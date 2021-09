Hà Hồ làm bánh 'ngon gần bằng' tiệm nổi tiếng Thái Lan

Bên cạnh hình ảnh của Leon - Lisa được cập nhật mỗi ngày, fan nhà Hà Hồ - Kim Lý cũng được dịp xuýt xoa với tay nghề nấu ăn "không phải dạng vừa" của cặp đôi nổi tiếng showbiz. Nếu như Kim Lý là người thường nấu ăn cho bà xã thì Hồ Ngọc Hà lại tranh thủ mùa dịch, học cách làm nhiều món ngon để chiều con trai Subeo trong những ngày "ai ở đâu, ở yên đó".

Bà mẹ 3 con từng học làm món bánh quế (cinnamon buns) khoái khẩu của Subeo. Món bánh này có xuất xứ Thụy Điển - nơi Kim Lý sinh ra và lớn lên. Thành phẩm được mẹ ruột cô cùng ông xã khen nức nở. Lần này, giọng ca Love songs tiếp tục trổ tài với món bánh mì kem yêu thích của cả nhà mỗi khi sang Thái Lan du lịch.

Bị "giam chân" hơn 2 năm vì dịch Covid-19, không chỉ Hồ Ngọc Hà mà nhiều du khách Việt cảm thấy nhớ khoảng thời gian vi vu, thưởng thức ẩm thực các nước. Thái Lan nổi tiếng với nhiều món phù hợp khẩu vị người Việt, từ các món ăn vặt, tráng miệng cho tới món chính như lẩu... Hồ Ngọc Hà có một "món ruột" tại quán "ruột" mang tên After You ở Thủ đô Bangkok. Đây là chuỗi tiệm bánh, cà phê, đồ tráng miệng trứ danh ở Thái Lan, với hơn 10 địa chỉ trên khắp Bangkok. Mỗi lần ghé qua xứ sở chùa Vàng, nữ ca sĩ nhất định phải thưởng thức bằng được một đĩa bánh Shibuya Honey Toast.

Một tiệm After You ở Bangkok. Ảnh: Hiphippopo

Món ăn lấy cảm hứng từ Nhật Bản, đơn giản là bánh mì nướng mật ong, phủ thêm kem và kem béo. Nhưng nếu từng một lần thử Shibuya Honey Toast, thực khách hẳn sẽ thấy ấn tượng sâu sắc. Bên ngoài bánh mì nướng giòn giòn, bên trong đẫm vị bơ, kem và mật ong beo béo, ngậy ngậy, thơm thơm, mát lịm. Đây cũng chính là món best seller của bất kỳ cửa hàng After You nào, được thực khách rất yêu mến. Ngoài vị truyền thống, Shibuya Honey Toast còn có nhiều vị khác như dâu tây, phô mai, matcha... Một ổ bánh như vậy có giá 165 baht (khoảng 115.000 đồng).

Do lên cơn ghiền bánh mì nướng, Hồ Ngọc Hà đã mày mò tự học cách làm trên mạng. Với thành phẩm ưng ý, cô tự tin chấm điểm 9/10 so với nguyên bản. Subeo là thực khách đầu tiên được thưởng thức món bánh mới ra lò. Cậu bé "gật đầu lia lịa" thay cho chấm điểm món mẹ làm.

Món Shibuya Honey Toast của Hồ Ngọc Hà.

Bạn cần chuẩn bị một ổ bánh mì vuông, dày, ngoài ra còn cần có bơ không muối, đường, sữa đặc có đường, mật ong, kem vani (hoặc vị yêu thích) và kem đánh bông. Đầu tiên, bạn làm nóng lò ở nhiệt độ 350 độ C, khía bánh mì thành từng đường, để nguyên phần đế bánh không cắt rời. Cho bánh mì vào khay nướng, phết bơ nóng chảy lên các mặt bánh và cho bánh vào lò, nướng đến khi giòn, để thêm 10 phút.

Sau đó, bạn quết sữa đặc có đường vào bánh mì nướng, rưới thêm mật ong, phủ thêm viên kem vani và kem đánh bông, có thể cho thêm các loại hạt, bánh quy yêu thích. Bánh được thưởng thức bằng dao và dĩa, cắt tới đâu, bánh mì chấm kem và sữa tới đó.