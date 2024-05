Hạ gục Bình Định, Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng thứ 2 liên tiếp

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Chiều 22/5, dù phải làm khách trước đội đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng - Bình Định, nhưng với tinh thần chiến đấu kiên cường, Sông Lam Nghệ An đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1.

Màn ăn mừng của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An sau khi ghi bàn vào lưới Bình Định. Ảnh: Chung Lê

Tại vòng 19, Bình Định đã bị Hải Phòng cầm hoà ngay trên sân nhà. Điều này khiến vị huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy không thể hài lòng. Chính vì vậy, ở vòng đấu này khi được tiếp đón Sông Lam Nghệ An đang đứng áp chót bảng xếp hạng, đội bóng đất Võ quyết tâm lấy về điểm số tối đa, nhằm soán ngôi vị thứ 2 của Bình Dương.

Chiều ngược lại, Sông Lam Nghệ An vừa có trận thắng quý giá trước Khánh Hoà ở vòng 18. Chiến thắng này chắc chắn sẽ tạo hưng phấn ở cho đoàn quân non trẻ của huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn khi phải làm khách ở sân Quy Nhơn. Tuy nhiên, đội bóng xứ Nghệ đang phải đối diện với tổn thất lớn khi chịu sự vắng mặt của 2 trụ cột Trần Đình Hoàng và Phan Bá Quyền.

Bàn mở tỷ số trận đấu của Olaha. Ảnh: Chung Lê

Không có sự phục vụ của 2 cầu thủ này, huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn đã bố trí sơ đồ đội hình 5-3-2. Trong đó 5 hậu vệ gồm: Vương Văn Huy, Trần Nam Hải, Lê Văn Thành, Mario và Mai Sỹ Hoàng.

Chơi ngay phía trên là Lê Đình Long Vũ, Quang Vinh, Văn Lắm được xếp đá ở vị trí tiền vệ. Olaha và Ngô Văn Lương được bố trí chơi cao nhất trên hàng công của đội bóng xứ Nghệ.

Trong ngày thi đấu hôm 21/5, cả 3 đội mà Sông Lam Nghệ An đang muốn cạnh tranh về điểm số để tránh suất đá Play off đều giành chiến thắng. Vì vậy, để không bị bỏ lại phía sau, Sông Lam Nghệ An cần có ít nhất 1 điểm để bám đuổi các đội xếp trên.

Dù khát điểm, nhưng huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn rất biết người, biết ta. Thuyền trưởng xứ Nghệ không mạo hiểm đẩy cao đội hình để chơi đôi công với chủ nhà. Thay vào đó, Sông Lam Nghệ An chọn đấu pháp phòng ngự phản công.

Tiền vệ mới 18 tuổi đã có pha kiến tạo chính xác để Olaha lập công. Ảnh: Chung Lê

Với cách chơi này, Sông Lam Nghệ An đã có được cơ hội nguy hiểm đầu tiên ngay ở phút thứ 5 của trận đấu. Từ đường phản công chớp nhoáng, Olaha chọc khe hợp lý cho Ngô Văn Lương. Tiền đạo mang áo số 7, thực hiện cú cứa lòng vào góc xa khung thành của đối phương, nhưng không thể chiến thắng được thủ môn Đặng Văn Lâm.

Tuy nhiên ngay sau đó, từ pha lên bóng bên cánh phải, Long Vũ đã thực hiện đường lật bóng chính xác cho Olaha. Tiền đạo Nigeria bật cao, đánh đầu kỹ thuật đưa bóng vào góc xa, khiến Văn Lâm chỉ còn biết đừng nhìn. Tỷ số được mở cho Sông Lam Nghệ An.

Sau bàn thua sớm, Bình Định đẩy cao đội hình, gia tăng sức ép. Những đường tấn công của đội chủ nhà thường xuất phát ở hai cánh. Điều này khiến cho hàng thủ của Sông Lam Nghệ An rơi vào thế chống đỡ khá vất vả.

Trước sự dồn ép từ đối thủ, hàng hậu vệ của đội khách đã mắc sai lầm. Bàn quân bình của Bình Định đến ở phút 18 của trận đấu. Từ pha tấn công bên cánh phải, hàng thủ Sông Lam Nghệ An chơi không thật sự tỉnh táo, bóng đến chân ngoại binh Alan. Tiền đạo này thực hiện cú nã đại bác, khiến Văn Việt không còn cơ hội để cản phá. Tỷ số được Bình Định đưa về vạch xuất phát.

Quang Vinh nâng tỷ số lên 2-1 cho Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Chung Lê

Những tưởng Sông Lam Nghệ An sẽ gặp nhiều khó khăn sau khi bị chủ nhà gỡ hoà. Tuy nhiên đội quân của huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn đã nhanh chóng lấy lại sự tự tin và chủ động tổ chức các đợt tấn công có chất lượng cao. Và với cách chơi hợp lý, Câu lạc bộ xứ Nghệ đã một lần nữa vươn lên dẫn trước Bình Định. Bàn thắng của Sông Lam Nghệ An đến ở phút 28. Từ pha lật bóng bên cánh phải của đội khách, trung vệ của Bình Định phá bóng không chính xác, tìm đến chân Quang Vinh. Tiền vệ này tung cú sút căng khiến cho Văn Lâm không thể cản phá.

Những phút cuối của hiệp đấu thứ nhất, cả hai đội chơi ăn miếng trả miếng, nhưng không thể đưa được bóng vào lưới của nhau. Vì vậy, 45 phút đầu tiên khép lại với phần thắng tạm nghiêng về Sông Lam Nghệ An.

Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn chủ động cho các học trò giảm nhịp độ trận đấu. Sông Lam Nghệ An chơi phòng ngự và chờ cơ hội để phản công. Cách chơi đó khiến cho Bình Định gặp nhiều bế tắc trong việc tiếp cận khung thành của Văn Việt.

Không thể đánh trực diện, đội bóng của huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy chọn cách tiếp cận khung thành Sông Lam Nghệ An bằng các pha lật bóng từ hai biên. Dẫu vậy, các cầu thủ xứ Nghệ đã chơi đầy tập trung để hoá giải thành công.

Hàng thủ của Sông Lam Nghệ An đã chơi lăn xả để bảo toàn chiến thắng. Ảnh: Chung Lê

Chiều ngược lại, Sông Lam Nghệ An không tấn công nhiều, nhưng lại gây ra được sóng gió cho khung thành của Văn Lâm. Phút 66, Olaha thực hiện đường chuyền bóng từ cánh phải cho Đặng Văn Lắm. Tiền vệ này tung cú sút chéo góc, nhưng bóng lại đi chệch cột dọc chủ nhà trong gang tấc.

Những phút cuối trận, Sông Lam Nghệ An còn tạo ra nhiều cơ hội mười mươi lên khung thành của Bình Định, nhưng tỷ số cuối cùng vẫn được giữ nguyên 2-1 nghiêng về đoàn quân của huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn.

Vòng 21, Sông Lam Nghệ An sẽ được trở về sân nhà để tiếp đón đội nhì bảng Bình Dương./.