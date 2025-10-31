Grecale Folgore và GranCabrio Folgore ra mắt Việt Nam Maserati ra mắt Grecale Folgore và GranCabrio Folgore: SUV 105 kWh, 550 mã lực; mui trần ba mô-tơ 560 kW, 0–100 km/h 2,8 giây. Giá 5,495–13,314 tỷ.

Maserati giới thiệu hai mẫu xe điện đầu tiên tại Việt Nam chiều 31/10: SUV cỡ trung Grecale Folgore giá từ 5,495 tỷ đồng và siêu xe mui trần GranCabrio Folgore giá từ 13,314 tỷ đồng. Hậu tố Folgore (tia chớp) sẽ được Maserati dùng cho toàn bộ dòng xe điện, thể hiện định hướng điện hóa nhưng vẫn giữ trọng tâm vào hiệu năng và thiết kế đặc trưng của hãng.

Hai mẫu xe điện của Maserati lần đầu tiên được giới thiệu tại Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hiệp

Định vị Folgore: điện hóa nhưng không đánh đổi hiệu năng

Theo Maserati, tên gọi Folgore được chọn để nhấn mạnh sức mạnh và tốc độ – hai giá trị cốt lõi của thương hiệu. Việc ra mắt Grecale Folgore và GranCabrio Folgore là bước đi đầu tiên trong lộ trình chuyển dịch từ động cơ đốt trong sang xe điện tại Việt Nam.

Grecale Folgore: SUV điện 400V, hiệu năng 550 mã lực

Grecale Folgore phát triển trên nền tảng Grecale truyền thống, giữ kiểu dáng với đầu xe dài, lưới tản nhiệt khép kín và các màu sơn đặc trưng. Cabin sử dụng vật liệu tái chế Econyl, bố trí màn hình trung tâm 12,3 inch, màn hình phụ 8,8 inch và cụm đồng hồ kỹ thuật số. Hệ thống giải trí Maserati Intelligent Assistant (MIA) hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây.

Grecale Folgore là mẫu SUV điện đầu tiên của thương hiệu, được phát triển trên nền tảng Grecale truyền thống. Ảnh: Hoàng Hiệp

Pin 105 kWh, 4 chế độ lái, 0–100 km/h 4,1 giây

Mẫu SUV này dùng pin 105 kWh với kiến trúc điện 400V. Hệ truyền động cho công suất 550 mã lực và mô-men xoắn 820 Nm, đi kèm bốn chế độ lái Max Range, GT, Sport và Offroad. Grecale Folgore tăng tốc 0–100 km/h trong 4,1 giây. Giá bán tại Việt Nam: 5,495 tỷ đồng.

Định vị trong phân khúc SUV cỡ trung hạng sang thuần điện, Grecale Folgore đối đầu các đối thủ đến từ Đức như Porsche Macan EV (3,48–5,86 tỷ đồng) và BMW iX3 (3,499 tỷ đồng).

GranCabrio Folgore: mui mềm điện, ba mô-tơ tối đa 610 kW

GranCabrio Folgore là phiên bản điện của dòng mui trần Maserati, chia sẻ nền tảng với GranTurismo Folgore. Xe dùng mui mềm đóng/mở điện trong 14–16 giây, có thể thao tác dưới 50 km/h. Nội thất dùng vật liệu tái chế econyl và tích hợp hệ thống kiểm soát lực kéo, mô-men xoắn VDCM.

GranCabrio Folgore là phiên bản điện của dòng mui trần Maserati, chia sẻ nền tảng với GranTurismo Folgore. Ảnh: Hoàng Hiệp

0–100 km/h 2,8 giây, sạc nhanh 150 kW

Hệ truyền động ba mô-tơ của GranCabrio Folgore cho tổng công suất 560 kW (751 mã lực), đạt cực đại 610 kW (818 mã lực) ở chế độ MaxBoost. Mô-men xoắn 1.350 Nm giúp xe tăng tốc 0–100 km/h trong 2,8 giây. Pin 92,5 kWh hỗ trợ sạc nhanh 150 kW, sạc 20–80% khoảng 20 phút. Giá bán công bố: 13,314 tỷ đồng.

Tại Việt Nam, GranCabrio Folgore hiện gần như không có đối thủ trực tiếp trong nhóm siêu xe mui trần điện hạng sang. Những lựa chọn dùng động cơ xăng có thể kể đến Mercedes-AMG SL 63 S E Performance (12,29 tỷ đồng) và Porsche 911 Cabriolet (từ 9,64 tỷ đồng).

Bảng tóm tắt thông số chính

Hạng mục Grecale Folgore GranCabrio Folgore Kiến trúc điện 400V – Dung lượng pin 105 kWh 92,5 kWh Công suất 550 mã lực 560 kW (751 mã lực); tối đa 610 kW (818 mã lực) ở MaxBoost Mô-men xoắn 820 Nm 1.350 Nm Tăng tốc 0–100 km/h 4,1 giây 2,8 giây Chế độ lái Max Range, GT, Sport, Offroad – Sạc nhanh – DC 150 kW; 20–80% khoảng 20 phút Giá tại Việt Nam 5,495 tỷ đồng 13,314 tỷ đồng

Trải nghiệm và tiện nghi: giữ chất Ý trong kỷ nguyên EV

Cả hai mẫu xe đều nhấn mạnh vật liệu bền vững (Econyl) và giao diện số hiện đại. Grecale Folgore tập trung vào tính tiện dụng của SUV cỡ trung với hệ thống MIA, Apple CarPlay/Android Auto không dây và cụm màn hình đa tầng. GranCabrio Folgore ưu tiên cảm giác lái mở mui và khả năng kiểm soát lực kéo/mô-men bằng VDCM, hướng đến hiệu năng cao ở nhiều điều kiện vận hành.

Giá và thị trường: cơ hội và thách thức

Việc mở bán bộ đôi Folgore cho thấy Maserati đặt cược vào phân khúc xe điện hạng sang hiệu năng cao. Tuy nhiên, thách thức tại Việt Nam gồm mức giá cao, hạ tầng sạc chưa phổ biến và tệp khách hàng còn hẹp. Nhận diện thương hiệu chưa phủ rộng cũng đòi hỏi thời gian để tiếp cận và thuyết phục người mua.

Cùng ngày 31/10, Maserati Việt Nam khánh thành showroom theo tiêu chuẩn mới tại phường Tân Thuận, TPHCM, đồng thời lên kế hoạch mở trung tâm dịch vụ tại Hà Nội vào đầu năm 2026.

Kết luận

Grecale Folgore mang cấu hình pin 105 kWh và hiệu năng 550 mã lực, phù hợp khách hàng tìm một SUV điện hạng sang sử dụng hàng ngày. GranCabrio Folgore nhắm tới trải nghiệm hiệu năng cao và cảm giác lái mui trần, với ba mô-tơ tối đa 610 kW và khả năng tăng tốc 2,8 giây. Bài toán còn lại là hạ tầng sạc và độ phủ thương hiệu, trong khi Maserati đã có những bước chuẩn bị về bán hàng và hậu mãi tại Việt Nam.