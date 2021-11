Gửi gắm niềm tin tới tờ báo Đảng tỉnh nhà

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:

Báo Nghệ An phải là ngọn cờ chính trị, tư tưởng của Đảng trên mặt trận báo chí

Hiện nay với sự phát triển nhanh chóng của truyền thông số, sự bùng nổ của mạng xã hội, mỗi ngày, vô vàn thông tin, sự kiện được cập nhật từng giây, từng phút đặt ra cho báo chí truyền thông những thách thức, yêu cầu rất lớn. Báo Nghệ An - “tiếng nói của Đảng, chính quyền và Nhân dân Nghệ An” phải là cơ quan báo chí hàng đầu, là ngọn cờ chính trị, tư tưởng của Đảng trên mặt trận báo chí của tỉnh; báo phải khẳng định tính chính danh, chính thống, chính xác. Mọi quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước phải được chuyển tải một cách thuyết phục đến với nhân dân. Báo Nghệ An là tiếng nói, diễn đàn của nhân dân nên thông tin phải đa dạng, phong phú, nắm bắt, phản ánh được nguyện vọng chính đáng của nhân dân, làm tốt việc định hướng thông tin dư luận, góp phần củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.



Báo cần khai thác, sử dụng thế mạnh vượt trội của công nghệ, phải là một cơ quan truyền thông đa phương tiện, cải tiến phương thức quản trị để thông tin cập nhật được kịp thời, để bạn đọc tiếp cận được với báo mọi lúc, mọi nơi, trên mọi phương tiện, nhất là các phương tiện di động cầm tay, để tờ báo thực sự cần thiết, gần gũi với người đọc, người nghe, thể hiện được vai trò dẫn dắt, định hướng. Báo cũng cần quan tâm bồi dưỡng, đào tạo, rèn luyện đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên đáp ứng yêu cầu của báo Đảng trong xu thế cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay.

Nhân dịp này, chúng tôi ghi nhận và biểu dương những cố gắng, nỗ lực để “dòng thông tin chính thống không bao giờ ngừng chảy”, làm nên những thành tích tự hào của Báo Nghệ An trong 60 năm qua. Tôi mong muốn tập thể Báo Nghệ An hôm nay sẽ tiếp nối và phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng báo ngày càng phát triển vững mạnh, xứng đáng là “cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Nghệ An, tiếng nói của Đảng, chính quyền và nhân dân Nghệ An”.

Đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh:

Góp phần tiếp thêm năng lượng cho hoạt động của Hội Nông dân và phong trào nông dân



Trong thời gian qua, Báo Nghệ An đã tiếp thêm nhiều năng lượng cho hoạt động của Hội Nông dân và phong trào nông dân tỉnh nhà, nhất là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Báo đã cập nhật nhanh, tuyên truyền sâu rộng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; lan tỏa nhiều mô hình, điển hình tốt để hội viên, nông dân trong tỉnh nắm bắt, học tập và làm theo.

Đặc biệt, Báo đã phản ánh khá kịp thời những băn khoăn, trăn trở, khó khăn vướng mắc của người nông dân trong sản xuất, đời sống (những bài phản ánh khó khăn trong tiêu thụ nông sản gần đây là ví dụ điển hình), những bất cập về chính sách và thực hiện chính sách… Những thông tin ở cả 2 chiều như trên mà Báo Nghệ An chuyển tải là rất quý, giúp cho nông dân và cấp ủy, chính quyền các cấp rất nhiều.



Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, động viên, cổ vũ của Báo để công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh nhà ngày càng phát triển, phát huy tốt hơn vai trò của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng, làm đẹp thêm hình ảnh người nông dân Nghệ An cần cù, sáng tạo, nghĩa tình, có trình độ học vấn và kiến thức khoa học - kỹ thuật ngày càng cao.

Anh Lê Văn Lương - Bí thư Tỉnh đoàn:

Người bạn đồng hành đáng tin cậy của tuổi trẻ



Chúng tôi nhận thấy rằng, công tác tuyên truyền về Đoàn Thanh niên của Báo Nghệ An trong những năm qua đã góp phần rất quan trọng định hướng và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của thanh niên tới cộng đồng.



Báo Đảng tỉnh nhà đã luôn có sự kết nối với các cấp bộ Đoàn để đa dạng nguồn thông tin, chủ động xây dựng phương án tuyên truyền, triển khai nhiều tuyến bài đậm nét, tạo dấu ấn trong đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân. Báo Nghệ An cũng đã chủ động mở nhiều chuyên trang, chuyên mục, bài viết nhằm định hướng và giáo dục thế hệ trẻ, đặc biệt là khai thác sâu tinh thần yêu nước, các tấm gương điển hình, mô hình mới tiêu biểu của đoàn viên, thanh niên; những vấn đề thanh thiếu nhi đang quan tâm. Nhiều hình thức tuyên truyền hiện đại như video clip, Infographic, E-magazine… phù hợp với công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn và thị hiếu của thanh thiếu nhi.

