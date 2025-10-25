Greenwood ghi poker 6-2 Le Havre, kỷ lục Papin sống lại Greenwood ghi 4 bàn trong thắng 6-2, poker Ligue 1 đầu tiên của CLB kể từ Papin 1991; đạt 27 bàn ở Ligue 1, cao nhất của cầu thủ Anh kể từ Glenn Hoddle.

Mason Greenwood đã viết lại lịch sử Olympique de Marseille bằng một cú poker trong chiến thắng 6-2 trước Le Havre tuần trước. Đây là lần đầu tiên sau 34 năm, một cầu thủ Marseille ghi 4 bàn ở Ligue 1, kể từ dấu mốc Jean-Pierre Papin năm 1991. Cú nổ ấy đồng thời nâng tổng số bàn của Greenwood tại Ligue 1 lên 27, mức cao nhất với một cầu thủ người Anh ở giải đấu này kể từ thời Glenn Hoddle.

Greenwood đang có phong độ chói sáng tại Marseille.

Khoảnh khắc then chốt và nhịp trận

Trong một trận đấu mở, Marseille tạo ra biên độ tỷ số lớn 6-2 nhờ hiệu suất dứt điểm của Greenwood. Cú poker của anh không chỉ giải quyết cục diện mà còn đem lại sự chủ động hoàn toàn cho đội bóng thành phố cảng, buộc Le Havre phải rơi vào thế rượt đuổi. Với việc liên tục xuất hiện đúng thời điểm ở các pha kết thúc, Greenwood trở thành tâm điểm của mọi đợt lên bóng quyết định.

Tái hiện ký ức Papin 1991

Thành tích của Greenwood gợi lại ngày 13/1/1991 tại Vélodrome, khi Jean-Pierre Papin ghi 4 bàn trong chiến thắng 7-0 của Marseille trước Lyon. Khi đó, đội bóng của Papin còn có cú đúp của Bruno Germain và một bàn từ Philippe Vercruysse, làm nên một buổi tối mang tính biểu tượng trước khi Papin giành Quả bóng vàng France Football 1991. Sau 34 năm, cột mốc mang tên Papin nay được chạm tới một lần nữa.

Phân tích chiến thuật: Hiệu ứng De Zerbi và vai trò trung tâm của Greenwood

Chiến thắng 6-2 và cú poker của Greenwood là chỉ dấu rõ ràng về trục ghi bàn mà Marseille đang xây dựng. Dưới thời HLV Roberto De Zerbi, tiền đạo người Anh được đặt ở vị trí trung tâm trong kế hoạch tấn công: các đường bóng hướng về anh nhiều hơn, nhịp kết thúc được ưu tiên rút ngắn, và khu vực một chạm/quyết định trong vòng cấm được khai thác triệt để. Tính hiệu quả của Greenwood ở trận này củng cố niềm tin chiến thuật của ban huấn luyện, từ lựa chọn nhân sự đến mô hình tiến công xoay quanh điểm đến trong vòng cấm.

Về khía cạnh không gian, Marseille cho thấy sự quyết liệt trong việc đẩy cao đội hình khi cần, tận dụng quãng trống sau lưng tuyến giữa đối thủ để đưa bóng nhanh tới chân mũi nhọn. Khi một tiền đạo đang vào phom, việc tối giản số chạm trước khung thành và gia tăng số lần đưa bóng tới “khu vực vàng” trở thành ưu tiên – điều hiển hiện qua 4 pha lập công trong cùng một trận đấu.

Thống kê và cột mốc đáng chú ý

Mục Giá trị Tỷ số trận đấu Marseille 6-2 Le Havre Cầu thủ ghi 4 bàn Mason Greenwood Cú poker Ligue 1 đầu tiên của Marseille kể từ Jean-Pierre Papin (13/1/1991) Trận của Papin Marseille 7-0 Lyon; Germain cú đúp, Vercruysse 1 bàn Tổng bàn của Greenwood tại Ligue 1 27 Mốc cầu thủ Anh ở Ligue 1 Cao nhất kể từ Glenn Hoddle (27 bàn cho AS Monaco, 1987–1991)

Phản ứng và hệ quả tức thời

Marseille nhấn mạnh phong độ chói sáng của Greenwood kể từ khi gia nhập CLB. Theo đó, trận thắng này giúp anh chiếm trọn niềm tin của HLV Roberto De Zerbi trước giai đoạn then chốt ở châu Âu. Khi một trung phong đạt hiệu suất cao, sơ đồ và cách phân phối bóng thường được tinh chỉnh để giữ nhịp cho người ghi bàn chủ lực – yếu tố Marseille có thể tiếp tục khai thác.

Tác động tới cuộc đua và chặng tiếp theo

Tuần này, Marseille làm khách trên sân của Lens – đội đang hiện diện trong top 4. Đây là bài kiểm tra mức độ ổn định cho chuỗi phong độ mà Greenwood đang sở hữu, cũng như thước đo cho tính bền vững của cấu trúc tấn công dưới thời De Zerbi. Một kết quả tích cực trước đối thủ mạnh sẽ củng cố đà tâm lý và giữ Marseille ở quỹ đạo cạnh tranh tại Ligue 1 lẫn châu Âu.