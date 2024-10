Thời sự GRDP 9 tháng của Nghệ An đứng thứ 3 khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung Tốc độ tăng trưởng GRDP 9 tháng trên địa bàn tỉnh Nghệ An ước đạt 8,3%, đứng thứ 16 cả nước, thứ 3 khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, cao hơn cùng kỳ năm 2023 là 6,27%.

Chiều 7/10, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh quý III năm 2024. Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi họp báo.

Tham dự buổi họp báo, có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, các sở, ban, ngành và các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương.

Toàn cảnh họp báo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh quý III năm 2024. Ảnh: Phạm Bằng

Thông báo những kết quả nổi bật trong 9 tháng đầu năm 2024, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trường cho biết, tốc độ tăng trưởng GRDP 9 tháng trên địa bàn tỉnh ước đạt 8,3%, đứng thứ 16 cả nước, thứ 3 khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung; cao hơn cùng kỳ năm 2023 là 6,27%.

Đến hết tháng 9, toàn tỉnh có 320/411 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 101 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và các sở, ngành, nhà báo, phóng viên tham dự buổi họp báo. Ảnh: Phạm Bằng

Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 16.921 tỷ đồng, đạt 106,4% dự toán, bằng 145,4% cùng kỳ năm 2023; trong đó, thu nội địa ước thực hiện 15.712 tỷ đồng, đạt 108,1% dự toán và bằng 145,1% cùng kỳ năm 2023.

Hoạt động thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực. Tỉnh đã cấp mới 61 dự án, điều chỉnh tổng vốn đầu tư 31 lượt dự án với tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh hơn 35.581 tỷ đồng, bằng 84,9% cùng kỳ năm 2023; trong đó vốn FDI đạt trên 730 triệu USD.

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trường thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 9 tháng đầu năm 2024. Ảnh: Phạm Bằng

Tính đến ngày 30/9, tổng kế hoạch đầu tư công đã giải ngân 5.590 tỷ đồng, đạt 60,26%, đứng thứ 16 cả nước; trong đó, vốn đầu tư công tập trung tỉnh quản lý đã giải ngân hơn 2.406 tỷ đồng, đạt 49,84%.

Các lĩnh vực văn hoá - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và đạt được kết quả tích cực. Công tác cải cách hành chính có những chuyển biến tích cực. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố vững chắc, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; triển khai có hiệu quả các hoạt động đối ngoại.

Nhà báo Doãn Hoà - Báo Tuổi trẻ nêu câu hỏi tại buổi họp báo. Ảnh: Phạm Bằng

Nhà báo Quang Đại - Báo Lao động nêu câu hỏi tại buổi họp báo. Ảnh: Phạm Bằng

Ngoài ra, các nhiệm vụ trọng tâm và dự án trọng điểm của tỉnh đã cơ bản hoàn thành. Tỉnh đã được Quốc hội ban hành Nghị quyết số 137 về bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù; Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh. Tập trung hoàn thiện các Đề án, dự án quan trọng đảm bảo theo lộ trình đề ra…

Tại buổi họp báo, lãnh đạo các sở, ngành đã trực tiếp trả lời, trao đổi ý kiến của các nhà báo, phóng viên liên quan đến việc dừng thực hiện dự án Công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng tại xã Hưng Tây (huyện Hưng Nguyên) do Công ty TNHH Phúc Lạc Viên - Đài hóa thân hoàn vũ Nghệ An làm chủ đầu tư; tiến độ xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng tại xã Diễn Lợi (huyện Diễn Châu); xử lý tình trạng ô nhiễm nguồn nước tại huyện Quỳ Hợp.

Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Lê Tiến Trị trả lời, trao đổi câu hỏi của các nhà báo. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Võ Thị Nhung trả lời, trao đổi câu hỏi của các nhà báo. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, các ngành cũng đã trao đổi kết quả giải ngân vốn đầu tư công; những loại quỹ tài chính ngoài ngân sách và tình hình hoạt động; các dự án chậm tiến độ trên địa bàn thành phố Vinh; việc thực hiện chính sách trồng rừng gỗ lớn; giá xăng dầu trên địa bàn tỉnh; chính sách hỗ trợ đội bóng trẻ của Sông Lam Nghệ An; kết quả giải quyết của UBND tỉnh về vụ việc các công nhân tử vong do mắc bệnh bụi phổi; chính sách miễn, giảm học phí cho học sinh, tiến độ triển khai dự án Quốc lộ 7...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long kết luận buổi họp báo. Ảnh: Phạm Bằng

Kết luận buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long giao Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tổng hợp ý kiến, câu hỏi của các nhà báo, phóng viên để tham mưu UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành trả lời cụ thể.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long cũng mong muốn các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên phối hợp, đồng hành với tỉnh để thực hiện đạt hiệu quả cao nhất 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2024.