Hiện nay, trước sự đa chiều của thông tin, báo Đảng tỉnh nhà luôn là người bạn đồng hành đáng tin cậy của tuổi trẻ, kênh thông tin chính thống để đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch. Trước đòi hỏi ngày càng cao của truyền thông hiện đại và nhu cầu của thanh thiếu nhi, chúng tôi mong muốn, Báo Nghệ An sẽ dành nhiều sự quan tâm phản ánh hoạt động của Đoàn Thanh niên các cấp, trẻ hóa “giao diện” đề đến gần hơn với thanh niên góp phần truyền cảm hứng sáng tạo và vun đắp niềm tin tuổi trẻ.

Đồng chí Lê Thị Kim Oanh - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh:

Báo Nghệ An là tờ báo có tính chiến đấu cao

Trong kỷ nguyên số - công nghệ 4.0 hiện nay, khi các phương tiện nghe nhìn, mạng xã hội ngày càng phát triển mạnh mẽ, công chúng có nhiều sự lựa chọn thì Báo Nghệ An vẫn luôn khẳng định được vị trí top đầu trong hệ thống báo Đảng trên toàn quốc.

Báo Nghệ An là tờ báo có tính chiến đấu cao. Không ngừng đổi mới để theo kịp xu hướng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của độc giả. Luôn làm tốt chức năng tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; định hướng các vấn đề “nóng” trên địa bàn tỉnh; tính định hướng, tính chiến đấu của báo ngày càng được thể hiện mạnh mẽ. Báo Nghệ An được xem là “nhịp cầu” đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với độc giả, đồng thời là “cầu nối” đưa tiếng nói của người dân đến với các cấp đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh. Các ấn phẩm Báo Nghệ An điện tử ngày càng đổi mới, thông tin đa dạng, hấp dẫn, tạo niềm tin, sự gần gũi giữa độc giả với tờ báo.

Là một người làm công tác tuyên giáo của Đảng, với tôi Báo Nghệ An có một vị trí, ý nghĩa đặc biệt. Đây là kênh thông tin không thể thiếu để bản thân tôi tham khảo, khai thác. Tôi luôn tin tưởng vào nguồn thông tin trên mọi lĩnh vực mà Báo đăng để phục vụ có hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền và định hướng dư luận trong cán bộ, đảng viên trong Khối Các cơ quan tỉnh.

Nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Báo Nghệ An, xin trân trọng chúc Ban biên tập, cán bộ, phóng viên, biên tập viên của báo luôn vững chắc tay bút và tiếp tục có những đóng góp trong quá trình phát triển của tỉnh nhà.

Đồng chí Nguyễn Anh Văn - Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai:

Người bạn đồng hành của báo Nghệ An Nếu được hỏi, tờ báo nào để lại cho tôi nhiều ấn tượng và những kỷ niệm khó quên nhất. Tôi sẽ nói ngay rằng, đó chính là tờ báo Nghệ Ạn. Dễ hiểu, vì đối với tờ báo này, tôi là độc giả thân thiết, đã thành thói quen, ngày nào tôi cũng phải xem qua tờ báo Nghệ An luôn đặt trên bàn làm việc. Suốt quá trình công tác đoàn, công tác đảng, gần 30 năm nay, tôi cũng là cộng tác viên thân thiết của tờ báo này. Còn đối với anh chị em cán bộ, phóng viên Báo Nghệ An qua các thời kỳ, tôi luôn trân quý như những người bạn, người đồng chí thân thiết. Nể họ, ở tinh thần lăn xả vì công việc; nể họ vì kiến thức sâu sắc ở mọi lĩnh vực. Quý trọng anh em phóng viên, bởi họ luôn ý thức trách nhiệm của những người làm công việc của tờ báo Đảng. Tôi nghĩ rằng, cùng với sự phát triển của tỉnh, để thể hiện vai trò, vị trí của tờ báo Đảng trong công cuộc đổi mới - vừa là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền, vừa là diễn đàn của nhân dân trong tỉnh, ở đâu có những vấn đề phức tạp, thì ở đó, phóng viên Báo đã vào cuộc, để có những bài viết sát thực tế, sắc bén, để làm tốt công tác tư tưởng, để ổn định tình hình, vì lợi ích của nhân dân, vì sự phát triển chung, xứng đáng là tiếng nói của dân, chỗ dựa tin cậy của Đảng. Thật vui mừng, bởi vì đã 60 năm, kể từ ngày Báo Nghệ An được thành lập, cơ quan báo và tờ báo đã ngày càng phát triển, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, từ cơ cấu tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất đến trang thiết bị phục vụ tác nghiệp của Báo. Tôi cũng đã có dịp nói chuyện với một số đồng chí lãnh đạo các báo của một số địa phương ở các tỉnh khác, họ đều thừa nhận rằng, họ còn cần học tập nhiều về tờ báo Nghệ An, từ màu sắc, chất liệu in ấn, đến chất lượng bài viết và cách đặt tựa đề bài báo… Tôi cũng mong rằng, Báo Nghệ An rất cần có nhiều tin bài đấu tranh, phản biện sâu sắc hơn nữa về mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, cũng như công tác xây dựng Đảng, mang tính chính trị, tính chiến đấu cao hơn; khắc phục một số lỗi, vì có lúc đưa tin, hình ảnh thiếu chính xác, đặt “tít” bài thái quá, gây phản cảm đến bạn đọc…

