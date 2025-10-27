Gorilla Glass: Lời thách thức của Steve Jobs thay đổi ngành di động CEO Corning từng từ chối sản xuất kính cho iPhone vì sợ thất bại. Lời thách thức của Steve Jobs không chỉ tạo ra Gorilla Glass mà còn định hình lại toàn bộ ngành di động.

Bối cảnh ra đời một huyền thoại

Vào năm 2006, khi Apple đang trong giai đoạn nước rút để hoàn thiện chiếc iPhone đầu tiên, một vấn đề lớn đã nảy sinh: vật liệu cho màn hình. Steve Jobs, với tầm nhìn về một thiết bị có mặt trước hoàn toàn bằng kính, đã không chấp nhận giải pháp dùng nhựa vì dễ trầy xước. Ông cần một loại kính siêu bền, chống trầy xước và phải có sẵn với số lượng lớn trong vòng sáu tháng – một yêu cầu gần như bất khả thi vào thời điểm đó.

Trong bối cảnh cấp bách, Steve Jobs đã tìm đến Wendell Weeks, CEO của Corning, một công ty nổi tiếng về vật liệu thủy tinh và gốm sứ. Cuộc gặp gỡ định mệnh này không chỉ khai sinh ra một sản phẩm mang tính biểu tượng mà còn trở thành một bài học kinh điển về lãnh đạo và đổi mới.

Steve Jobs (trái) và Wendell Weeks. Ảnh: Apple/Corning

Nhiệm vụ bất khả thi và sự do dự của Corning

Khi Steve Jobs trình bày yêu cầu của mình, Wendell Weeks đã giới thiệu về một loại vật liệu mà Corning đã phát triển nhưng chưa đưa vào sản xuất hàng loạt: Gorilla Glass. Đây chính xác là thứ Apple cần – một loại kính cứng cáp, trong suốt và chống trầy xước vượt trội. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất nằm ở năng lực sản xuất. Corning chưa có một nhà máy nào sẵn sàng để sản xuất loại kính này với quy mô khổng lồ mà Apple yêu cầu.

Lo ngại về rủi ro không thể đáp ứng đúng thời hạn, Weeks đã đề xuất Apple tìm thêm một nhà cung cấp thứ hai để chia sẻ gánh nặng. Ông không muốn danh tiếng của Corning bị ảnh hưởng nếu họ thất bại trong việc giao hàng cho một sản phẩm được kỳ vọng sẽ thay đổi cả thế giới.

Lời thách thức làm thay đổi lịch sử

Trước sự do dự của Weeks, Steve Jobs đã có một cuộc nói chuyện riêng và đưa ra một trong những lời thách thức nổi tiếng nhất của mình. Thay vì đàm phán về các điều khoản kinh doanh, ông đã nhắm thẳng vào tâm lý của người đối diện.

"Ông có biết vấn đề của mình là gì không?" Jobs hỏi. "Ông sợ! Ông sợ tôi sẽ tung ra sản phẩm vĩ đại nhất lịch sử. Nhưng tôi cũng không thể làm được nếu ông thất bại và tôi sẽ tìm đến ông đầu tiên."

Nhà đồng sáng lập Apple tiếp tục phân tích sâu hơn: "Ông đặt danh tiếng của mình lên đầu... nhưng ông đang cản trở nhân viên của mình vươn tới sự vĩ đại... Ông đang đặt mình lên trên họ và cả công ty của mình."

Câu nói này đã tác động mạnh mẽ đến Wendell Weeks. Ông thừa nhận rằng Steve Jobs đã đúng. Nỗi sợ hãi cá nhân của ông đang trở thành rào cản cho một cơ hội lịch sử của cả công ty. Ngay sau đó, Weeks đã quyết định chấp nhận thử thách.

Từ một 'canh bạc' đến tiêu chuẩn ngành

Corning đã nhanh chóng chuyển đổi nhà máy ở Harrodsburg, Kentucky (Mỹ) để tập trung toàn lực vào việc sản xuất Gorilla Glass cho iPhone. Canh bạc này đã được đền đáp một cách ngoạn mục. Họ đã giao hàng đúng hẹn, và chiếc iPhone 2G ra mắt vào tháng 6 năm 2007 đã tạo nên một cơn địa chấn trên toàn cầu.

Thành công của iPhone đã kéo theo sự bùng nổ của thị trường smartphone, và Gorilla Glass nhanh chóng trở thành tiêu chuẩn vàng cho màn hình thiết bị di động. Hiệu ứng lan tỏa này đã giúp Corning mở rộng thị trường vượt xa khỏi Apple, củng cố vị thế là nhà cung cấp vật liệu công nghệ hàng đầu thế giới.

Mối quan hệ hợp tác bền vững và tương lai

Mối quan hệ đối tác giữa Apple và Corning không chỉ dừng lại ở đó. Gần hai thập kỷ sau, sự hợp tác này vẫn tiếp tục phát triển. Gần đây, Apple đã cam kết đầu tư 2,5 tỷ USD để sản xuất toàn bộ kính bảo vệ cho iPhone và Apple Watch tại cơ sở Harrodsburg. Khoản đầu tư này nhằm tăng gấp ba năng lực sản xuất và tạo thêm nhiều việc làm tại Mỹ.

Hơn thế nữa, hai công ty còn thành lập Trung tâm đổi mới Apple - Corning để cùng nhau nghiên cứu và phát triển các vật liệu tiên tiến cho những sản phẩm trong tương lai. Điều này cho thấy câu chuyện bắt đầu từ một lời thách thức đã trở thành một mối quan hệ hợp tác chiến lược, bền vững và luôn hướng về phía trước.