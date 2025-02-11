Guardiola: Cherki sẵn sàng chia lửa số 9 ảo cho City Guardiola coi Rayan Cherki là số 9 ảo để giảm phụ thuộc vào Erling Haaland, người ghi 11/17 bàn của City ở Ngoại hạng Anh; Cherki vừa 1 bàn 1 kiến tạo trước Swansea.

Trước cuộc tiếp đón Bournemouth trên sân Etihad, Pep Guardiola xác nhận ông đang tính toán sử dụng Rayan Cherki như một phương án số 9 ảo, nhằm chia lửa nhiệm vụ ghi bàn với Erling Haaland. Tiền đạo người Na Uy đã ghi 11 trong tổng số 17 bàn của Manchester City tại Ngoại hạng Anh mùa này, cho thấy mức độ phụ thuộc lớn của hàng công.

Cherki có thể san sẻ nhiệm vụ ghi bàn với Haaland

Guardiola đẩy nhanh phương án số 9 ảo

Guardiola thẳng thắn thừa nhận City cần đa dạng hóa nguồn bàn thắng: “Các cầu thủ tấn công cần cải thiện số bàn thắng, họ hiểu điều đó và chúng tôi đã nói về nó. Omar Marmoush có khả năng ghi bàn, Rayan Cherki có tài năng này, Phil cũng có thể làm được. Ở những đội bóng lớn, yếu tố định nghĩa cầu thủ tấn công chính là số bàn thắng và kiến tạo.”

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng mở đường cho sự linh hoạt chiến thuật: “Tôi có thể áp dụng sơ đồ dùng một số 9 ảo, ví dụ như Rayan Cherki. Tôi nghĩ Rayan hoàn toàn phù hợp. Khi có đủ đội hình, chúng tôi có thể vận hành theo nhiều sơ đồ khác nhau.”

Điểm tựa phong độ: Cherki tỏa sáng khi Haaland vắng mặt

Ít ngày trước, trong chiến thắng 3-1 trước Swansea ở vòng 4 Carabao Cup khi Haaland không góp mặt, Cherki ghi một bàn và kiến tạo một bàn. Màn trình diễn này giúp tân binh ghi điểm với ban huấn luyện, đặc biệt trong bối cảnh City chuẩn bị bước vào chuỗi trận dày đặc trên bốn mặt trận.

Cherki có phẩm chất tỏa sáng ở vị trí số 9 ảo

Vì sao Cherki hợp vai trò số 9 ảo của City

Từng là “ngọc quý” của Lyon, cầu thủ sinh năm 2003 nổi bật với kỹ thuật khéo, tư duy sáng tạo và khả năng xử lý bóng trong phạm vi hẹp. Theo đánh giá của Guardiola, Cherki hòa nhập nhanh với triết lý kiểm soát bóng của CLB và có thể mang đến sự linh hoạt cùng yếu tố bất ngờ trên mặt trận tấn công. Đó là các phẩm chất cốt lõi để đảm nhiệm vai trò số 9 ảo trong những thời điểm City cần xoay tua hoặc đổi hệ thống.

Giảm tải cho Haaland ở giai đoạn mùa đông khốc liệt

Haaland đã phải gánh khối lượng thi đấu lớn suốt 12 tháng qua, bao gồm cả Club World Cup và các trận quốc tế cùng tuyển Na Uy. Việc chủ động dùng Cherki như “phương án B” giúp City duy trì nhịp tấn công sáng tạo, đồng thời giảm rủi ro phụ thuộc vào “cỗ máy ghi bàn” người Na Uy trong chuỗi lịch thi đấu dày.

Trước Bournemouth: thông điệp rõ ràng từ băng ghế chỉ đạo

Guardiola phát đi thông điệp cần thêm đóng góp bàn thắng từ các mũi nhọn còn lại, qua đó tạo nền tảng cho thay đổi chiến thuật khi cần. Haaland nhiều khả năng trở lại đội hình xuất phát, nhưng cánh cửa cho Cherki ở vai trò số 9 ảo đã được mở, hứa hẹn đem tới một cấu trúc tấn công linh hoạt hơn.

Thống kê chọn lọc

Chỉ số Giá trị Bàn của Haaland ở Ngoại hạng Anh mùa này 11/17 bàn của Manchester City Kết quả vs Swansea (Carabao Cup, vòng 4) Manchester City thắng 3-1 Đóng góp của Cherki vs Swansea 1 bàn, 1 kiến tạo

Tác động

Việc kích hoạt phương án số 9 ảo với Cherki giúp City có thêm biến thể chiến thuật và nguồn bàn thắng mới. Nó cũng phù hợp định hướng dài hạn của Guardiola: phân bổ gánh nặng ghi bàn rộng hơn trong tập thể, thay vì phụ thuộc vào một cá nhân.