Chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc đến năm 2035, tầm nhìn 2045”. Đây là điểm nhấn mang tính lý luận mới, phản ánh bước trưởng thành trong tư duy của Đảng về vai trò, vị trí và sức mạnh nhân dân trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập sâu rộng và phát triển bền vững đất nước.
Trong quá trình tham gia góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tổ chức lấy ý kiến dân chủ, rộng rãi, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, đội ngũ trí thức, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng. Phần lớn các ý kiến đều đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, khoa học của Dự thảo, đặc biệt là cách tiếp cận toàn diện, hệ thống, phản ánh tư duy đổi mới của Đảng. Điều đáng chú ý là, trong toàn bộ Dự thảo Báo cáo Chính trị, cụm từ “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” được nhắc đến 12 lần - một con số không chỉ mang tính biểu trưng, mà phản ánh tầm cao lý luận mới: Đảng coi Mặt trận không chỉ là tổ chức tập hợp, vận động nhân dân, mà là chủ thể tích cực trong giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền và hoàn thiện thể chế phát triển đất nước. Đây cũng là sự khẳng định tầm quan trọng chiến lược của Mặt trận trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tính minh bạch, công khai, đồng thuận trong toàn xã hội.
Từ góc độ thực tiễn, việc Dự thảo Văn kiện đề cập đậm nét đến vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho thấy sự nhất quán trong tư duy lãnh đạo của Đảng về cơ chế quyền lực trong hệ thống chính trị: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ; Mặt trận là cầu nối giữa ý chí của nhân dân và đường lối của Đảng. Chính sự khẳng định này mở ra không gian thực tiễn rộng lớn để Mặt trận các cấp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò trung tâm đoàn kết trong giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên, thực tiễn cũng chỉ ra rằng, hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội vẫn còn nhiều hạn chế. Một số nơi còn hình thức, nặng tính thủ tục, chưa gắn với các vấn đề dân sinh cụ thể. Cơ chế phản hồi, tiếp thu kiến nghị của Mặt trận từ phía các cơ quan Nhà nước chưa rõ ràng; thiếu hành lang pháp lý và điều kiện thực thi đủ mạnh. Vì thế, “phản biện” đôi khi chưa tạo chuyển biến thực chất trong chính sách. Những hạn chế này, như Dự thảo Báo cáo Chính trị đã thẳng thắn chỉ rõ, chính là “điểm nghẽn” cần được tháo gỡ trong quá trình xây dựng Chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc, để Mặt trận thực sự trở thành “tai mắt của dân, tiếng nói của dân”, xứng đáng với vai trò trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Tôi hoàn toàn nhất trí với chủ trương “xây dựng và triển khai Chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc đến năm 2035, tầm nhìn 2045” được xác định trong Dự thảo Văn kiện.
Đây không chỉ là sự kế thừa tư tưởng Hồ Chí Minh “Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược, bảo đảm thành công của cách mạng” mà còn là bước phát triển cao trong tư duy lý luận của Đảng khi đại đoàn kết được nâng tầm thành một chiến lược quốc gia với mục tiêu, tầm nhìn, lộ trình và cơ chế thực hiện rõ ràng. Đại đoàn kết được tiếp cận không chỉ như một giá trị truyền thống, mà theo hướng tổng thể, đồng bộ, coi đại đoàn kết là nền tảng chính trị - xã hội của phát triển kinh tế, văn hóa, quốc phòng và đối ngoại, được vận hành bởi cơ chế phối hợp nhịp nhàng giữa Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội. Trong đó, Mặt trận cần được xác định rõ hơn là trung tâm đoàn kết, cầu nối chính trị giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân, là lực lượng nòng cốt trong thực hành dân chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Mặt trận không chỉ vận động, tập hợp mà phải trở thành lực lượng tiên phong khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần cống hiến, khát vọng phát triển trong mọi tầng lớp nhân dân, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận xã hội - nền tảng vững chắc cho sự ổn định và phát triển đất nước.
Để chiến lược thực sự đi vào cuộc sống, tôi kiến nghị, cần cụ thể hóa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” bằng các chỉ tiêu định lượng và công cụ giám sát độc lập ở từng cấp chính quyền. Nghiên cứu xây dựng Bộ Chỉ số quốc gia về mức độ thực hiện dân chủ và đồng thuận xã hội, do Mặt trận chủ trì, nhằm đo lường hiệu quả của việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội, bảo đảm các kiến nghị, phản biện của Mặt trận được các cơ quan Đảng, Nhà nước có trách nhiệm tiếp thu, phản hồi và xử lý công khai, minh bạch. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Mặt trận có năng lực nghiên cứu, tổng hợp, ứng dụng công nghệ số để nắm bắt dư luận, triển khai giám sát, phản biện trên nền tảng số, bảo đảm tính kịp thời, khách quan, gần dân và sát thực tế.
Đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn hiện nay không chỉ là vấn đề “ai đoàn kết với ai”, mà là làm thế nào để nhân dân thực sự làm chủ, để mọi công dân đều có cơ hội tham gia, đóng góp và thụ hưởng thành quả phát triển. Đó cũng là quá trình xây dựng năng lực làm chủ của mỗi người dân trong không gian số, khi công nghệ trở thành công cụ mở rộng dân chủ, tăng cường minh bạch và gắn kết giữa Nhà nước với Nhân dân. Do đó, Chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc cần đặt trong bối cảnh chuyển đổi số toàn diện, coi “chuyển đổi số trong thực hành dân chủ” là một nội dung cấu thành quan trọng, giúp Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy hiệu quả vai trò cầu nối, giám sát và phản biện trong môi trường mới.
Có thể khẳng định, việc “xây dựng và triển khai Chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc” là một bước phát triển mới trong tư duy lý luận và thực tiễn của Đảng ta về phát huy sức mạnh nhân dân. Đây vừa là điểm nhấn của Văn kiện Đại hội XIV, vừa là động lực tinh thần và chính trị to lớn để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thống nhất ý chí, hành động vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Từ thực tiễn Nghệ An - vùng đất giàu truyền thống cách mạng, tôi tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và sự vào cuộc chủ động, sáng tạo của Mặt trận các cấp, Chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ trở thành hiện thực sinh động, khơi dậy sức mạnh Việt Nam trong kỷ nguyên mới - vì một đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc, Nhân dân ấm no, hạnh phúc.
Mai Hoa (Ghi) – Kỹ thuật: Nam Phong