Đồng chí Nguyễn Hồ Cảnh - Bí thư Chi bộ khối Trung Hợp, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh:

Báo Nghệ An đã có rất nhiều đổi mới, sáng tạo



Báo Nghệ An là nguồn thông tin để giúp cấp ủy các cấp, nhất là cấp chi bộ thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong giai đoạn hiện nay. Thông qua báo Nghệ An, chúng tôi tiếp cận được các thông tin gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến, những cách làm hay ở trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh - quốc phòng và công tác xây dựng Đảng. Các định hướng về công tác tư tưởng cho cấp ủy các cấp ở từng thời điểm thích hợp. Hình thức thể hiện của các ấn phẩm ngày càng phong phú, linh hoạt. Đặc biệt, Báo đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng tờ Nghệ An điện tử, Nghệ An Cuối tuần.

Tuy nhiên, để bắt kịp xu thế của thời đại 4.0, thời gian tới, ngoài báo in, Báo Nghệ An cần đẩy mạnh tuyên truyền trên Nghệ An điện tử. Báo cần tích hợp được nhiều nguồn thông tin, phải hợp tác với nhiều báo khác, cộng tác viên để cung cấp các thông tin kịp thời, sinh động. Cần có những bài viết mang tính chiến đấu cao hơn, nhất là trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; tiếp tục có chuyên trang, chuyên mục, những bài viết sâu sắc hơn trên lĩnh vực xây dựng tổ chức đảng, các bài viết không chỉ dừng lại cung cấp thông tin đơn thuần cho bạn đọc mà cần phải có định hướng giáo dục, định hướng công tác tư tưởng cho các cấp ủy Đảng và đảng viên. Mong rằng tuổi 60 Báo Nghệ An sẽ có nhiều đổi mới, sáng tạo xứng đáng là tiếng nói của Đảng, diễn đàn của nhân dân tỉnh nhà.

Đồng chí Hà Phi Long - Bí thư Chi bộ bản Kim Khê, xã Châu Kim (Quế Phong):

Tờ báo Đảng tỉnh nhà là cẩm nang để sinh hoạt chi bộ



Báo Nghệ An là tờ báo hết sức quan trọng trong công tác truyền thông công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước là tài liệu, cẩm nang phục vụ sinh hoạt chi bộ định kỳ. Nội dung của tờ báo hết sức phong phú đa dạng hệ thống thông tin thời sự cập nhật rất kịp thời, chính xác giúp cho người làm công tác tuyên truyền như chúng tôi ở cơ sở đưa những thông tin bổ ích đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhất là Báo đã dành chuyên trang Miền núi - Dân tộc viết về các phong tục, các mô hình, phong trào vùng đồng bào dân tộc miền núi một cách dễ hiểu, dễ đọc, dễ thấy, dễ làm theo, tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nhiều bài viết về điển hình người tốt việc tốt, những mô hình, gương làm ăn phát triển kinh tế qua đó chúng tôi học tập được rất nhiều điều, được chúng tôi đọc tại sinh hoạt chi bộ để các đảng viên biết về các mô hình này, từ đó tuyên truyền đến các tổ chức đoàn thể trong bản để các hội viên được tiếp cận thông tin học tập và làm theo.

Thời gian tới, tôi mong Báo Nghệ An tiếp tục có nhiều bài viết góp phần cổ vũ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đặc biệt là quan tâm hơn nữa đến vùng sâu, vùng xa như huyện Quế Phong chúng tôi. Qua đây tôi cũng xin đề xuất với Bưu điện phát hành Báo kịp thời hơn đến với các chi bộ vùng sâu, vùng xa.